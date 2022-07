Els millors plans per fer aquest cap de setmana a la Catalunya Central

Si busques plans per fer aquest cap de setmana, pren nota. Et deixem una llista amb les fires i festes més destacades:

Fires i festes

AVIÀ

Festes del Segar i el Batre - Dissabte, a les 20 h, a l’exterior de l’església Santa Maria d’Avià, concert a càrrec de la Coral Santa Maria d’Avià amb una cantada de cançons tradicionals.

Diumenge, a les 8 del matí, missa a l’exterior de l’església de Santa Maria; a les 9, demostració de la sega al camp que hi ha a tocar del temple. La Colla de Segadors del Segar i el Batre del poble, una agrupació d’avianesos que va començar a organitzar la festa fa més de trenta anys serà l’encarregada de fer les demostracions de les feines de segar i batre. A les 10, els segadors recuperaran forces amb l’esmorzar típic de pagès. Durant la jornada matinal hi haurà una trobada de puntaires, tallers de ceràmica i de pintura de ceràmica per als nens i nenes i la participació dels carreters de Prats de Lluçanès que seran els encarregats de portar les garbes fins a l’era. Després, dinar popular. A 2/4 de 7 de la tarda, concert de música i balls tradicionals a càrrec també del grup V9 Band, a la sala gran de l’Ateneu.

BERGA

Festivitat de Sant Cristòfol -Divendres, a les 21 h, a la plaça de Viladomat. El Club del Joc especial Els Cristòfols, a càrrec de Cia. Jocs l’Anònima. Diumenge, al carrer del Roser, de 10 a 12.30 h, activitats infantils: Ecoxoc i Citicars a càrrec d’Activa & La Residual i exposició Motor Club del Bages; a les 10h, a les Sagramentàries de Berga (cruïlla entre els carrers Gran Via i Cervantes), missa en honor a Sant Cristòfol. Tot seguit, al mateix lloc, benedicció de vehicles amenitzada per la Cobla Pirineu. Amb motiu de la celebració de Sant Cristòfol les oficines del Montepio de Manresa i Berga romandran tancades el divendres dia 8 de juliol.

El PONT DE VILOMARA

Festa Major Infantil - Divendres, a les 19.15 h, pregó infantil, a la plaça de l’Ajuntament, a càrrec de membres del Consell d’Infants; a continuació, espectacle Aquafesta amb la cia Més Tumàcat. Dissabte, concurs de pesca infantil; de 10.30 a 13.30 h, a la Biblioteca Municipal, matinal de construccions Kapla; a les 17 h, a la piscina, concurs de dibuix; a les 21 h, sopar a la fresca, a la plaça de l’Ajuntament; a continuació, mini disco i batalla de confetti amb Jordi Callau. Diumenge, a les 10 h, al Passeig de la Pau, Aquapolis; a les 12, festa de l’escuma amb Ai Carai; a les 22.15 h, a la plaça de l’Ajuntament, cinema a la frescaoncentració inter

IGUALADA

European Balloon Festival -Fins diumenge, concentració internacional de globus aerostàtics, amb més de 50 globus volant simultàniament. Encesa nocturan Night Glow, iglús de vent al centre dela ciutat, ludomòbil al parc centraal i altres activitats.Dissabte, a partir de les 19.30 h. Ho organitza: Ajuntament i Ultramagic Balloons.

MANRESA

Festa Major de les Cots, el Guix i la Pujada Roja -Dissabte, a partir de les 21 h, al local de cultura i esbarjo del Guix, sopar de festa major a la fresca i ball de fi de festes amb Jordi González.

Festivitat de Sant Cristòfol -Divendres, a les 12 h, missa solemne, a l’església de Sant Andreu; a les 12.45, a la sala d’actes del Montepio, lliurament dels premis Sant Cristòfol 2022 al senyor Jordi Mora, cap de la Policia Local de Manresa els darrers deu anys fins a la seva jubilació el passat mes de febrer, després de 41 anys de servei al cos. A les 17.30 h, a la sala d’actes Montepio, acte de reconeixement a les persones associades; de les 19 a les 20.30 h, bBenedicció de vehicles i recaptació solidària, al carrer Jacint Verdaguer. Amb el lliurament de la medalla a tots els participants. Durant la benedicció es farà també la recaptació solidària que cada any va adreçada a una causa diferent. Enguany l’import recaptat es lliurarà a Càrites pel seu programa d’ajut a les persones ucraïneses refugiades a Catalunya. Coincidint amb la festivitat de Sant Cristòfol es convocarà la segona edició del II Premi Montepio d’Àlbum Infantil Il·lustrat amb la finalitat de potenciar la creació literària per a nens i nenes.

MONISTROL DE MONTSERRAT

Festes del carrer -Dissabte, a les 12h des del campanar, lluït repic de Campanes; a les 17h, a la pl. de l’Església, passada amb el Gegant Quim i estrena de la restauració dels Cabeçuts del carrer Manresa en el seu 60è aniversari; a les 17.45h, a la pl. dels Gegants, inici dels Jocs Infantils i tarda de lleure a càrrec de l’AEiG La Bestorre. En acabar, entrega de les làmines del concurs de dibuix ràpid infantil (a entregar dissabte durant el Ball de Vetlla); a les 21.30 h, a la pl. dels Gegants de Viserta, sardinada popular (els tiquets es podran adquirir al mateix lloc al preu de 3 €); a les 23h, a la pl. dels Gegants de VisertaGran Ball de vetlla amb el duet Solistes. Diumenge, a les 9h, a la pl. de Julià Fuchs: Típica Xocolatada popular; a les 10h, a la pl. de l’Era, passada amb els Gegants de Viserta, els Capgrossos del carrer Manresa, el Bou de Monistrol, els Quatrers i veïnat, acompanyats d’orquestra; a les 11h, a l’Església Parroquial, solemne Ofici i benedicció dels Pans Beneïts; seguidament, a la pl. de l’Església, Ball dels Gegants de Viserta, passada fins a la pl. de la Cabanya i Ball de Quatrers. Després, a la pl. dels Gegants de Viserta, repartiment dels premis del concurs de dibuix ràpid infantil; a les 17.30h, a la pl. de la Font de la Capella, espectacle familiar: La Rateta Presumida, a càrrec de l’Invisible Titelles; a les 18.30h, a la pl. de l’Era, passada amb els Gegants de Viserta, els Capgrossos del carrer Manresa, el Bou de Monistrol i veïnat, acompanyats d’orquestra; a les 19.15h, a l’Església Parroquial, acció de Gràcies, Ball dels Gegants de Viserta i ofrena dels rams de les Gegantes; a les 20.30h, a la pl. dels Gegants de Viserta, els Gegants i tota la imatgeria s’acomiadaran del públic amb una Gran Ballada i l’encesa d’una atronadora Traca de fi de festes.

NAVARCLES

82a Festa de Sant Cristòfol- Diumenge, a les 10 h a l’església Santa Maria de Navarcles, missa en honor a Sant Cristòfol, patró dels xofers i protector dels viatgers; a les 10,45 h. concentració

de vehicles al carrer Monestir (circulació pel c/ Ubach fins a la Fàbrica del Riu i pujar pel c/Monestir); a les 11 h. benedicció de vehicles i conductors a la Pl. de la Vila. Organitza: Amics del motor de Navarcles i confraria Sant Cristòfol amb el suport de Montepio de Conductors.

PUIGCERDÀ

Setmana Cultural del Roser - Divendres, a les 11.30 h, al Bibliollac, contacontes: En Bum i l’estel dels desitjos. Organització: biblioteca comtat de Cerdanya. A les 21.30 h, al Teatre Municipal del Casino Ceretà, concert de música pop-rock i de cinema a càrrec del cor jove A4CORS. Dissabte, a partir de les 9 h, a la sala de convencions del Museu Cerdà, primera Jornada d‘astronomia de Cerdanya. Organització: Grup de Recerca de Cerdanya. Tot el dia, al passeig 10 d’Abril, fira de pintors. A les 11 h, als jardins del Consell Comarcal, fòrum obert: La lluita del col·lectiu LGTBI a Cerdanya. Organització: Òmnium Cerdanya. A les 18 h, als jardins del Museu Cerdà, Tarda de la Cultura: lliurament del Roser de la Vila de Puigcerdà a una entitat o particular que hagi destacat per la seva aportació a la cultura del municipi. Presentació del llibre del Premi literari Vila de Puigcerdà 2021. Aperitiu i música amb Jazz do It. Diumeng, de 10 a 13 h, a la plaça de Santa Maria, trobada de puntaires i labors. A les 17 h, a la sala de convencions del Museu Cerdà, trobada de poesia catalana. Més informació: www.puigcerda.cat.

RINER

Sant Cristòfol -Diumenge, a les 10 h, missa. A les 11 h, inauguració de l’ampliació del local social de Freixinet. A les 12 h, concert vermut amb Big Mama, en el marc del festival Itinera.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Festa Major del Carrer Nou - Divendres, a les 20 h, sopar de vins i tapes. A les 21 h, sessió de DJ. Dissabte, a les 10 h, festa del fang, per a nens i nenes de 6 a 14 anys. A les 12 h, jocs de cucanya i d‘aigua. A les 13 h, El manguerassuuu. A les 18 h, entrega de premis de la festa del fang. A les 18.30 h, xocolatada gratuïta per a tothom. A les 19.30 h, bingo. A les 22.30 h, mostra de dansa Som Riu d’Or.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Festa major -Divendres, A les 18h, al c/ Soler i Puigdollers, 15-19, inauguració del Servei Ocupacional d’Ampans de Sant Vicenç de Castellet. Acte obert a tothom; A les 20.30h, cercavila pubillatge. Sortida de la Sala de Cal Soler; A les 21h, pregó, a càrrec del Servei Ocupacional d’AMPANS a St. Vicenç, a la Plaça de l’Ajuntament; a continuació, proclamació de la pubilla i l’hereu 2022. A les 23h, «La llegenda de Castellet». De la plaça Clavé a la plaça Onze de setembre; A les 00:30h, concert de Dr. Prats + DJ Òscar Nadal, a la Plaça de l’Onze de Setembre. Nova zona de barraques d’entitats. Dissabte, torneig d’esquaix infantil i adult a la zona esportiva; a les 12.30h, acte de lliurament de la medalla de Sant Vicenç 2022, a l’Auditori M Carme Grauvilardell; a les 19.30 h, Histriònic a càrrec de la cia. El Replà, a la Plaça Ajuntament; a les 20h, concert de festa major a càrrec de l’Orquesta Internacional Maravella, a la Plaça Clavé; a les 22.30 h, ball de festa major; a les 00.30 h, concert a càrrec de Raggatunning + Dj Weah, a la Plaça de l’Onze de Setembre. Diumenge, concurs de pesca; de 10h a 13h, jornada de portes obertes ASVICAF; a les 11.30h, XXVII Trobada de Gegants i cercavila; a les 12h, missa a l’església parroquial; a les 19h, sardanes a càrrec de la Cobla Lluïsos de Taradell, a la plaça Ajuntament. Diumenge, festa al riu, a la riba del riu Llobregat: de 19 a 21.30 h, Els Recicloperats a càrrec cia. Katakrak; a les 19h, anunci i lliurament dels premis del concurs de fotografia de natura urbana; a les 20 h, Herència, a càrrec cia La Industrial Teatrera; A les 22.30h, espectacle Electrobacasis + Dj Arzzett, a la Plaça de l’Onze de Setembre. Dilluns, a les 12h, animació i festa d’escuma, a la Plaça de l’Onze de Setembre; a les 19:30h, concert infantil a càrrec del grup d’animació musical els Superherois, també a la Plaça de l’Onze de Setembre; a les 22:30h, castell de focs, a càrrec de Pirotècnica Igual, al Pati de l’Escola Sant Vicenç i l’esplanada del Carrer Rosa Sensat / La Ceràmica; a les 23:15h, nit d’havaneres, a càrrec del grup Mestre d’Aixa, a l’Esplanada IES Castellet. Rom cremat per a tohom.

SÚRIA

Festa major -Divendres, a les 16 h, al parc municipal Macary i Viader, Paintball. De 21.30 a 00 h, illa de vianants entre la plaça de Sant Joan i el carrer Domènec Quinquer. A les 21.30 h, davant la Casa de la Vila, trobada d’entitats de cultura popular. A les 22 h, acte d’inici de Festa Major i, a continuació, cercavila fins a la plaça de Sant Joan, amb les entitats de cultura popular locals i la colla convidada, Geganters i Grallers de Manlleu. A les 23.30 h, a la plaça de Sant Joan, concert de 555 i Project PCI. A les 01.30 h, concert de Hey! Pachucos. A les 03.30 h, DJ Raquel. Dissabte, a les 10 h, cursa contrarellotge Joan Gras. Organització: Unió Ciclista Mig-Món. A les 10.30 h, al parc municipal Macary i Viader, jocs infantils. A les 12 h, a l’església parroquial de Sant Cristòfol, missa de Sant Cirstòfol. A continuació, benedicció de vehicles. A les 12.30 h, al parc municipal Macary i Viader, Festa Holly. De 18 a 00 h, illa de vianants entre la plaça de Sant Joan i el carrer Domènec Quinquer. A les 18 h, a la plaça de la Serradora, trobada castellera, amb Xerrics d’Olot i Castellers del Pallars. Organització: Colla Castellera Salats de Súria. A les 19 h, sortida des de la plaça Sant Joan de la pedalada popular. Organització: Unió Ciclista Mig-Món. A les 20 h, davant de l’església de Santa Bàrbara (barri de Salipota), benedicció de vehicles. A les 22 h, davant la Casa de la Vila, concert de la JazzBand de les Escoles Municipals de Música de Navàs i Súria. A les 23.30 h, cercavila fins a la plaça de Sant Joan amb Buskant El To Brass Band. A les 01 h, a la plaça de Sant Joan, concert del grup Sense A les 03 h, concert del grup Euphoria Disco Show. Diumenge, Diada de Sant Cristòfol. A les 8 h, matinades amb els Grallers del Poble Vell. A les 10 h, galejada dels Trabucaires del Tro Gros. De 10 a 13 h, a la baixada del barri de Salipota, supertobogan. A les 12 h, a l’església parroquial de Sant Cristòfol, missa solemne de festa major. A les 13 h, al parc municipal Macary i Viader, vermut musical de Festa Major. De 16 a 19 h, a la baixada del barri de Salipota, Supertobogan. De 21.30 a 00 h, illa de vianants entre la plaça de Sant Joan i el carrer Domènec Quinquer. A les 22 h, davant la Casa de la Vila, tocades de Festa Major amb la Banda de Música de Cardona. En acabar, cercavila amb la Banda de Cardona fins a la plaça de Sant Joan. A les 00 h, a la plaça de Sant Joan, ball de nit amb Colectivo 039. Dilluns, a les 12 h, a l’església parroquial de Sant Cristòfol, missa en sufragi pels difunts. A les 18 h, al parc municipal Macary i Viader, animació infantil amb el grup Squitx. A les 21.15 h, a la plaça de Sant Joan, ball amb Swing Latino. A les 23 h, castell de focs d’artifici a càrrec de Pirotècnia Igual, disparat des del pont de Salipota. A les 23.15 h, a la plaça de Sant Joan, ball de nit amb Swing Latino. Dimarts, a les 19 h, a la plaça de la Serradora, ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Olesa.

Música en directe

També fem una selecció de les propostes de certàmens ompliran de música i arts escèniques la Catalunya central aquest cap de setmana.