Les festes i festivals que no pots deixar escapar aquest cap de setmana a la Catalunya Central

Aquest cap de setmana del 5 al 7 d'agost us portem els millors plans per fer amb amics, família o en solitari. Ben segur que no tindreu temps avorrir-vos.

Manresa

Voilà! a la Lluvià: Avui, a les 21 h, a l’exterior de la torre Lluvià, concert amb D.O. Bages a càrrec de 8 Strings, duet del Bages de guitarra acústica i veu. Entrada amb taquilla inversa. Diumenge 7 d’agost, a les 20 h, a l’exterior de la torre Lluvià, monòleg a càrrec de Miguel Espejo, en el marc del cicle d’humor Monodosi. Entrada amb taquilla inversa. Més informació a www.voila.cat.

Sant Salvador de Guardiola

Festa major: Avui, a les 10 h, a la Masia del Calvet, competició d’escalèxtric. Final del campionat amb els classificats. Organització: Associació de Veïns del Calvet. A les 11 h, a la Sala (espai polivalent), exposició familiar interactiva: Zinematik, amb objectes com la càmera fosca o el praxinoscopi. En acabar, es podrà fer una joguina òptica. A les 18 h, al bosquet de l’Alegria, espectacle familiar Agegantats, de la Cia. Cosinsart. A les 21 h, al carrer de l’1 d’octubre, cercatasques, amb l’acompanyament del grup de percussió Toquem x tu i el seu espectacle Desperta. Tiquet: 8 euros (inclou beguda i tapes). Cal adquirir el tiquet anticipadament. A les 23 h, al pavelló municipal d’esports, concert jove amb El Pony Pisador i Hey! Pachucos. A continuació, nit amb DJ Ribex. Dissabte, a les 8 h, a la pista del pavelló municipal d’esports, esmorzar de pagès. Preu: 3 euros. Cal adquirir el tiquet anticipadament. A partir de les 8 h, al pàrquing del camp de futbol, primer trobada de vehicles clàssics de Sant Salvador de Guardiola. Organització: Biela Club Manresa. A les 9 h, matinades de festa major amb el grup de grallers MúsX. Matinal esportiva a diferents espais municipals: bitlles catalanes, petanca, taiji-qigon, zumba, krav maga, suspensió amb el workout. D’11 a 14 i de 16 a 19 h, a la piscina municipal, inflables aquàtics. A les 12.15 h, a l’església de Sant Salvador de Guardiola, repic de campanes de festa major. A les 12.30 h, ofici solemne de festa major, cantat pel cor parroquial. A continuació, davant l’església, balladetes dels gegants, el Salvador i la Gràcia. A les 19 h, al carrer Església fins Serra d’Or, baixada d’andròmines: modalitats d’exhibició i velocitat. A les 20.30 h, a la pista del pavelló municipal d’esports, concert a càrrec de l’Orquestra Montgrins. A les 21.30 h, al pavelló, sopar del rostit. Preu: 12 euros. Cal adquirir el tiquet anticipadament. A les 22 h, a la Masia del Calvet, cursa de resistència d’escalèxtric. Inscripció gratuïta per equips: 609 377 883 (WhatsApp). Organització: Associació de Veïns del Calvet. A les 23 h, a la pista del pavelló municipal d’esports, ball amb l’Orquestra montgrins. A continuació, DJ Rutxo. Diumenge, a les 12 h, a la Masia de Ca l’Esteve, portes obertes al temple budista Kadampa i tastet de meditació. A les 12 h, al pavelló municipal d’esports, La festa Xaxipiruli amb els personatges de la Sal dels Mars i canó d’escuma. A les 16.30 h, al carrer Serra d’Or, tobogan aquàtic. A les 19 h, a La Sala (espai polivalent), tast de cervesa artesana, a càrrec de la Taverna dels Predicadors. Preu: 15 euros. Cal adquirir el tiquet anticipadament. A les 22 h, al camp darrera l’escola Montserrat, auto-cine de fi de festa. Exposició: al local de la Guíxola (carrer de Dalt, 17), exposició de pintura Joan Nacenta Montanyà. Oberta cada dissabte d’agost, de 19 a 20 h.

Sallent

Cinema a la fresca: Dissabte, a les 22 h, al parc Pere Sallés, projecció d’Un espíritu burlón. En cas de pluja, a l’Espai Cultural Fàbrica Vella. Organització: Adona’t, Associació per la Igualtat, Fàbrica Vella i Ajuntament de Sallent.

Navarcles

Live Music: Se celebra a la Font Nova. Avui, a les 21 h, concert de Red Rum; a les 22 h, Dj Bysak (músics dels 80 i 90). Dissabte, d’11 a 14 h, matinal de partides ràpides d’escacs; a les 20.30 h, Last Train; a les 22 h, Tupé Band; a les 23.30 h, Àuryn Old Banda la 01 h, Steel Force. Diumenge, a les 20.30 h, Anna Rodríguez; a les 21.30 h, Gianno a les 22.30 h, Jan Bonet. Diumenge, nit dels ‘montaditos’ per sopar.

Moià

Festa major: Dissabte, a les 22 h, al parc municipal, cantada d’havaneres amb el grup Sopa de Peix (en cas de mal temps, a Les Faixes). A les 22 h, piscina jove + DJ. Gratuït (en cas de mal temps, se suspendrà). Diumenge, ales 22 h, a la plaça de Sant Sebastià, pregó de festa major a càrrec de Fadeam-Els Avets, entitat que celebra 40 anys a Moià.

39è Festival Francesc Viñas: Dissabte, a les 20 h, a l’auditori de Sant Josep, concert Valsos amorosos de Brahms, a càrrec de Judit Muñoz, soprano; Helena Ressurreição, mezzosoprano; Joan Mas, tenor; Pablo Acosta, baix-baríton; Maria Mauri, piano; i Hug Vilamala, piano. Entrades: 20 euros; i 15 euros per als socis. Més informació: joventutsmusicals.cat.

Berga

Festival de Música Antiga dels Pirineus: Dissabte, a les 19 h, l’església de Sant Quirze de Pedret. Concert de Vn-Víctor Sordo, amb el programa Bella divina aurora. Sebastián Durán i el seu temps. Entrades anticipades: 16 euros, i 13 euros reduïda. Entrades a taquilla: 20 euros, i 16 euros reduïda. Infantil, a partir de 3 anys i fins a 14 anys: 2 euros. Més informació i venda d’entrades: www.femap.cat. A les 17.30 h, visita guiada a Sant Quirze de Pedret.

L'Estany

Stagnum.22: Dissabte, a les 22 h, al claustre del monestir, Bach a la fresca, amb motiu de la 20a Bachiana. Projecció de diversos enregistraments de concerts anteriors. Entrada lliure.

Bolvir

Festa d’estiu: Dissabte, a les 8.30 h, cursa de BTT; a les 17 h, xeringada de colors i festa de l’escuma; a les 23 h, concertde Blaumut i Corda Fluixa. Diumenge, a les 18 h, a la plaça St. Isidre, actuació infantil amb regaee per xics.

Capellades

Festa major: Dissabte, a les 10 h, al carrer Garbí, pintada del mural de la Festa Major Popular (FMP). A les 18.30 h, sortida des de la plaça de la Bassa, cursa d’orientació de la FMP. Diumenge, a les 18 h, a l’església de Santa Maria, concert d’orgue Memòria i gratitud en record dels germans Freixas Vivó i de Josep Xaubet.

El Miracle

Diada de Territori de Masies: Dissabte, a les 8.30 h, ruta interpretativa per l‘entorn natural del Miracle. Dinamitzada per Sàmara Natura. A les 11 h, descoberta d’indrets del Miracle: la vida benedictina al monestir i visita de l’exposició artística Grup 13: amistat, vocació, tradició a la Casa Gran. En acabar, degustació de productes de proximitat al claustre del monestir. Preu: ruta, descoberta i tast, 12 euros; i 8 euros sòcies. Ruta: 6 euros; i 4 euros sòcies. Descoberta i tast: 7 euros; i 5 euros sòcies. Cal fer inscripció: 693 05 44 37 o informacio@territoridemasies.cat.

La Molina

Festa major: Avui, a les 19 h, «Circ Al(p) Carrr», amb la Pessic de Circ; a les 19.30 h, a la carpa, «El petit circ de Messieu Moustache»; a les 20 h, repicament de campanes, a la capella Mare de Déu de les Neus. Dissabte, a les 11, partits de futbol al cap de l’Alberg Mare de Déu de les Neus; d’11 a 14 h, inflables gratuïts a l’Av. d’Alp; a les 17, festa de l’escua al carrer Dàlia; a les 18 h, coca i xocolat a la carpa; a les 19, concert Agua e Vinho a càrrec del duet de guitarres Rubio-Franch, a la capella Verge de les Neus; a les 23 h, concert La Tropical a la carpa i seguidament Animal Show Dj’s. Diumenge, d’11 a 14 h, inflables gratuïts a l’Av. d’Alp; a les 11, ofrena floral a la Mare de Déu de les Neus amenitzada pels Grallers i Gegants d’Alp; a les 11.30 h, missa a la pl. Cec; a les 13 h, sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa a la pl. de Cec i plantada dels Gegants d’Alp; a les 15.30 h, campionat de botifarra; a les 18.30 h, concert i ball a càrrec de Cafè Trio a la carpa a les 22 h, focs artificials amb els Dimonis de Puigcerdà. Dilluns, d’11 a 14 h, Splash Slide a Cr de l’Ós; a les 17 h, taller familiar de màscares a càrrec de Bea de Rivera Marinel·lo.

Montclar

Festa major: Avui, a partir de les 20.30 h, vespre musical amb sopar de La iaia Pepa. Concert de Núria Conangla i Ginestà. Venda d’entrada i sopar a www.montclar.cat. Dissabte, a les 22 h, concert i ball amb Cafè trio. A les 01.30 h, Nit Jove amb Blú Versions i PD Nanfu i Salasxic. Diumenge, a les 12.30 h, missa solemne. A la sortida, vermut de germanor. A les 17 h, jocs d’aigua per als més menuts amb Xalem. A les 19 h, espectacle infantil amb Jordi Tonietti. Seguidament, ball amb els Rustik’s de Vallcebre. Dilluns, a les 21 h, xatonada popular amb pèsol negre. Preu: 13 euros. Cal fer reserva al 615 553 413. A les 22 h, havaneres amb Port Bo. Cremat de rom a la mitja part.

Sant Llorenç de Morunys

Festa major: Avui, a les 12 h, a la biblioteca municipal, inauguració de l’exposició de pintura Vistes del poble a l’aquarel·la, de Salvador Balcells i Prat. Estarà oberta fins al 15 d’agost. A les 18 h, al camp de bitlles de la zona esportiva, tirada de bitlles catalanes. Organització: Club de bitlles l’Arcada. A les 19 h, a la pista vermella del pati de l’escola, partit del grup de futbol femení del poble. A les 21 h, a la carpa de la plaça del mur, sopar popular. Els ingressos aniran destinats a la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol. Organització: CE Sant Llorenç de Morunys. A les 22.30 h, a la carpa de la plaça del Mur, ball de festa major amb el grup Orgue de Gats. A les 00.30 h, al pavelló municipal, nit de festa amb Segonamà, Sarabia i DJ Circum Cisió. Entrades: 10 euros. Dissabte, a les 10 h, a la sala polivalent de la zona esportiva, torneig Lord Escacs Festa Major. Inscripció: 5 euros. Organització: Associació Lord Events i el Club d’Escacs l’Elefant de Solsona. A les 17 h, a la carpa de la plaça del Mur, espectacle Paüra, de La Belluga. Organització: Xarxa Vall de Lord. A les 18 h, al claustre del monestir, inauguració de la 17a Mostra de fotografies antigues de la Vall de Lord. Oberta fins a l’11 de setembre. Organització: Associació Cultural Vall de Lord. A les 18 h, cronoescalada popular Tour du Lord: L’atac du Van der Poel. Sortida del Monegal i final a la plaça de les Eres. Rondes individuals cada 30 minuts. De 18 a 20 h, populatxo. De 20 a20.30 h, canalla. De 20.30 a 21 h, Pro’s. Botifarrada i cervesa artesana per a ciclistes i espectadors. Organització: Tour du Lord. De 18 a 03 h, a la carpa de la plaça del Mur, barraques amb els grups The Nap’s & Cool’s, Els Tritons de la Vall, Sal&Pebre, Lasta Sanco, Quicolloms i TRALL. Servei de bar i entrepans per recaptar diners per a les entitats del poble. A les 22 h, al nucli antic de la vila, correfoc a càrrec d’Els Estevats. Col·laboren els grallers Som-Kom-Som. A les 01 h, al pavelló municipal, Va parir Tour 2022 Festa Flaixbac. Fi de festa amb Adri DJ. Entrades: 10 euros; 12 euros venda anticipada. Diumenge, de 10 a 14 h, al gimnàs municipal, campanya de donació de sang. A les 12.30 h, a la plaça Major, audició de sardanes a càrrec de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A les 17 h, al parc de les Eres, jocs d’aigua. Preu: 3 euros. Organització: Pioners i Caravel·les de l’agrupament Vall de Lord. A les 19 h, a la plaça Major, actuació del grup d’havaneres Mar Endins. A la mitja part, rom cremat. A les 23 h, al pont de Vallonga, nits d’aeris. Espectacle Late a càrrec de Cia. On Arrive + Résilence a càrrec de Lola. Organització: Grup local de teles del poble i l’Escorxador. A les 00 h, al pavelló municipal, Berni‘s Grouse. Entrades: 5 euros. Dilluns, a les 11 h, a la plaça de les Eres, animació infantil amb Lluís Atcher. Organització: Xarxa Vall de Lord. A les 11.30 h, al Museu Vall de Lord, visita guiada per l’exposició temporal Que tenim sota els peus?. Organització: Associació Cultural Vall de Lord. A les 18 h, a la plaça Major, 16a Trobada d’acordionistes de la Vall de Lord. Organització: Casal l’Estaca.