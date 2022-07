Netflix va estrenar ahir l’adaptació en sèrie del videojoc Resident Evil. L’acció se situa al 2036 quan han passat 14 anys des de l’epidèmia del dolor provocada per la droga Felicitat. Jade Wesker s’esforça per sobreviure en un món ocupat per éssers de por infectats i amb ganes de sang. Mentre topa amb aquestes dificultats, Jade també pateix pel seu passat a New Raccoon City, pels delicats vincles entre el seu pare i la sinistre Coporació Umbrella i pel desenllaç de la seva germana Billie. Avui s’estrena l’adaptació de la novel·la de Jane Austen Persuasión.

Filmin estrena avui una de les pel·lícules més sorprenents de l’última edició del Festival de Sitges, The execution. Inspirats en fets reals, la producció del director debutant Lado Kvataniya relata la història d’un assassí en sèrie de la Unió Soviètica que va aconseguir burlar a la policia durant la dècada dels 80 i 90. També s’estrena Hit the road, l’òpera prima de Panah Panahi, fill del cineasta Jafar Panahi. HBO Max ja té en cartellera la nova sèrie documental Edge of the earth, una emocionant combinació d’esports d’acció i aventura, diari de viatge i documental sobre naturalesa. Se segueix a quatre grups d’atletes d’èlit d’acció i aventures en quatre missions úniques mai realitzades. A més a més, la plataforma estrena aquest dissabte la nova sèrie Los ensayos, del còmic Nathan Fielder. Amazon Prime Vídeo projecta Don’t Make Me Go, pel·lícula de Hannah Marks sobre un pare solter que descobreix que té una malaltia terminal i decideix compensar la seva filla de tots els anys d’amor i suport que no tindrà. Amb l’excusa d’unes classes de conducció, el pare convenç la filla adolescent perquè l’acompanyi en un viatge per carretera des de Califòrnia fins a Nova Orleans. Movistar+ estrena avui Fireheart, on la protagonista és la Georgia, una nena de 6 anys que vol ser bombera. El problema és que al 1920 les dones no poden entrar al cos de bombers. Tampoc ho podran ser 10 anys després quan els teatres de Broadway comencen a cremar de forma estranya i els bombers de Nova York desapareixen. Davant l’emergència, l’alcalde recorre al pare de la Georgia que havia estat bomber.