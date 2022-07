Fins que Taika Waititi va agafar les regnes de la saga, Thor era el superheroi de Marvel que protagonitzava les pel·lícules més irregulars. La primera, dirigida per Kenneth Branagh, tenia el seu encant, sobretot per aquell aire de Shakespeare de diumenge a la tarda que gastava, però la segona part, malgrat que argumentalment ha influït molt en tot el que hem vist després, era una aventura mal narrada i amb molts problemes de to. Però Waititi, que té justament un do per a la fusió de gèneres, va saber donar personalitat a la saga amb Ragnarok, una pel·lícula tan divertida com ambiciosa que marcava una línia a seguir per al personatge. És per aquest motiu que Thor: Amor y Trueno és segurament el film sobre el Déu del Tro que més expectatives està aixecant. Coneixent el seu director, estarà plena de moments impagables i sabrà obrir nous fronts per als superherois de Marvel sense passar de les dues hores (miracle!) de metratge. I a més, és la pel·lícula on es produeix un dels fets més esperats pels fans del còmic: Jane Foster, científica i antiga parella del protagonista, és qui agafa el martell i finalment s’erigeix en la superheroïna que estava destinada a ser. Encara és aviat per saber fins on portarà Marvel el personatge, però no hi ha dubte que la seva aparició és el gran al·licient d’aquesta quarta entrega.

La història comença quan Thor decideix retirar-se a reflexionar sobre el seu futur. Està cansat de salvar el món i necessita meditar quin és el seu lloc. Asgard té ara una reina, Valkiria, mentre que els companys dels Avengers tenen els seus propis conflictes. Però les coses donen un tomb quan Gorr, el Carnisser dels Déus, irromp en escena perquè està convençut que l’equilibri de tots els regnes passa per l’extinció de les divinitats. Thor decideix fer un últim servei a Asgard per enfrontar-se a l’amenaça, però les coses han canviat més del que es pensava. Sobretot perquè el regne té un nou defensor, la Poderosa Thor, que resulta ser Jane Foster. Plegats lluitaran contra Gorr mentre intenten controlar un sentiment mai apagat del tot. Plena de cameos i insinuacions de futurs horitzons narratius, Thor: Amor y Trueno està protagonitzada per Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale (atenció a la seva transformació física, en el que promet ser un dels grans dolents de Marvel), Tessa Thompson, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Karen Gillan, Dave Bautista, Pom Klementieff, Simon Russell Beale, Melissa McCarthy, Sam Neill, Sean Gunn, Luke Hemsworth i Russell Crowe en la pell de Zeus. Natalie Portman podria guanyar pes en futures pel·lícules La protagonista de «Closer» i «Cisne negro» s’havia distanciat de Marvel per la substitució de Patty Jenkins com a directora de «Thor: El Mundo Oscuro», però han sabut reconciliar-se i és molt probable que l’actriu guanyi presència a futures entregues. Mentrestant la podrem veure a la minisèrie «Lady in the lake» i a les pel·lícules «May December», que firma Todd Haynes, i «Foxy Trotter», un singular projecte d’animació de Chris Prynoski.