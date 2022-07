Netflix estrena avui La noche más larga una sèrie que narra l’intent de segrest d’un perillós assassí a la presó de Monte Baruca. La producció està dirigida per Òscar Pedraza i compta amb un repartiment encapçalat per Alberto Ammann i Luís Callejo. El dimarts vinent arribarà Cómo cambiar tu mente, una sèrie-documental dedicada a les substàncies psicoactives com l’LSD o l’MDMA. I el dimecres, Mal negocio on un programador insignificant arribarà a convertir-se el principal estafador d’Alemanya després de la Segona Guerra Mundial.

Filmin estrena avui en exclusiva a l’Estat Mi identidad secreta, un drama francès protagonitzat per Lyna Khoudri i Sabine Azéma. Adapta de forma lliure la novel·la La nueva magdalena, de Wilkie Collins (1982). HBO Max proposa viatjar de la mà d’Oliver i James Phelps (Fred i George Weasely de la saga Harry Potter) per retrobar-se amb amics famosos que els faran de guies turístics, en la sèrie documental Amigos fantásticos, on hi apareixeran personatges importants de produccions com Harry Potter, Juego de Tronos, Outlander o El sexto sentido. Diumenge la plataforma publicarà de forma íntegra la mítica sèrie dels 80, Alf. I el dilluns s’estrenarà la sèrie documental Lo anarquistas, que tracta l’impuls d’un empresari canadenc per crear una comunitat sense estat, lliure de governs i sistemes bancaris centrals. Amazon Prime Vídeo estrena avui Sapo, S. A. Memórias de un ladrón. Un «true crime» de quatre episodis on Jon Imanol Sapieha Candela (Sapo), narra en primera persona la seva història i els robatoris més cèlebres. Properament, la sèrie arribarà també als canals del grup Mediaset. Movistar+ proposa a partir de dilluns vinent dos episodis de la nova temporada de Crims, de Carles Porta, disponibles en català i castellà. A més de posar a disposició de l’audiència tres capítols nous del «true crime» Los Crímenes de Londongrado, una sèrie basada en la investigació nomenada al Pulitzer que analitza 14 morts d’oligarques russes a l’exili ocorregudes a Londres sota circumstàncies sospitoses. Finalment, dimarts s’estrenaran els últims capítols de la sisena i última temporada de Better Call Sau, l’«spin off» de l’exitosa Breaking Bad.