Aprofitant que aquests dies baixaran les temperatures, us portem un recull dels millors plans per fer el cap de setmana del 29 al 31 de juliol a la Catalunya Central. Festes, festivals i molt més.

Manresa

Concerts de festa major a la Plaça Catalunya: Dissabte, de 18 a 00 h, a la plaça Catalunya. Amb Joselt (rumba i rock espanyol), K-melot (rock and roll), El Niñe Remedios (rumba) i Aquell Parell. Gratuït. Servei de bar i entrepans.

Concurs de pintura ràpida al mercat Puigmercadal: Dissabte, de 10 a 14 h, al mercat de Puigmercadal, l’Associació de Paradistes del Mercat de Puigmercadal i l’Ajuntament de Manresa convoquen el concurs obert a participants de totes les edats. Els participants hauran d‘inspirar-se en qualsevol element del mercat, ja sigui la façana, alguna parada o els seus aliments. Cal fer la inscripció amb un missatge privat al compte d’Instagram @mercatpuigmercadal. Les obres resultades seran exposades fins al setembre en una de les parades del mercat. L’organització entregarà els materials necessaris per crear l’obra, com ara ceres, pintures i suport. Hi haurà tres treballs guanyadors que s’enduran un obsequi cortesia del Mercat Puigmercadal. Tots els participants rebran un diploma.

Festes de Sant Ignasi: Avui, a partir de les 8.45 h, a la plaça Major, botifarrada per començar el dia. Preu: 4 euros. De 9 a 20.30 h, a la plaça Major, Sant Miquel i Sobrerroca, 15a Fira Mercat: comerç de proximitat, artesania, brocanters, complements, roba, descomptes especials. D’11 a 13 h, al carrer Sant Miquel taller de tatuatges temporals. A les 12 h, al mateix lloc, coca i xocolata per a tothom. Activitat gratuïta. A les 11.30 h, a l’oficina de turisme, visita guiada pel centre històric, a càrrec de Francesc Comas. Gratuïta, amb places limitades. A les 12.30 h, a l’oficina de turisme, La Ignasiada, trobada d’Ignasis i Ignàsies, que rebran un obsequi i es farà una fotografia de grup. A les 17.30 h, al carrer Sobrerroca cantonada Serarols, L’hora del conte a càrrec de Clara Gavaldà. En acabar, xocolatada i croisants per a tothom. De 18 a 19.30 h, a la plaça Major, art comunitari: taller de percussió participativa amb Fun Dan Monday’s de Dan Arisa. Activitat gratuïta. Cal fer inscripció a sobrerroca.cial@gmail.com o regidoriach@ajmanresa.cat. De 18.30 a 19.30 h, al carrer Sant Miquel-Vallcendrera, actuació musical de Biel Comas. A les 18.30 h, al santuari de la Cova, projecció de la pel·lícula: Camino ignaciano, amb el pare Josep Lluís Iriberri. A les 19 h, al pàrquing del Celler Oller del Mas, Camí Ignasià Conscient: bosc, vinya i essència en els últims quilòmetres del camí. Amb Ester Bach, especialista en benestar i consciència, i un tast de vins a la terrassa de l’Oller. Preu: 20 euros. Cal fer reserva a www.manresaturisme. cat. De 19.30 a 20.30 h, a la plaça Major, art comunitari amb concert a càrrec de Fun Dan Monday’s de Dan Arisa. Dissabte, de 9 a 14, a la plaça Major, mercat dels productes de la terra. A les 12 h, al carrer Serarols cantonada carrer amb Sobrerroca, missa en honor a Sant Ignasi, amb el pare David Guindulain. En acabar, petita representació teatral amb El Teló. A les 18.30 h, al santuari de la Cova, projecció de la pel·lícula Camino Ignaciano, amb el pare Josep Lluís Iriberri. A les 19.30 h, a la capella de Sant Pau, missa de Sant Ignasi. A les 20 h, al Pou de Llum, carrer del Peix, sota el barri de la Balconada, Posta de Sons, concert gaudint de la posta de sol des del Pou de Llum. Activitat gratuïta, limitada a 60 persones. Imprescindible reserva prèvia a www.manresaturisme.cat. A les 22 h, a la Creu del Tort, rosari amb el pare Xavier Melloni. Diumenge, a les 12 h, al santuari de la Cova, missa de Sant Ignasi. A les 13 h, a la parròquia de Santa Maria de Viladordis, missa amb mossèn Joan Antoni Castillo. A les 13 h, a Nostra Senyora de la Salut de Viladordis, missa de Sant Ignasi. A les 18.30 h, al santuari de la Cova, tancament de la porta santa de l’Any Ignasià, presidint el bisbe de Vic, Romà Casanova. A les 19 h, a la basílica de la Seu, missa de Sant Ignasi, presidida pel bisbe de Vic. A les 22 h, a la Creu del Tort, rosari guiat pel pare Xavier Melloni.

Cardona

12è Cicle Espais: Dissabte, a les 20.30 h, al parc del Miracle. Concert de jazz a càrrec de Víctor Carrascosa Quartet. Amb la col·laboració de l’associació A Tot Jazz Cardona. Gratuït. Cal fer reserva a entrades.cardonatusime.cat o a l‘oficina de turisme (93 869 27 98). Es podran fer tastos gastronòmics a càrrec de restauradors de Cardona.

Sallent

Música al Castell de Sallent: Dissabte, a les 22 h, al castell de Sallent, concert de The River Troupe Gospel, cor sallentí dirigit per Vicen Alfonso i Jaume Riu. Entrades: 15 euros. Servei de foodtrucks abans i després dels concerts. Venda d’entrades i més informació a www.castellsallent.cat i a l’Ajuntament de Sallent.

Súria

Els Arreplegats: Dissabte, de 21 a 0 h, a la piscina municipal, piscina noctuna. a les 23 h, actuació del grup musical. Preu: 1 euro. Organització: Societat Atlètica de Súria.

Monistrol de Montserrat

Festa del barri Balmes i Lluís Companys: Avui, a les 18.30 h, obertura del bar de la festa. A les 19 h, pregó de la festa del barri. a les 20 h, primer concurs de truites de patates. A les 20.30 h, concert d’Alexandra Flores. A les 21 h, Sopa amb nosaltres: pintxos al bar de la festa. Més informació a Instagram: @festabalmeslluiscompanys. A les 23 h, Dj Nit dels 80 i 90 i toro mecànic. Dissabte, a les 9 h, obertura del bar de la festa i xocolatada popular. A les 10 h, jocs de cucanya. A les 12 h, festa de l’escuma. A les 13 h, servei d’entrepans al bar. A les 17 h, Humor Amarillo. Cal fer reserva prèvia. Més informació a Instagram: @festabalmeslluiscompanys.. A les 23 h, Orquestra París La Nuit. A les 00.30 h, El Bingo de la Balmes. Més informació a Instagram: @festabalmeslluiscompanys. A les 01 h, Oquestra París La Nuit, segona part. Diumenge, a les 8 h, concurs de pesca. Cal fer reserva prèvia. Més informació a Instagram: @festabalmeslluiscompanys. De 10 a 12 h, exposició de la moto de Marc Márquez. A les 14 h, paellada popular. Cal fer reserva prèvia. Més informació a Instagram: @festabalmeslluiscompanys.

Moià

Trobada de gegants: Dissabte, a les 17.30 h, a la plaça de Sant Sebastià. Organització: Geganters de Moià.

39è Festival Francesc Viñas: Dissabte, a les 20 h, a les Faixes, concert d’Ethno Orchestra, formació multiètnica i pluricultural formada per músics procedents de tot el món, com a colofó a la residència i festival folk internacional Ethno Catalonia. Entrades: 20 euros; i 15 euros per als socis. Diumenge, a les 11.30 i a les 17 h, a l’auditori de Sant Josep, concerts finals del Campus Musical del Moianès, en el qual han participat una cinquantena d’alumnes de diferents instruments. Entrada gratuïta. Més informació: joventutsmusicals.cat.

Igualada

Festa major del barri de Xauxa: Avui, a les 18 h, a la Caleta de Xauxa, unauguració de la caleta: música i xiringuitos. A les 20 h, cercavila amb els gegants del barri, pregó i traca d’inici de festes. A les 21.30 h, a la Caleta de Xauxa, Sopar del Món, amb els millor plats de les diverses cultures presents al barri de Xauxa. Preu del lloc a taula + estris: 5 euros i 3 euros soci de Xauxa. A les 23.30 h, a la Caleta de Xauxa, concert de la Séptima Trastada. Dissabte, a les 12 h, a la platja Catarineu, inauguració de la platja: aigua, jocs, música i xiringuitos a les platges de Xauxa. A les 18 h, a la platja Catarineu, animació infantil amb la pallassa Nurula de la Cia. Nas de Cors. A les 21 h, a la caleta de Xauxa, Sound System de la Bumbum. A les 01 h, al Rec on Fire, Memorial DJ&Troll. Diumenge, a les 10.30 h, al local del barri, torneig d’escacs Barri de Xauxa. A les 13 h, a les platges de Xauxa, últim bany i vermut de fi de festes.

26a Fàtima té Salsa: Dissabte, de 10 a 11.30 h, al centre cívic de Fàtima, 6è concurs infantil de tapes (2n a 6è de primària). De 12 a 13.30 h, 6è concurs juvenil de tapes (1r a 4t d’ESO). Cal apuntar-se prèviament . De 12.30 a 13.30 h, lliurament de les tapes del 26è concurs popular de tapes. A partir de les 20.30 i fins a les 02 h, al parc de Valldaura, degustació de tapes elaborades per les entitats participants del barri: Confraria de Fàtima i Associació Cultural Virgen del Rocío. A partir de les 22 h, entrega de premis del 26è concurs popular de tapes i del 6è concurs de tapes infantil i juvenil. A continuació, actuació del grup The Walkmans i animació musical amb un DJ.

Alp

Festival de Música Antiga dels Pirineus: Dissabte, a les 21 h, al teatre municipal. Concert de Kallias Ensemble, amb el programa Beethoven, El Cant dels Pobles, que inclou les cançons folklòriques del compositor. Producció impulsada pels Amics de la Música i les Arts de la Catalunya Central. Entrades anticipades: 16 euros, i 13 euros reduïda. Entrades a taquilla: 20 euros, i 16 euros reduïda. Infantil, a partir de 3 anys i fins a 14 anys: 2 euros. Més informació i venda d’entrades: www.femap.cat. A les 19 h, s’oferirà la visita guiada: Un passeig per Alp.

Cal Rosal

5è Salt Mortal: Dissabte, al centre cultural Konvent, festival amb Paco Moreno, Meeky, DJ Bruce Lee, Khoré Lvstra, Sofia, Somos la herencia, Mainline Magic Orchestra, Gigi, La élite. Entrades exhaurides.

Copons

Festivals Alta Segarra: Avui, a les 22 h, al gorg de Nafre, concert de la Dream Big Funk Band, que farà reviure la música d’artistes com Prince, Michael Jackson i Stevie Wonder. Quatre cantants i una big band dirigits per Vicens Martín Dissabte, a les 22 h, al gorg de Nafre, concert del pianista Marco Mezquida, que presentarà Letter to Milos, amb Martín Meléndez (violoncel) i Aleix Tobías (bateria i percussions). Entrades: 20 euros, i 17 euros per als socis del Casino de Calaf. Opció d’afegir-hi el tast gastronòmic a càrrec del Grup Anifalac: 10 euros. A la venda a www.entrapolic.com. Taquilla: 620 134 018. Més informació: 629 433 671.

Gironella

Voilàdomiu: Avui, a les 21 h, a la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou, concert de tribut a U2 a càrrec de la banda Please. Entrades: 15 euros. Dissabte, a les 21 h, concert de Daly Zamora, que repassarà clàssics dels 60 als 90 de rock, blues, soul i pop anglès i espanyol. Diumenge, a les 12 h, concert vermut amb l’actriu i cantant Aina Balasch. Entrada gratuïta. Entrada gratuïta. Obert divendres, dissabtes i diumenges de juliol, de 19 a 00 h, oferta gastronòmica i musical. Més informació a www.voila.cat.

Llívia

Festival de Música Antiga dels Pirineus: Dissabte, a les 18 h, a l’església de la Mare de Déu dels Àngels. Concert de l’Orquestra Barroca Catalana, amb el programa Cants d’amor i esperança, que inclou una cantata de Bach i música per a teatre de diferents autors. En acabat, tast de productes locals en el marc de la iniciativa Concerts amb gust, que dona suport als productors i elaboradors del Pirineu. Entrades anticipades: 16 euros, i 13 euros reduïda. Entrades a taquilla: 20 euros, i 16 euros reduïda. Infantil, a partir de 3 anys i fins a 14 anys: 2 euros. Més informació i venda d’entrades: www.femap.cat.

Bellver de Cerdanya

Fira del col·leccionisme Playmobil: Des d’avui i fins dimarts, d’11 a 14 i de 17 a 21 h, al poliesportiu municipal. Diorames, inflables, tallers de manualitats, parades de venda, Clic amagat, photocall, exposició de minidiorames i concurs de dioramistes infantils. Organització: Esplay. Gratuït per als menors de 3 anys i els socis del Club Super3.

Sant Esteve Sesrovires

Festa major: Avui, a les 10.30 h, a la piscina d’estiu, festa aquàtica. A les 18 h, al pati de les escoles velles, 25è concurs de puzzles. A les 18 h, al porxo del centre cívic, campionat d‘escacs adults. A les 18.45 h, a la plaça Dr. Tarrés, repic de campanes de festa major. A les 19 h, a la plaça Dr. Tarrés, concert familiar amb Landry. A les 20.30 h, cercavila dels gegants d’anada a pregó. A les 21.30 h, al balcó de l’ajuntament, pregó i traca amb Charlie Pee. A les 23 h, a la plaça Dr. Tarrés, disco 60, 70 i 80’s amb Sonolux i DJ Madaleno Delux. a les 23 h, a la piscina d’estiu, concert de jazz amb La Vella Dixieland. A les 00 h, a la pista Francesc Castellet, concert jove amb Tribade, Omega Nox i DJ Pucci i DJ Shakku. Dissabte, a les 10 h, al pati de les escoles velles, sardinada popular. A les 13 h, al Casino, concert vermut amb sardanova a càrrec de la Cobla Contemporània, Santi Arisa i Lakatans. A les 16.30 h, al camp de vòlei sorra, torneig de vòlei de festa major. A les 18 h, als porxos del centre cívic, campionat d’escacs infantil. A les 18 h, a la plaça Xic Mateu, ballada de sardanes amb l’orquestra Montgrins. A les 18 h, a la plaça Dr. Tarrés, Holi, la festa dels colors. A les 19 h, davant de l’ajuntament, batucada de festa major amb Rtumband. A les 19.30 h, al a pista Francesc Castellet, concert amb l’orquestra Montgrins. A les 20 h, al porxo del centre cívic, reactivem la colla de diables. A les 23 h, a la pista Francesc Castellet, ball de festa major amb l‘orquestra Montgrins. A les 00 h, a la plaça de la Vila, nit jove amb PD Maceta i PD_Efa. Diumenge, a les 11 h, al pati de les escoles velles, campionat de tir. A les 11 h, a l’església parroquial, missa solemne. A les 12 h, davant del Casino, actuació castellera amb la Colla Castellera d’Esparreguera. A les 13 h, a la plaça Dr. Tarrés, animació i bany d’escuma amb Xip Xap i la seva festa sabonera. A les 19 h, a la plaça Xic Mateu, circ a la xic amb la Cia. Mortelo & Manzani i el seu espectacle Fili Busters. A les 19.30 h, a l’avinguda Catalunya (davant del Casal de la Gent Gran), ball i sopar al carrer del Casal. A les 20.30 h, a la plaça Dr. Tarrés, Músiques del Món, concert de gospel amb Igualada Gospel Choir. Director: Pau Sastre. A les 22 h, a la plaça Doctor Tarrés, espectacle de làser. A les 23 h, a la pista Francesc Castellet, espectacle musical We Love Queen.