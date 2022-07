Netflix estrena aquest divendres la segona part de la quarta temporada de la sèrie Stranger Things. Es tracta de dos nous capítols que conclouran els misteriosos successos que viuen a la població de Hawkins. Aconseguir resoldre l’amenaça terrorífica que els envolta podria suposar el final del món del revés. La mateixa plataforma estrenarà dijous, la sèrie d’anime japonesa Bastard!! sobre un bruixot que haurà de lluitar contra unes forces malignes. .

Filmin estrenarà dimarts que ve la minisèrie sueca Masa, del premiat director suec Levan Akin. La producció es presenta com la versió femenina i suec de Breaking Bad. La sèrie se centra en dues dones, una que troba un botí amb 47 milions de corones sueques i munta una pastisseria per blanquejar-lo i una altra que busca desesperadament un botí amagat per la seva parella que ha desaparegut.

HBO Max proposa a partir d’avui el drama Cómo mandarlo todo a la mierda. Són sis capítols de mitja hora en els quals s’explica la història d’un grup d’amics que es llencen a la carretera sense cap rumb concret. El viatge sense destí servirà perquè es retrobin a ells mateixos. Ahir s’estrenava El P*to Michael Che i Hausen. La primera és una innovadora sèrie que utilitza esborranys i vinyetes per il·lustrar situacions quotidianes com la discriminació racial, l’atur o l’amor des de la perspectiva del còmic Michael Che. I la segona tracta d’un pare i un fill que van a viure a un deteriorat complex d’habitatges després de la mort de la mare. L’edifici té vida pròpia i s’alimenta del patiment dels seus habitants.

Amazon Prime Vídeo estrena avui La lista final, vuit episodis encapçalats per Chris Pratt en el personatge de James Reece, un membre de la Navy SEAL, l’equip del qual patirà una emboscada en una operació d’alt risc.

Movistar+ proposa per aquest cap de setmana la sèrie completa de The First Lady. Un drama històric que se centra en el paper de les primeres dames dels Estats Units d’Amèrica. En concret, s’explica com moltes de les decisions importants que van canviar el món van ser plantejades per les dones dels presidents. Avui s’estrena la segona temporada de la sèrie Buscarse la vida en Brooklyn.