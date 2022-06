Des de Bach fins a compositors contemporanis. Amb aquest lema convertit en el seu tret d’identitat arrenca el Festival Internacional Orgue de Montserrat, que aplegarà especialistes de gran nivell tant del concert català com internacional. El certamen tindrà quatre cites, els dissabtes 25 de juny, 16 de juliol, 6 i 20 d’agost, sempre a les 21 h a la Basílica de Santa Maria i amb entrada lliure prèvia reserva.

El concert inaugural, que com la resta es podrà escoltar en directe a la pàgina web de Montserrat Ràdio, i el dia 2 de juliol (22.30 h) s’emetrà en diferit per les televisions locals de La Xarxa, unirà els talents i les qualitats de l’organista argentí Christian A. Almada i l’italià Quartetto Anèmone, format per Vincenzo Isaia, Gianmarco Corinto i Fabrizio Fornataro (clarinetistes soprano) i Francesco Goti (baix).

Sota el títol Noves sonoritats, el concert mostrarà les possibilitats musicals de la unió entre l’orgue i els clarinets. Almada és l’actual organista titular i director del Cor Litúrgic Polifònic i responsable del Ufficio Musicale de la Basílica Papal de Sant Pau Extramurs, de Roma. L’instrumentista sud-americà col·labora des de l’any passat amb el Quartetto Anèmone, que té el seu origen en la Banda dell’Esercito Italiano.

Els espectadors podran escoltar un programa que s’obrirà amb la Suite Ghotique, op. 25 de L. Boëllmann i Ch. Almada. Després, el repertori depara el Cappricio, op 81 de Mendelssohn; el Carrilló de Westminster, de Vierne; Anèmone-Il fiore del vento, de Schembari, dedicat al quartet; i la Simfonia n. 1 en re menor, op. 42, de Guilmant i Ch. Almada.

El certamen està patrocinat per l’Abadia de Montserrat i la Fundació Pinnae, amb direcció artística del pare Jordi-Agustí Piqué i l’assessorament de l’organista Miquel González. La segona cita tindrà com a protagonista Roberto Fresco, organista titular de la catedral de l’Almudena, de Madrid.