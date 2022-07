La setena edició del festival experimental de creacions contemporànies Ex Abrupto oferirà dissabte a Moià una programació amb més de 50 propostes artístiques que van des de l’art urbà, passant per propostes musicals, performances i un mercat d’autoedició. La capital del Moianès convertirà durant tota la jornada les cases del Carrer de Sant Sebastià en sales expositives juntament amb d’altres espais com el parc municipal Francesc Viñas i l’Auditori Sant Josep situat en una antiga església. Per primer cop també es farà un taller artístic per a joves sobre identitat i cos.

Totes les activitats són gratuïtes excepte el concert de Clara Peya (22.30 h, parc Francesc Viñas, 10€). Entre els artistes convidats destaquen els noms del fotògraf i assagista Joan Fontcuberta, l’artista Pilar Rosado o el dramaturg Roger Bernat. Propostes d’artistes emergents com sónles vigatanes de música urbana Nessa i Solo k.os; i la conjunció d’artistes i col·lectius locals amb l’art contemporani més experimental, amb l’Orquestra de Cambra del Moianès i la bailaora Aina Nuñez; o la poeta moianesa Neus P. Cirera i trompetista de jazz Raynald Colom.