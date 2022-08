The Gospel Viu Choir, una de les formacions de referència en el panorama del gòspel català, creada per Moisès Sala i Deprius el 2002 a Palafolls, portarà avui a l’Església de Sant Domènec de Puigcerdà la seva última producció Non stop gospel 20, amb la què celebren les seves dues dècades de trajectòria als escenaris. El nou repertori recull els moments més colpidors i emblemàtics de les seves anteriors produccions.

L’actuació dels més de 30 cantants de tot el territori es farà en el marc del Festival de Música de la Cerdanya fusionant diferents estils com el gòspel urbà, el contemporani, el latin, el funky, el blues, els ritmes llatins i temes a cappella. La gira que van iniciar al Palau de la Música Catalana el passat 24 de maig pretén ser un homenatge als més de 300 cantaires que de tot Catalunya que han format part del cor durant els seus vint anys damunt dels escenaris.