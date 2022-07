El primer que s’ha de dir de DC Lliga de Supermascotes és que no es tracta de cap operació d’oportunisme comercial: les mascotes dels principals superherois d’aquesta companyia tenen vinyetes pròpies, i de fet sempre han estat uns personatges molt carismàtics que s’erigeixen en el perfecte contrapunt de la solemnitat de les aventures dels seus amos.

En cinema, on les adaptacions de DC justament tendeixen a tenir aires operístics, no deixa de tenir gràcia que apareguin en el moment exacte que l’editorial sembla haver pres consciència de la necessitat d’un canvi de rumb, com han demostrat els tons Shazam o Aquaman. També quedava clar que havia de ser una pel·lícula d’animació, un gènere que DC ha treballat amb especial cura (només cal veure els films dedicats a Batman, per exemple) i que aquí adopta una fórmula per a tots els públics que la poden convertir en un dels grans títols de l’estiu. D’al·licients no n’hi falten, perquè la pel·lícula busca reproduir les gestes tradicionals dels superherois de la factoria amb un contagiós sentit de l’humor que interpel·la els gustos dels adults. Una mica com el que ja han anat fent amb Teen Titans Go! que fins ara era la joia de la corona de la divisió animada de DC.

DC Lliga de Supermascotes pot donar peu, doncs, a una nova manera de fer que ja es manifestava als còmics, on sempre han alternat històries d’alè tràgic amb d’altres més transversals i despreocupades. El protagonista de la pel·lícula, Krypto, és l’entranyable gos de Superman, amb qui comparteix una vida plena d’amor i complicitat entre missió i missió. El dia que Superman cau en mans d’un misteriós enemic, el gos es veurà obligat a posar a prova les seves habilitats i demostrar que també pot salvar el món. Però no ho pot fer sol. Primer mirarà de convèncer Ace, el neuròtic gos de Batman, i després haurà de reunir un equip de mascotes amb poders per demostrar que ells també poden ser els defensors de la humanitat.

Plena de gags a costa de la mateixa DC i dels vicis formals de les sagues de cada personatge, DC Lliga de Supermascotes és una divertidíssima relectura de la gènesi dels superherois que destaca pel seu sentit del ritme i una animació brillant. Atenció al repartiment de veus de la versió original, format per Dwayne Johnson, Kevin Hart, Natasha Lyonne, Diego Luna, John Krasinski, Marc Maron, Olivia Wilde, Kate McKinnon, Vanessa Bayer, Thomas Middleditch, Jemaine Clement im ni més ni menys que Keanu Reeves com a Batman. La banda sonora original la firma Steve Jablonsky, compositor habitual de cineastes com Michael Bay o Peter Berg.