Els Tallers Musicals d’Avinyó (TeMA-Festival de Creativitat Musical de la Catalunya Central), que es van iniciar dilluns i es clouran avui, celebren la seva vintena edició. És una proposta consolidada que va iniciar Montserrat Vilar amb una desena d’alumnes i enguany arribarà als 120. «Déu-n’hi-do, venint del que venim. Estem molt contents», remarca l’avinyonenca Queralt Guinot, directora executiva i responsable de producció. En els sis anys anteriors a la pandèmia, els Tallers portaven una tendència d’entre 150 i 200 inscripcions. La procedència dels alumnes abraça tot Catalunya, i sempre n’han arribat d’estrangers (enguany, un d’Israel). «Ve un gran gruix d’alumnes de l’àrea metropolitana des que vam col·laborar amb la Sant Andreu Jazz Band i van venir d’alumnes l’Andrea Motis i la Rita Payés».

Els alumnes sempre han trobat als Tallers Musicals d’Avinyó professors i artistes convidats de renom. Hi han passat Carles Benavent, Chris Cheek, Chano Domínguez, Sílvia Pérez Cruz, Clara Peya, Michael League (Snarky Puppy), enguany Marco Mezquida... i tots han compartit escenari amb els alumnes. «La música és per compartir-la i el fet de conviure enmig de la natura, amb tots els professors i alumnes al mateix nivell, fa l’experiència molt especial», remarca Aina Plans, responsable pedagògica dels programes Explora (música en família) i Participa (programa comunitari).

L’avinyonenc Santi Careta va encetar els tallers de jazz i música moderna en la cinquena edició de la iniciativa, primera amb la fórmula d’un dia, que es va acabar ampliant a tota la setmana. Des del 2011 va agafar el relleu de Montserrat Vilar en la direcció artística dels Tallers, mantenint-se com a responsable pedagògic programa jazzístic, ara anomenat Crea i que des de l’any passat s’ha establert a la Fundació La Plana, a d’Oló. Però la seva família, a través de l’Associació d’Amics de la Música d’Avinyó, que col·labora en tasques de gestió i logística, ha estat implicada des de l’inici en el projecte musical: «per a nosaltres i les nostres famílies juliol és sinònim de Tallers. És un moment de compartir la música amb molta gent coneguda i amb convidats que creiem interessants per nosaltres, l’alumnat i el públic. És una font d’inspiració tremenda i un espai d’aprenentatge per a tothom per la nostra idea de transversalitat: entre tots ho fem tot».

En aquesta mateixa línia aprofundeix Guinot: «és una experiència que et canvia. Per a professors, alumnes i artistes convidats hi ha una intensitat molt bèstia durant la setmana i es fa un vincle molt estret que repercuteix en l’any següent, perquè sorgeixen projectes pel fet d’haver-se conegut als Tallers. Magalí Sare, professora enguany, presentarà el disc Esponja amb un grup de músics que ha conegut als Tallers. També Rodrigo Laviña (d’Extraño Weys) va muntar un projecte amb músics dels Tallers: Alba Careta, Santi Careta, Elisabet Raspall... I Sebastià Gris muntava un grup amb Eva Fernández i el bateria navarclí Josep Cordobés. I li faltava un violoncel, que va trobar aquí: Irene Romo».

I «l’interesant» gir de 360 graus d’alumnes que es converteixen en professors ha estat una constant: recentment és el cas de la manresana Aina López (saxo), l’artesenc Pau Jorba (saxo) i el calderí Cesc Badia (trompeta), que han passat a formar part de l’equip de gestió i professorat.

El final festiu dels 20 anys oferirà avui tres propostes. L’espectacle familiar Cicles, coorganitzat amb la residència d’artistes Cal Gras (17 h). La mostra de conjunts instrumentals i tallers de veu, al Local Catalunya, que acabarà amb una marching band i una ballada dels geganters (19 h). I el colofó serà el concert de cloenda a la Fundació La Plana (22 h) amb la big band dels Tallers compartint escenari amb artistes que al llarg d’aquest 20 anys han passat per Avinyó «i hi han deixat empremta»: Ferran Palau, Meritxell Neddermann, Celeste Alías i Rodrigo Laviña.