Després del parèntesi de dos anys per la pandèmia, el Campus Gospel Rajadell encara des d’avui i fins diumenge la seva setzena edició. Promogut des dels seus inicis per l’Esclat Gospel Singers, el cor manresà que des de fa 22 anys dirigeix Ramon Escalé, pioner del gospel a Catalunya i director musical del campus, tindrà un cartell amb dues figures del gospel de Chicago: Dexter Walker -que exercirà de Resident Reverend- i Cinque Cullar. Així mateix, i com ja es va apuntar en la darrera edició, la del 2019, el certamen continua «ampliant relacions» amb els cors d’Europa, que protagonitzaran els concerts d’enguany, oberts a tothom. Els concerts, a la plaça de l’Església, tindran com a protagonistes els internacionals Safari Choir (Noruega), que dirigeix Eirik Kaasa (avui) i Didier Likeng &Gospel Wings (Bèlgica), dissabte, a més dels els amfitrions, Esclat Gospel Singers (diumenge) i el Gran Cor del Campus, format per tots els participants i dirigit per Walker. El Campus Gospel Rajadell compta amb la complicitat de l’Ajuntament i dels veïns del poble que acullen participants a casa seva.