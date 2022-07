Si busques plans per fer aquest cap de setmana, pren nota. El cap de setmana del 16 i 17 de juliol, la Catalunya central t'ofereix propostes variades per sortir de casa. Et deixem una llista amb la música, fires i festes majors més destacades:

MANRESA Ramon Mirabet a Sons del Camí: Dissabte, a les 21 h, als Jardins de la Cova de Sant Ignasi, Mirabet presentarà En gira. Preu anticipat: 19 € / Preu taquilla: 22 €. Venda a: sonsdelcami.cat).

Dissabte, a les 21 h, als Jardins de la Cova de Sant Ignasi, Mirabet presentarà En gira. Preu anticipat: 19 € / Preu taquilla: 22 €. Venda a: sonsdelcami.cat). Voilà! a la Lluvià: Dissabte i diumenge, a partir de les 19 h, a l’exterior de la torre Lluvià, música, gastronomia i paisatge. Dissabte, a les 21 h, micro obert. Gratuït. Més informació a www.voila.cat

Dissabte i diumenge, a partir de les 19 h, a l’exterior de la torre Lluvià, música, gastronomia i paisatge. Dissabte, a les 21 h, micro obert. Gratuït. Més informació a www.voila.cat Festa d’estiu del Xup: Dissabte, a les 12.30 h, vermut + jocs (batalla de penyas); a les 14 h, dinar popular (pongo); a les 16.30 h, partit veterans al camp de futbol; a les 17 h, escuma, correaigua i gincana; a les 20 h, botifarrada popular i pregó i a les 22.30 h, Orquestra Sabor Sabor. Diumenge, a les 9 h, torneig de petanca al camp de futbol; a les 14 h, paellada popular; a les 18.30 h, espectacle Carla Show i Toni Torres; a les 20 h, fi de festa. EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT Festa Major: Dissabte, a la Casa de Cultura, exposició de pintures, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h (també diumenge i dilluns); de 16 a 19 h, tobogan urbà de 50 mts; a les 18 h, al Casal de la Infància El Molí, inauguració de l’exposició de manualitats; a les 20.30 h, a la Plaça Major, audició de sardanes amb la cobla Genisenca; a les 00 h, al poliesportiu, ball de festa major amb el quartet Bora Bora; a les 00.30 h, a l’Espai Matadars, ball per a jove samb Delayso. Diumenge, vine a donar sang, al Centre Cívic Evaristo de la Torre, de 10 a 14 h; trobada de puntaires, de 10 a 13 a a la plaça Major; a les 11.30 h, cercavila amb els Gegants i Grallers del Grup d’Infància i Joventut, amb sortida de la plaça de l’Ajuntament; després, lliurament de premis del concurs de dibuix; a les 16.30 h, correaigua amb sortida del Passeig de la Pau; a continuaciófesta Holi Globalholi amb Delayso, a la plaça de l’Ajuntament. A les 23 h, ball al poliesportiu amb Almas Gemelas. Dilluns, parc aquàtic, d’11 a 13 h i de 16 a 19 h, a la piscina municipal; a les 21 h, a la plaça Major, havaneres amb el grup Mestre d’Aixa; degustació de rom cremat ofert per l’Associació de Pesca del Pont de Vilomara i Rocafort; a les 23 h, al camp municipal de futbol, castell de focs amb la Pirotècnia Estalella. SALLENT Castell de Sallent: Dissabte, a les 22 h, concert de Northen Cellos. Preu entrada: 15 euros. Aparcament gratuït. Servei de food trucks abans i després dels concerts. Venda d’entrades i més informació a castellsallent.cat i Ajuntament de Sallent.

Dissabte, a les 22 h, concert de Northen Cellos. Preu entrada: 15 euros. Aparcament gratuït. Servei de food trucks abans i després dels concerts. Venda d’entrades i més informació a castellsallent.cat i Ajuntament de Sallent. 21a Festa del Blat de Cornet: Dissabte, a les 18 h, a Cornet, mostra del segar i el batre tradicional. A les 21 h, concert de Berguedana de Folklore Total. Paradetes de productes de proximitat i servei de food truck. CARDONA Cicle Espais: Diumenge, a les 20.30 h, concert, al Parc del Raval, amb el quartet de l’Orquestra Simfònica del Vallès i l’espectacle Immortals del cinema. Gratuït. Cal fer reserva d’entrada a través del web entrades.cardonaturisme.cat o a l’Oficina de Turisme en horari d’atenció al públic (de 10h a 14h i de 16h a 20h de dilluns a dissabte) presencialment o al telèfon 93 869 27 98. Amb la gastronomia local a càrrec de diferents restauradors de Cardona: Cal Borrasca, El Ganxet, El Centru i la Cuina del Ganxet. BAGÀ Festes de la baronia: Dissabte, a les 11.30 h, concert matinal, a càrrec dels Joglars de Ripollet, a l’Església Parroquial St. Esteve; a les 18 h, pels carrers del municipi, obertura del Mercat Medieval i Inauguració del mercat d’ambientació medieval. Agroalimentaris del Berguedà, grups de recreació històrica, tallers, trobadors, artesans, demostració d’oficis; a les 18.30 h, al Parc de la Vila, Batalla Campal.

Dissabte, a les 11.30 h, concert matinal, a càrrec dels Joglars de Ripollet, a l’Església Parroquial St. Esteve; a les 18 h, pels carrers del municipi, obertura del Mercat Medieval i Inauguració del mercat d’ambientació medieval. Agroalimentaris del Berguedà, grups de recreació històrica, tallers, trobadors, artesans, demostració d’oficis; a les 18.30 h, al Parc de la Vila, Batalla Campal. Festival Celta: Dissabte, a les 11. 30 h, tallers: Violí, Guitarra, Flauta i Cant, al Palau de Pinós; taller de dansa al Casal de la Vila; ales 13 h, concert Sessionstareny, Kelt, a la Plaça Raval; a les 18 h, concert Irisch Corner, Gatehouse i Deira, a la Plaça Porxada; a les 21.30 h, sessions de música celta als bars. Diumenge, a les 11 h, concert Drónán, al Santuari de Paller; a les 12 h, Ball Popular amb Claddagh Ring dancers, a la Plaça Catalunya. PUIGCERDÀ Festa del Roser de Puigcerdà: Dissabte, de 10 a 14 i de 16 a 19 h, a les places de Santa Maria i Herois, inflables. A les 11 h, sortida desde la plaça de l’Ajuntament de la cercavila amb els Gegants i Grallers Vila de Puigcerdà. A les 12 h, a la plaça del Rec, vermut electrònic acàrrec dels Dimonis de Puigcerdà. A les 16 h, al parc Schierbeck, 24è campionat de botifarra i torneig de jocs de taula. A les 17 h, a l’envelat de la plaça del call, concert infantil Els Atrapasomnis. A les 17 h, a la residència sociosanitària de Puigcerdà, ball de festa major a càrrec del Grup Cosmos. A les 18 h, inici a la plaça de Santa Maria, proves de Nyerros i Cadells. A les 19.30 h, inici a la plaça de Santa Maria de la tabalada d’anunci del correfoc a càrrec dels Dimonis de Puigcerdà. A les 22 h, a l’envelat de la plaça del Call, tribut a Mecano a càrrec d’Aidalai. A les 22.30 h, amb inici a la plaça de l’Ajuntament, correfoc amb les colles Dimonis de Puigcerdà, Diabolika de Gràcia, Diables de Terrassa i Diables la Granada. A partir de mitja nit, a l’envelat de la plaça del Call, Sra. Tomasa, Los 80 Principales i DJ Trydent. Diumenge, a les 11 h, inici a la plaça dels Herois, cercavila de gesta major. A les 11 .30 h, a la plaça Cabrinetty, sardanes a càrrec de la Principal de la Bisbal. A les 12 h, a l’església de Sant domènec, missa de festa major. A les 13 h, a la plaça de l’Ajuntament, trobada castellera amb la participació de la Colla Castellera de Cerdanya, els Xics de Granollers i els Castellers de Sant Feliu. A les 16.30 h, al parc Schierbeck, activitat infantil: Una carretada de contes. A les 17 h, inici al parc Schierbeck, gimcana de Nyerros i Cadells. Oberta a totes les edats amb festa Holi final a la plaça de l’Ajuntament, a les 19.30h. Els menors han d’anar acompanyats. Equips de màxim 6 persones. A les 18 h, a l’envelat de la plaça del Call, concert de tarda amb La Principal de la Bisbal. A les 22 h, a l’envelat de la plaça del Call, ball de nit amb La Principal de la Bisbal. Tot seguit, Hotel Cochambre i DJ Rave. Dilluns, a les 7 h, sortida des de l’envelat de la plaça del Call, pujada refrescant a l’Estany. A les 9 h, a l’estany del parc Schierbeck, proves aquàtiques de Nyerros i Cadells. A les 10.30 h, al barri de la Baronia, cercavila amb els Gegants i Grallers Vila de Puigcerdà i esmorzar popular. A les 11 h, a l’estany del parc Schierbeck, inflables aquàtics.A les 12 h, al parc Schierbeck, sardanes amb la cobla de l’orquestra Selvatana. A les 13.30 h,a l’envelat de la plaça del Call, dinar popular. Preu: 10 euros; i 5 euros, menors de 12 anys, majors de 65 anys i membres de Nyerros i Cadells. Venda de tiquets a www.codetickets.com o a l’Oficina de Turisme de Puigcerdà. es farà el lliurament de premis de Nyerros i Cadells. A les 16 h, a la plaça de Santa Maria, 23è Campionat de Truc. a les 18 h, a l’envelat de la plaça del Call, concert de tarda amb l’orquestra Selvatana. A les 22 h, a l’envelat de la plaça del Call, ball de fi de festes amb l’orquestra Selvatana. Més informació: www.puigcerda.cat. BERGA Festival de Música Antiga dels Pirineus: Diumenge, a les 20 h, a l’Església de Sant Joan, concert d’Artean Ensemble amb el programa Missa Hispànica. Entrades anticipades: 16 euros, i 13 euros reduïda. Tarifa general: de 20€ A 13€. Infantil (a partir de 3 anys fins a 14 anys) : 2€. Visita guiada inclosa: L’actualitat del Miracle a través de la seva història; a les 17 h (Punt de trobada: Santuari del Miracle). Més informació i venda d’entrades: www.femap.cat. IGUALADA Festival Anòlia: Dissabte, a les 23 h, al Parc de l’Estació Vella, concert d’Els Catarres. Gratuït. MOIÀ 9è Festival Francesc Viñas: Dissabte, a les 20 h, a l’auditori de Sant Josep, concert Els colors de l’èxtasi, a càrrec del pianista manresà Xavier Ricarte. Entrades: 20 euros; i 15 euros per als socis. Més informació: joventutsmusicals.cat.

Dissabte, a les 20 h, a l’auditori de Sant Josep, concert Els colors de l’èxtasi, a càrrec del pianista manresà Xavier Ricarte. Entrades: 20 euros; i 15 euros per als socis. Més informació: joventutsmusicals.cat. 6è Festival de Titelles del Moianès: Dissabte, a les 21.30 h, al Centre Espai Escènic, Quanta, quanta guerra amb Farrés Brothers & Cia Operació A.V.I.

Dissabte, a les 21.30 h, al Centre Espai Escènic, Quanta, quanta guerra amb Farrés Brothers & Cia Operació A.V.I. 70è aniversari de les Coves del Toll: Dissabte, Portes obertes a les Coves del Toll i Toixoneres. De 10 del matí a 2 del migdia, al Parc prehistòric Les Coves del Toll activitats adreçades a totes les edats per tot l’espai del Parc Prehistòric. Celebració del 70è aniversari de la descoberta de les Coves del Toll. Accés gratuït. Acte institucional de celebració del 70è aniversari de les Coves del Toll. Reconeixement a la trajectòria de l’Enric Oliveras Gallaguet al Museu de Moià i a les Coves del Toll i a l’equip de l’IPHES per 20 campanyes d’excavació Toll i Toixoneres.