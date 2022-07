Lildami, el màxim representant de la música urbana en llengua catalana, cantarà avui al vespre a la Sala de Cal Llovet de Santpedor com a artista convidat en la final del Concurs de Música Jove. Hi actuarà en el marc de la seva gira 2022 Cal Damià. El raper egarenc ha anat fent públics alguns temes d’ençà de la publicació del seu últim disc Viatge en espiral (Halley Records, 2021), homenatjant la seva ciutat amb 0822 o relatant una història d’amor sorgida entre els passadissos d’un Esclat a Supermercat.

Els tres grups que lluitaran enguany per endur-se la desena edició del concurs són els pallejanencs Sharp, els gironins Fracàs i els lleidatans Atzavara. Els finalistes aspiren a un premi valorat en 500€ en cas de ser els guanyadors i de 250€ per als altres dos finalistes. El públic serà l’encarregat de decidir per votació popular el vencedor final. El concert posarà punt i final a l’Estiu Jove.