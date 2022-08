Netflix estrena aquest divendres la sèrie fantàstica The Sandman. El drama planteja un mosaic de mites moderns i fantasia fosca que s’entrellaça amb ficció actual, històrica i llegendes. La sèrie examina els llocs i persones afectats per Morfeu, el rei dels somnis, mentre intenta reparar els seus errors comesos. Ahir s’estrenava el reality sobre Tamara Falcó. La mateixa plataforma també ofereix des de dimecres el documental La gran chapuza. Woodstock 1999, des d’ahir la sèrie d’anime Kakegurui Twin i la comèdia infantil Hermanos robots supergigantes. Finalment, dimarts que ve arribarà la docusèrie Acabo de matar a mi padre.

HBO Max proposa la tercera temporada de dues sèries: Tuca & Bertie i Bendita paciència (Breeders). La primera, estrenada dimecres, és una sèrie d’animació per adults que aborda l’amistat de dues dones de trenta anys i els conflictes personals amb què es troben. Bendita paciència (Breeders), que es pot veure des d’avui, se centra en dos pares que s’adonen que per molt que estimin els seus fills a vegades els enviarien a l’altre punta del món.

Amazon Prime Vídeo estrena aquest divendres el film Trece vidas protagonitzat per Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton i Tom Bateman. Basada en fet reals explica la història del rescat d’un equip de futbol tailandès que va quedar atrapat en una cova durant una tempesta.I ahir arribava a la plataforma la sèrie All or Nothing: Arsenal, que trasllada els espectadors a les bambolines d’una temporada crucial per un dels clubs de futbol més importants del món.

Apple TV+ proposa avui el film d’animació d’aventures Luck, que explica la història de la persona més desafortunada del món, en Sam Greenfield. El protagonista descobrirà la Terra de la Sort i iniciarà un viatge per canviar el seu destí.

Filmin estrenarà dimarts que ve arriba la sèrie britànica de Channel 5 La profesora. Jenna Garvey és una bona professora molt popular entre l’alumnat però amb una vida caòtica. Després d’una nit de borratxera és acusada d’haver mantingut relacions sexuals amb un dels seus alumnes de 15 anys. Ella no recorda res però es declararà culpable per no haver de fer declarar a la víctima. Aviat descobrirà, però, que les proves que la incriminen són falses.