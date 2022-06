Netflix estrena avui la versió coreana de l’exitosa sèrie espanyola La Casa de Papel. El remake asiàtic té algunes diferències amb l’original, però en manté l’esperit. La nova versió està ambientada en un futur en què les dues corees estan a punt d’unificar-se després de 80 anys de divisió. Mentre els dos països es preparen per imprimir la nova moneda comuna, la banda planeja un gran cop. D’altra banda, Rowan Atkinson (l’actor del clàssic Mr Bean) protagonitza la nova sèrie còmica El hombre contra la abeja. Atkinson interpreta un pare de família poc hàbil que troba feina com a cuidador de cases. El seu primer encàrrec és fer-se càrrec d’una luxosa mansió, una tasca que se li complicarà per la irrupció d’una abella molt inoportuna.

Filmin estrena la pel·lícula True things, l’adaptació cinematogràfica de la novel·la de Deborah Kay Davies True things about me. Ruth Wilson i Tom Burke són els protagonistes d’aquest drama que explora la sensualitat femenina i el desig. La vida de la Kate surt del tedi de la rutina diària a l’oficina quan se senti atreta per un desconegut molt misteriós. La mateixa Wilson i Jude Law en són els productors. La plataforma també estrena els set episodis de la sèrie noruega d’èxit Todo lo que amas. Una ficció controvertida la protagonista de la qual descobreix que el seu enamorat flirteja amb l’extrema dreta principalment a través de fòrums d’Internet. La sèrie va ser premiada en la darrera edició del festival de sèries de Canes. HBO Max estrena aquest dilluns la quarta temporada de Westworld. En aquest cas, es planteja una fosca odissea sobre el destí de la vida. La guanyadora de l’Oscar Ariana DeBose s’incorpora com actriu convidada. I, dimarts, arriba a la plataforma la sèrie completa de Schitt’s creek, una comèdia familiar que gira al voltant dels Rose. Amazon Prime Vídeo estrena avui l’esperat thriller psicològic Chloe. La sèrie de sis episodis ressegueix la història d’una noia obsessionada amb la imatge perfecta que reflecteixen les xarxes socials d’una amiga seva. Quan aquesta amiga mor, la protagonista assumirà la seva identitat.