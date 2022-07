L’alzina centenària del Mas Querol de Fonollosa, torna a acollir, a partir d’aquest cap de setmana, el festival Vesprades sota l’Alzina. I ja en van setze. Dissabte, a les 10 de la nit, el festival donarà el tret de sortida amb el concert de The Sey Sisters. El trio musical format per artistes afrocatalanes arriba al festival amb un so renovat i un marcat missatge feminista i antiracista.

Les Vesprades continuaran el dissabte 23 de juliol amb l’actuació d’Obeses. Els tonencs amb les seves propostes personals i atípiques arribaran a Fonollosa amb ritmes que van des del rock dur fins a l’havanera o la sardana. I el diumenge 24 de juliol, com a novetat s’estrenaran les Vesprades familiars amb The Penguins. El grup de Sant Feliu de Llobregat, format per 10 músics, i coneguda pel projecte familiar Reggae per Xics, presenta el seu quart disc, Herois de cartró. Les entrades s’han de comprar anticipadament a la pàgina web vesprades.cat, ja que l’aforament és limitat. Qui ho desitgi també podrà sopar a la zona habilitada expressament a l’espai gastronòmic de l’Era. Amb opció de sopar (31€/33€). Concert (16€/1€).