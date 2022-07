La tercera edició del Festival La Mare de Solsona torna dissabte al parc de la Mare de la Font i la font de la Mina. El cartell d’aquest any acull per primera vegada en la curta trajectòria del certamen talent internacional de la mà de la brasilera Mirla Riomar i de la xilena Ana Tijoux, coneguda artísticament com Dj Anita Dinamita. La música es complementarà amb les actuacions de Tarta Relena, Xarim Aresté, Joan Colomo i la solsonina Gemm Sol.

L’organització, l’Associació Cultural La Mare, ha decidit plantejar el festival, que també inclourà un recital d’humor, circ i exposicions, com una proposta més convencional de certamen estiuenc. Per això, han establert una sola entrada, que té un preu de 35 euros i que permetrà als visitants accedir a totes les representacions artístiques que començaran a les cinc de la tarda i que acabaran a les dues de la matinada. Si abans de l’inici del certamen encara hi ha entrades disponibles, es podran comprar a taquilla al mateix preu. La Mare 2022 constarà de dos escenaris on actuaran els artistes convidats, un sota la balma de la font de la Mina (escenari Font de la Mina) i l’altre al boscany del parc de la Mare de la Font (escenari Jardí Verd). Joan Solé, de l’entitat organitzadora, defensa la idea ja que d’aquesta manera es garanteix «l’efecte immersiu de l’experiència». Davant la possibilitat que la sonoritat d’un escenari i l’altre se solapin, Solé està convençut que «no hi haurà cap problema perquè quan acabi una actuació s’iniciarà l’altra». El festival segueix apostant per un format multidisciplinar en què el circ i la comèdia en directe prenen un pes important. Rauxa Cia són Xavi Sánchez i Analia Serenelli, els dos artistes circenses que actuaran al certamen d’enguany (20.10 h); Godai Garcia serà l’encarregat de repartir la dosi d’humor corrosiu i singular que el caracteritza (20.55 h). El certamen donarà visibilitat a la il·lustració i l’escultura de creació local. La piteua Sònia Genestar proposa una exploració minuciosa de la identitat ajudada de l’espai i la natura, mentre que el solsoní Domènec Marmi es valdrà de la il·lustració per a canalitzar la seva forma de sentir-se i expressar-se. Pel que fa a l’escultura, l’artista barceloní establert a Llobera, Joma [Josep Maria Rius], proposarà un parell de creacions que es podran observar des de diversos punts del recinte. L’Espai Gastronòmic gaudirà de la presència de diferents foodtrucks com la de La Salivera, que ofereix entrepans de pa de coca i wraps amb productes vegetarians; la de Cal Podo Xic, que brindarà als assistents noves propostes culinàries dolces i salades; i la de Cal Pepitu, on es podrà assaborir la vedella selecta criada a la Vall del Cardener. El públic podrà comprar marxandatge de l’Associació Cultural La Mare. Hi haurà a la venda les samarretes que ja es van presentar a la primavera i unes noves tote bags que s’estrenen per a l’ocasió.