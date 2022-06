ZOO

Els caps del cartell del Flames retornen a Manresa després d’exhaurir les entrades de l’any passat al Vibra. Portaran al Palau Firal els temes del seu últim disc, Llepolies (2021) i les cançons que s’han convertit en referents de la seva discografia: electrònica, rap ritmes llatins i música tradicional signada per la banda valenciana amb més poder de convocatòria. Avui, 22.50 h

LIL RUSSIA

Una de les artistes emergents que ha convidat el Festival Flames, la rapera de Montcada i Reixac Lil Russia va publicar el 2021 l’EP Ekklesia (Guspira Records), confeccionat, juntament amb el productor granadí Jahzzmvn i amb col·laboracions amb noms com Adala, Rapsusklei i Santa Salut. Líriques combatives i feministes per obrir aquesta nit el certamen. Avui, 19.30 h

XAVI SARRIÀ

Després de l’acomiadament d’Obrint Pas el 2014, Xavi Sarrià va sorprendre tothom amb el seu primer àlbum en solitari, Amb l’esperança entre les dents (2017). Ara, cinc anys després, l’artista valencià ha publicat Causa (Propaganda pel Fet!) on adapta el ric patrimoni musical popular que fusiona amb el rock, l’ska o el hip-hop per treure a la llum històries de resistència i intolerància. Avui, 20.50 h

TROPICAL GALAXIA

Per tancar la nit, els Dj de Stroika Pucci (el sallentí Oriol Puig) i Shakku (el manresà Marc Garcés), que van debutar el 2021 amb Muntanya Russa, una cançó de cadència afro dancehall amb la veu de la barcelonina Abigail Valdrik. Van continuar amb El nostre oasi i Medicina. Avui, 02.55 h

AUXILI

Després de l’aturada de la gira Tresors a final de 2019 i de tres anys de silenci, la formació d’Ontinyen torna amb el seu cinquè àlbum Guaret (Propaganda pel Fet!), el seu treball més personal i íntim cuinat amb reggae, eletrònica, ska i amb col·laboracions de Tribade, La Maria o Los Chikos del Maíz. Avui, 24 h

EL PONY PISADOR

Un viatge a través de la música marinera i les melodies folk. El grup barceloní El Pony Pisador ha trobat la fórmula per fer de cada concert una festa, guanyar-se el públic i fer-se un nom destacat en els escenaris. Portaran el seu darrer àlbum It’s Never Too Late for Sea Shanties (2021). Avui, 01.35 h