S’han fet esperar però les noces d’argent de les Nits Culturals ja són aquí. Després de dos anys d’aturada obligada per la pandèmia, la plaça de la localitat anoienca de Sant Pere Sallavinera tornarà a ser escenari de dos concerts de qualitat amb la música clàssica com a eix central, un programa que, com és habitual, es complementa amb un espectacle infantil.

El reconegut compositor i pianista Albert Guinovart és el cap de cartell del concert inaugural de la 25a edició de les Nits Culturals, una cita que tindrà lloc avui divendres a les 22 h, a la plaça del poble. Guinovart s’asseurà davant el piano per interpretar el seu propi Te Deum, acompanyat de la Polifònica de Puig-reig i el Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida, amb els solistes Jordi Castellà (orgue), Mireia Dolç (soprano) i Miquel Cobos (tenor) i la direcció de Xavier Puig. En la segona part del concert, el públic podrà escoltar peces dels populars musicals escrits per Guinovart, qui enguany ha complert els 60 anys. Els músics tocaran peces tan conegudes com les suites de Gaudí i Mar i cel i l’Himne del Poble de Scaramouche. Demà dissabte (22 h), també a la plaça, el Trio Fortuny que integren Joel Bardolet (violí), Pau Codina (violoncel) i Marc Heredia (piano), interpretaran temes de Mozart, Sorensen, Bloch i Beethoven. Les dues sessions tindran un comentari introductori del poeta Miquel Desclot, un costum del festival que també es reprèn. Espectacle participatiu Per als petits, dissabte (18 h), al Local Social, s’escenificarà l’espectacle Bombolles de paper, una proposta participativa de dansa i música que anirà a càrrec de la companyia Múcab Dans. Els protagonistes del muntatge són el Roger, un músic enamorat de les bombolles i les coses rodones, i una fada de Bombàlia, el país de les bombolles, que es diu Bumbú. Hi haurà berenar per a tothom.