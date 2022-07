El gruix del Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre, que enguany arriba a la 42a edició recuperant el format previ a la pandèmia, se celebra aquest cap de setmana tant al pavelló d’Esports de Puig-reig com al Casino Burés de Castellbell i el Vilar. La principal novetat respecte del programa anunciat fa uns dies és la incompareixença d’una coral de Ghana que també havia de cantar al festival de Barcelona i finalment no ha pogut venir.

La seu bagenca acull avui a les 21.30 h un concert de la Corona del Mar High School Madrigal Singers, de Califòrnia (Estats Units), que actuarà en el lloc de la formació africana. Demà dissabte, a la mateixa hora, serà el torn de la Camerata Vocale Sine Nomine de Cuba. I diumenge, a les 20 h, la Capella de Música Burés i la Coral de Salelles estrenaran el nou espectacle Reis sense corona, un homenatge als grans reis del pop i el rock com Elton John, Elvis Presley, Tina Turner i Bob Marley, entre altres. Un muntatge dirigit per Mireia Subirana que els organitzadors volen portar a altres escenaris. Per la seva part, a Puig-reig es farà diumenge, a les 20 h, el concert de cloenda de la seu berguedana del festival. Sobre l’escenari, i al costat de l’entitat amfitriona, la Polifònica de Puig-reig, hi haurà també el Coro de Jóvenes de Madrid i la Camerata Vocale Sine Nomine cubana.