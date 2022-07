El Club del Subscriptor ofereix als seus socis en el cicle de música Sons del Camí un descompte del 25% per entrada per veure Noa. Després dels seus últims discs “Letters to Bach” (2019) i “Afterallogy” (2021), l’artista israeliana torna amb Best of Noa, un espectacle amb el que la cantant repassarà la seva extensa trajectòria discogràfica, fent-nos reviure així els moments més importants de la seva carrera, des de l’exitós “Beautiful that way” (BSO de ‘La vida es bella’) fins als seus recents homenatges a Bach i als clàssics del jazz, demostrant un cop més ser una artista polifacètica, sorprenent-nos amb el seu talent innat que transcendeix temps i modes.

Divendres 15 de juliol, a les 21 h a la Basílica de la Seu de Manresa. Podeu comprar les entrades presentant el Carnet del Club a les Oficines de Turisme de l'Ajuntament de Manresa. Promoció limitada.