L’antic claustre del convent de Sant Francesc, avui en dia pati de l’Institut d’Auro de Santpedor, serà per segon any consecutiu l’escenari del concert a l’aire lliure amb el que la Coral l’Escriny posa el punt final a la temporada. Si fa dotze mesos, el grup va estrenar la producció Jardins d’Euterpe, per la qual enguany ha rebut el premi del jurat dels Premis Clavé, aquest dissabte el protagonisme se l’endurà el jazz, amb una vetllada on s’escoltaran peces de swing, bossa nova, funky i balades.

Marc Reguant assumeix la direcció d’aquest nou espectacle musical de la formació santpedorenca, amb arranjaments per a cor mixt de David Martell. L’Escriny estarà acompanyat al concert per l’Odd Trio del qual precisament és membre Martell (piano) juntament amb Pere Barrera (baix) i Xevi Camp (bateria). El grup bagenc ha enregistrat un parell de discos (Orgànic i Asimetries) i amb el concert d’aquest dissabte enceta una col·laboració amb l’entitat amfitriona que podria donar més resultats en el futur.

La vetllada començarà amb I got rhythm, un estàndard de jazz tradicional del 1930 compost per George Gershwin i amb lletra d’Ira Gershwin. Posteriorment, el grup interpretarà peces com una adaptació del My baby just cares for me, de Nina Simone; peces de musicals com ara My Favourite things i Moon River; i temes prou coneguts com Night and day, de Cole Porter, i Fly me to the moon, que va popularitzar Frank Sinatra.