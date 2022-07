Si busques plans per fer aquest cap de setmana, pren nota. Et deixem una llista amb les festes, festivals i fires més destacades a la Catalunya Central:

Festes

Manresa

6a Festa del Tomàquet del Bages: Fins al dissabte s’organitzen prop d’una vintena d’activitats, que inclouran fins a nou tastos gastronòmics per divulgar el producte estrella de l’horta bagenca i reflexionar sobre els reptes de la pagesia i el sistema agroalimentari. Divendres, a les 19 h, a la Plana de l’Om, cinefòrum: Alcarràs, de Carla Simon. Gratuït. Cal inscripció prèvia. De 21 a 23 h, a l’Infoséquia del Parc de l‘Agulla, caminada nocturna per la Sèquia amb tast de tomàquets. 5 km. Es farà el tast davant de Can Reguer. Preu: 12 euros. Cal inscripció. Dissabte, de 9 a 14 h,al passeig Pere III, mercat del tomàquet amb una quinzena de pagesos. A les 10 h, esmorzar de forquilla. Preu: 2 euros. De 10.30 a 11 h, taller d’extracció de llavors. Gratuït. D’11 a 12.30 h, Cuinetes confitades. Gratuït. De 12.30 a 13 h, tast de formatges Gavarresa. Cal inscripció. De 13 a 13.30 h, tast de vins amb Setè Cel. Preu: 3 euros. Cal inscripció. A les 11.30 h, sortida des de l’oficina de turisme de la visita Manresa, cor de Catalunya, especial Festa del Tomàquet. Preu: 8 euros i 7,20 euros reduïda. Cal fer reserva. Més informació: www.festadeltomaquet.cat.

La Refesta del Camí Ignasià: Dissabte, a les 19 h, a la Plana de l’Om i plaça dels Drets, trabucada de Sant Ignasi. A les 19.15 h, cercaviles del Pelegrí, a la Plana de l’Om, carrer Sant Miquel, plaça Major, plaça dels Drets, carrer Sobrerroca i plaça Major. A les 19.30 h, a la plaça Major, Transformacions, espectacle de dansa tradicional. A les 20.15 h, al Parc de la Seu, ballades de Sant Ignasi amb àliga, gegants, víbria, drac i mulassa. A les 20.45 h, al Parc de la Seu, castells de Sant Ignasi. A les 21.30 h, Espurnes de Sant Ignasi, mostra itinerant de foc, a la plaça Sant Ignasi, Via Sant Ignasi i Sant Marc. A les 21.50 h, al Pont Vell, El circ de l’home del sac. A les 22.10 h, al Pont Vell, Camí de llum i foc, espectacle de música, llum, làsers, mapping i pirotècnia. A les 22.30 h, al passeig el Riu, concert amb Roba Estesa i Strombers.

Monistrol de Montserrat

Festa major: Divendres, de 16.30 a 19.30 h, al carrer Pau Casals, a La Batanera, tobogan aquàtic gegant. De 16.30 a 19.30 h, a la pista de La Batanera, jocs d’aigua càrrec de l’AEiG La Bestorre. A les 19.30 h, rua de l’equip de Monistrol Futsal per l’ascens a 3a divisió. A les 20.55 h, davant de l’ajuntament, parlaments i celebració. A les 22 h, a la plaça de la Font Gran, Impro Music Show. De 00 a 02 , a la pista poliesportiva, Ràdio Monistrol: música dels anys 80. A partir de les 02 i fins a les 04 h, Nit de DJ’s, amb Òscar Nadal i Iván Jiménez. Dissabte, a les 12 h, a la plaça de la Font Gran, festa de l’escuma. A les 18 h, a la plaça dels Països Catalans (carrer del Pla), plantada d’entitats culturals i imatgeria popular, amb entitats monistrolenques i colles convidades. A les 18.30 h, inici de la cercavila. A les 19.30 h, a la plaça de la Font Gran, parlament i presentació de les colles i presentació en públic del nou gegant. Continuació de la cercavila i fi de festa a l’aparcament del FGC Cremallera. A les 22 h, a la plaça de l’Església, inici del Correfoc, a càrrec del Grup de Diables Els Tronats. De 23.30 a 02 h, a la posta poliesportiva, grup de versions Tarraco Surfers. De 02 a 05 h, Disco Eufòria Show. Diumenge, a les 17.30 h, als jardins de Cal Pla, taller de circ Circ a les golfes, amb la companyia Los Herrerita. A les 19.30 h, als jardins de Cal Pla, espectacle de circ amb el Professor Karoli. A les 19.30 h, a la plaça de la Font Gran, concert-espectacle amb l’Oquestra Swing Latino. A les 22 h, a la plaça de la Font Gran, ball amb l’Oquestra Swing Latino. Dilluns, a les 10.30 h, a la plaça de l’Era, passada de festa major encapçalada pel Bou de Monistrol i els Gegants de Viserta acompanyats de la Cobla Ciutat de Manresa. A les 11.30 h, a l’església parroquial de Sant Pere, ofici solemne en honor de Sant Jaume, amb l’acompanyament de la Cobla Ciutat de Manresa i l’Orfeó Monistrolenc. En acabat, a la plaça del Bo-Bo, ball dels Gegants de Viserta acompanyats de la Cobla Ciutat de Manresa, vermut de festa major i ballada de sardanes. D’11.30 a 14 i de 15 a 18 h, a la piscina municipal, inflables aquàtics. A les 18.30 h, als jardins de Cal Pla, fi del Guirigall de Monistrol amb Tomàcat Music Show. A les 20 h, a la plaça de la Font Gran, Pernilada. Tiquet: 5,50 euros. Venda anticipada a l’estanc Sant Pere. Tot seguit, a la plaça de la Font Gran, ball animat pel grup París La Nuit.

Palà de Torroella

Festa major: Divendres, a les 20 h, a l’església, repic de campanes. A les 20 h, a la plaça Indústria, torneig de botifarra. A les 21 h, al teatre municipal, representació de l’obra H²0 (aigua), de Cristina Morera, a càrrec de l’Associació Cultural Pi Tort. Entrades: 10 euros. Venda anticipada al 646 855 501 (Montse Ferrer). A les 22.30 h, a la plaça Indústria, salsa cubana. A les 23.30 h, nit jove: gimcana i acampada al camp de futbol. Inscripció dels equips al 696 954 189 (Marta). Dissabte, a les 11 h, al jardí, xocolatada popular. Tot seguit, a la plaça Indústria, remullada i festa de l’escuma i música. A les 21.30 h, sopar a la fresca amb teca Teca amenitzat pel trio Rumba Buena Vibra. Preu: 17 euros; i 10 euros fins a 8 anys. Venda anticipada de tiquets. Diumenge, a les 11 h, a l’església del Roser, missa de festa major en honor a Sant Llorenç de Brindisi. a les 12 h, cercavila de l’església al jardí. En arribar, vermut i ballada de sardanes. A les 18 h, al camp de futbol, partit de futbol infantil i, seguidament, solters contra casats. A les 20.30 h, a la plaça Indústria, entrepanada i ball amb Marc Anglarill. Preu: 4 euros.

Berga

Els Elois: Divendres, Els Elos infantils. A les 17 h, a la plaça Viladomat, activitats infantils: taller de xapes de cavalls i taller de maquillatge de cares d’animals. A les 18.15 h, Horses in town, arribada d’un cavall de fusta de mida real. A les 18.30 h, espectacle familiar Animalia, Inc, de Sàndal Produccions. Teatre amb titelles de mida real. A les 20.30 h, a l’església de Sant Bartomeu de La Valldan, repertori de música antiga a càrrec de l’Associació vocal del Berguedà. Direcció: Rosa Maria Rodríguez. Entrada amb taquilla inversa. En acabar, vi dolç i una llamineria. Dissabte, a les 12 h, inici davant la residència Sant Bernabé i final a la plaça de les Fonts, anunciament de la festa, amb el tabaler i la formació musical Entrompats Street Band. A les 19 h, inici a l’Hostal del Bou, de la passada amb el tabaler, el banderer, els administradors i la Cobla Ciutat de Berga. A les 19.30 h, a la plaça Viladomat, audició de sardanes a càrrec de la Cobla Pirineu. Col·labora: Colla Sardanista Com d’Estela. A les 20.30 h, escenificació teatral El rapte de la núvia, entre el carrer de la Ciutat, 23 i el carrer Marcel·lí Buxadé . Col·laboració: Agrupació Teatral La Farsa. A les 21.30 h, a la plaça de la Pietat, sopar popular amb entrepà de pinxo i beguda. Venda de tiquets durant l’acte. A les 23 h, Festa Jove d’Els Elois amb música en directe a càrrec de Coi els Montgrons (versions de cançons tradicionals catalanes). Diumenge, a les 7 h, entrega dels rucs, per ordre d’arribada, a l’espai antic SES Serra de Noet. A les 9 h, passada amb inici a la Font del Ros. A les 9.40 h, a la plaça de Santa Magdalena, esmorzar de coca, xocolata i barreja. A les 10 h, a la plaça de Sant Pere, benedicció dels animals. A les 11.30 h, a l’església de Sant Francesc, missa cantada per la Coral Queraltina en honor de Sant Eloi. A les 11.30 h, a l’església de Sant Francesc, boda típica de l’Alt Berguedà. Es dirigiran al temple amb l’acompanyament dels Entrompats Street Band. Col·laboració: Agrupació Teatral La Farsa. Durant la missa es repartiran els tradicionals panellets. En acabar, la comitiva es dirigirà a la plaça de Sant Joan, on es dansarà el Ballet de Déu (o de l’Adéu). A les 13 h, a la sala de sessions de l’Ajuntament, acte de lliurament de les ferradures. A les 19 h, a la plaça de Viladomat, ball amb Dolfi.

Súria

Festa del barri de Sant Jaume: Dissabte, a les 9 h, pedalada fins Coaner, amb esmorzar inclòs. A les 21 h, botifarrada. Preu: 5 euros (botifarra i beguda). A les 22 h, ball amenitzat per Jordi Soler. Diumenge, a les 12 h, missa en honor a Sant Jaume. A les 13 h, cercavila, A les 13.30 h, refrigeri. A les 14.30 h, arrossada popular. Preu: 12 euros; i 8 euros per als infants. Cal haver-los comprat, fins avui, al local de l’associació o bé a l’establiment Cal Gal. A les 19 h, zumba amb Sandra Rubiralta i Anabel Monfort. Organització: Associació de Veïns Raval Vell-barri de Sant Jaume, amb el suport de la Unió de Cooperadors i l’Ajuntament.

Sant Fruitós de Bages

Concert de Pedro da Costa: Dissabte, a les 23 h, al Cobert de la Màquina de Batre, concert Només val l’avui, a càrrec del cantant santfruitosenc que s’ha donat a conèixer al programa Eufòria. Serà el seu primer concert professional. Es preveuen col·laboracions especials. En el marc de l’Estiu Jove.

Festivals

Manresa

Sons del Camí: Divendres, a les 19.30 h (mitja hora més tard del previst inicialment per les altes temperatures), a l’Anònima, concert Vull cantar i vull ballar a càrrec d’El Pot Petit. Entrades exhaurides. A les 21 h, a la basílica de la Seu, concert de l’Orfeón Donostiarra. Entrades: zona A, 22 euros anticipades; i 25 euros a taquilla; i zona B, 19 euros, anticipades; i 22 euros, a taquilla. A la venda a www.manresa2022.cat i a l’oficina de turisme.

Voilà! a la Lluvià: Divendres, a les 21 h, a l’exterior de la torre Lluvià, concert amb D.O. Bages a càrrec de Kamacus, formació amb 30 anys de recorregut (versions rock en català). Entrada amb taquilla inversa. Dissabte, a les 21 h, a l’exterior de la torre Lluvià, micro obert. Cada persona o grup que s’inscrigui disposarà de 15 minuts per expressar-se: música, teatre, monòlegs, recital de poesia... Entrada gratuïta. Diumenge, a partir de les 19 h, a l’exterior de la torre Lluvià, música, gastronomia i paisatge. Entrada gratuïta. Més informació a www.voila.cat.

Avià

Festival de Música Antiga dels Pirineus: Diumenge, a les 19 h, a la sala Ateneu. Concert de l’Orquestra Cambra Illa de Menorca, amb un programa que proposa una breu descripció del barroc italià: Pace non trovo. Entrades anticipades: 16 euros, i 13 euros reduïda. Entrades a taquilla: 20 euros, i 16 euros reduïda. Infantil, a partir de 3 anys i fins a 14 anys: 2 euros. Informació i venda d’entrades: www.femap.cat.

Avinyó

Tallers Musicald d’Avinyó: Divendres, a les 17 h, al Local Catalunya, concert familiar Cicles, de la companyia Artgila. Entrades: 8 euros per família. Gratuït per als participants de Música en Família. A les 19 h, al Local Catalunya i cercavila pel poble, mostra de clausura dels cursos de conjunt instrumental (infantil, jove i adult) i Marching Band. Entrada amb taquilla inversa. Recomanació mínima: 5 euros. A les 22 h, a la Fundació la Plana (Santa Maria d’Oló), concert de clausura amb artistes convidats que han participat als Tallers en els seus 20 anys, com Ferran Palau, Meritxell Neddermann, Celeste Alías i Rodrigo Laviña. Entrades: 12 euros. Més informació a www.tallersmusicalsavinyo.com.

Bagà

Festival Celta: Divendres, a les 21.30 h, sessions de música celta als bars. A les 22 h, inici a l’església parroquial de Sant Esteve, visita medieval pel nucli antic, a càrrec de Bagà Turisme. Dissabte, a les 11.30 h, al Palau de Pinós, tallers: violí, guitarra, flauta i cant. A les 11.30 h, al Casal de la Vila, taller de dansa. A les 13 h, a la plaça Raval, concert Sessionstareny, Kelt. A les 18 h, a la plaça Porxada, concert d’Irish Corner, Gatehouse i Deira. A les 21.30 h, sessions de música celta als bars. Diumenge, a les 11 h, al santuari de Paller, concert Drónán. A les 12 h, a la plaça Catalunya, ball popular amb Claddagh Ring Dancers.

Calonge de Segarra

Festivals Alta Segarra: Divendres, a les 22 h, a l’església de Santa Fe, concert de Joana Serrat, a duet amb la seva germana Carla que presentaran el disc Hardcore from the heart (folk intimista i evocador). Dissabte, a les 22 h, a l’església de Santa Fe, concert Natural Women, amb la cantant Beth i la pianista Laura Andrés. Entrades: 20 euros, i 17 euros per als socis del Casino de Calaf. Opció d’afegir-hi el tast gastronòmic a càrrec del Grup Anifalac: 10 euros. A la venda a www.entrapolic.com. Taquilla: 620 134 018. Més informació: 629 433 671.

Llívia

Festival de Música Antiga dels Pirineus: Diumenge, a les 18 h, a l’església de la Mare de Déu dels Àngels. Concert de Música Reservata de Barcelona, amb un programa amb obres de T. L. de Victoria. Entrades anticipades: 16 euros, i 13 euros reduïda. Entrades a taquilla: 20 euros, i 16 euros reduïda. Infantil, a partir de 3 anys i fins a 14 anys: 2 euros. Més informació i venda d’entrades: www.femap.cat.

Guardiola de Berguedà

«Ópera Flamenca»: Dissabte, a les 19 h, al monestir de Sant Llorenç, espectacle de flamenc innovador amb Núria Martí, violí; Pati García, veu; i Javier Moreno, guitarra. Entrades: 9 euros; i 8 euros per a majors de 65 anys. Es poden reservar a www.civitascultura.org fins a 12 hores abans de l’espectacle. A la venda el mateix dia de l’espectacle al monestir partir de les 18 h.