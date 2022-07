L’onzena edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) continua aquest cap de setmana amb les actuacions de l’Acadèmia 1830, amb un recital de J. S. Bach, i de Tetraphilla Ensemble, amb el concert Mater.

L’Acadèmia 1830, procedent de les Illes Balears -el territori convidat aquest any al certamen- actuarà avui (21 h), a l’Església de Santa Maria d’Organyà; dissabte ho farà a l’Església de Santa Coloma de Ger (20 h) i diumenge a l Pesilà de la Ribera (19 h). El programa que portaran a escena porta per títol La Música Religiosa de J.S Bach: Les cantates. Una alternativa per a conèixer el significat de la música dins la litúrgia protestant i la rellevància d’aquesta obra en la trajectòria del compositor alemany.

El grup Tetraphilla Ensemble centrarà la seva actuació en la maternitat relacionant-la amb el misteri vital que aquesta representa. Interpretaran obres de T. L. de Victoria, A. de Cabezón, P. de Escobar, J. de Anchieta, J. Cabanilles i anònims, en un homenatge a les mares. La formació es podrà escoltar dissabte a ·Sant Julià dels Garrics, La Vansa I Fórnols (19 h) i, diumenge, a Tremp.