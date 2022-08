Els festivals, festes majors i estrenes de cinema que no et pots perdre aquest cap de setmana llarg

Aquest cap de setmana llarg, on dilluns 15 és festiu, la Catalunya Central té diferents plans perquè gaudeixis dels millors concerts, fires, festes i cinema de la temporada. Descobreix què fer a les comarques de l'àmbit de Regió7.

Festivals

Cerdanya Music Festival (Llívia)

Divendres, a les 21 h, en un prat de 83.000 metres quadrats, concert de God Save The Queen. El recinte Village obrirà a partir de les 18.30 h. Espai de restauració i concerts d’artistes emergents i locals. Entrades: 36, 42, 48 i 58 euros. A la venda a www.cerdanyamusicfestival.com. Organització: StudioConcerts. Dissabte, a les 21 h, en un prat de 83.000 metres quadrats, concert de Stay Homas. El recinte Village obrirà a partir de les 18.30 h. Espai de restauració i concerts d’artistes emergents i locals. Entrades: 24, 29 i 34 euros. A la venda a www.cerdanyamusicfestival.com. Organització: StudioConcerts. Diumenge, a les 19 h, en un prat de 83.000 metres quadrats, festa Flower Cerdanya Power. El recinte Village obrirà a partir de les 18.30 h. Espai de restauració i concerts d’artistes emergents i locals. Entrades: 25 euros. A la venda a www.cerdanyamusicfestival.com. Organització: StudioConcerts. Dilluns, a les 21 h, en un prat de 83.000 metres quadrats, concert de Guitarrica Delafuente. El recinte Village obrirà a partir de les 18.30 h. Espai de restauració i concerts d’artistes emergents i locals. Entrades: 25, 30, 35 i 45 euros. A la venda a www.cerdanyamusicfestival.com. Organització: StudioConcerts.

Summerfest Cerdanya (Puigcerdà)

Dissabte, a les 21 h, al camí de Sant Marc. Concert d’Antonio Orozco. Entrades: 45, 50 i 60 euros. A la venda a summerfestcerdanya.com. Zona village i gastronomia. Organització: Clipper’s Live i El Badiu. Diumenge, a les 21 h, al camí de Sant Marc. Concert de Nil Moliner. Entrades: 31, 35 i 38 euros. A la venda a summerfestcerdanya.com. Zona village i gastronomia. Organització: Clipper’s Live i El Badiu.

Festival de Música dels Pirineus:

Alàs i Cercs: Dilluns , a les 12.30 h, a l’església de Santa Cecília, a Vilanova de Banat. Concert de Armonía Concertada, amb el programa The Josquin Songbook. Entrades anticipades: 16 euros, i 13 euros reduïda. Entrades a taquilla: 20 euros, i 16 euros reduïda. Infantil, a partir de 3 anys i fins a 14 anys: 2 euros. Més informació i venda d’entrades: www.femap.cat. En acabar, Concert amb Gust, amb degustació de productes de Km0.

, a les 12.30 h, a l’església de Santa Cecília, a Vilanova de Banat. Concert de Armonía Concertada, amb el programa The Josquin Songbook. Entrades anticipades: 16 euros, i 13 euros reduïda. Entrades a taquilla: 20 euros, i 16 euros reduïda. Infantil, a partir de 3 anys i fins a 14 anys: 2 euros. Més informació i venda d’entrades: www.femap.cat. En acabar, Concert amb Gust, amb degustació de productes de Km0. Berga: Dilluns , a les 21 h, a l’església de Sant Joan. Concert de Temperamento, amb el programa Bach, en versió i original. Entrades anticipades: 16 euros, i 13 euros reduïda. Entrades a taquilla: 20 euros, i 16 euros reduïda. Infantil, a partir de 3 anys i fins a 14 anys: 2 euros. Més informació i venda d’entrades: www.femap.cat. A les 19 h, visita guiada: Espais de la Patum.

, a les 21 h, a l’església de Sant Joan. Concert de Temperamento, amb el programa Bach, en versió i original. Entrades anticipades: 16 euros, i 13 euros reduïda. Entrades a taquilla: 20 euros, i 16 euros reduïda. Infantil, a partir de 3 anys i fins a 14 anys: 2 euros. Més informació i venda d’entrades: www.femap.cat. A les 19 h, visita guiada: Espais de la Patum. Coll de Nargó: Diumenge , a les 19 h, l’església romànica de Sant Climent. Concert de Trifolium, amb el programa L’apoteosi del contrapunt. Entrades anticipades: 16 euros, i 13 euros reduïda. Entrades a taquilla: 20 euros, i 16 euros reduïda. Infantil, a partir de 3 anys i fins a 14 anys: 2 euros. Més informació i venda d’entrades: www.femap.cat. A les 17 h, visita guiada: Els Sant Climents de Coll de Nargó.

, a les 19 h, l’església romànica de Sant Climent. Concert de Trifolium, amb el programa L’apoteosi del contrapunt. Entrades anticipades: 16 euros, i 13 euros reduïda. Entrades a taquilla: 20 euros, i 16 euros reduïda. Infantil, a partir de 3 anys i fins a 14 anys: 2 euros. Més informació i venda d’entrades: www.femap.cat. A les 17 h, visita guiada: Els Sant Climents de Coll de Nargó. Estamariu: Dissabte, a les 20 h, a l’església de Sant Vicenç. Concert de Temperamento, amb el programa Bach, en versió i original. Entrades anticipades: 16 euros, i 13 euros reduïda. Entrades a taquilla: 20 euros, i 16 euros reduïda. Infantil, a partir de 3 anys i fins a 14 anys: 2 euros. Més informació i venda d’entrades: www.femap.cat. A les 18.30 h, visita guiada: l’església de Sant Vicenç.

Festes Majors

Moià

Divendres, a les 19 h, al parc municipal, zona llac, espectacle de festa major ReBoomm..bori!; a les 21 h, al parc municipal, esplanada de baix, sopar jove; a les 23.30 h, concert amb El Pony Pisador. Després, Remember Tosca amb Dj’s Marsi, Quico, Coqui i l’u. Dissabte, a partir de les 10 h, torneig de tennis taula al gimnàs de l’Institut Moianès; a les 12 h, Moianès Percussió amb inici a la plaça de Sant Sebastià; a les 19.30 h, a la plaça Major, espectacle infantil Antipasti; tarda-nit, parades d’artesans i d’artistes al c/ Sant Anton, Pl. Major, Av. de la Vila, Plaça del CAP i c/ Sant Josep; de 17 a 20 h, a la plaça del Carreró, caliu, espai de jocs; a les 18 h, a la plaça Major, Tunkeke explica contes; a les 20 h, II Cursa Vertical amb inici al parc Municipal; a les 20 h, a la plaça del CAP, concert de piano; a les 21 h, a la plaça del CAP, concert de S’temple Bar; a les 23.30 h, al parc municipal, esplanada de baix, concert de Gertrudis; després, Dj Nandu. Diumenge, a les 8 h, amb inici al pavelló poliesportiu, caminada popular de Moià; durant tot el matí, al c/Sant Antoni i Rafael Casanova, mercat del vi i el formatge; a les 13 h, a la plaça de Sant Sebastià, repic de campanes i engegada de coets; de 18 a 19 h, fira d’atraccions silenciosa a la fira d’atraccions; a les 19 h, amb inici a la plaça de Sant Sebastià, cercavila de Gegants i Capgrossos; a les 20 h, festival Francesc Viñas, a Les Faixes; a les 21.30 h, amb inicia a la plaça Major, correfoc amb els Diables de Castellterçol; a les 00 h, al parc municipal, esplanada de baix, concert amb Buhos; després, Dj Rutxo. Dilluns, a les 10 h, trobada de plaques de cava al parc municipal, zona llac; a les 12 h, missa a l’església parroquial de Santa Maria; a les 12.30 h, amb inici a la plaça de Sant Sebastià, cercavila de Gegants, Capgrossos, Bastoners i Pollo; a les 13 h, al parc municipal, zona llac, vermut musical amb La Banda del Carrer Montseny; de 17 a 20 h, a la Zona Molí Nou, tirolina per sobre del Pantà del Molí Nou; a les 19 h, partit de futbol de festa major; a les 19 h, a la plaça Major, espectacle infantil Histriònic; a les 19.30 h, a l’Espai Cultural Les Faixes, concert de festa major amb l’Orquestra Rosaleda; a partir de les 21 h, al parc municipal, esplanada de baix, vespre a la fresca: sopar i música amb Dj’s Plade & Vila; a les 23 h, a Les Faixes, ball de festa major amb l’Orquestra Rosaleda; a les 23.30 h, al parc municipal, esplanada de baix, concert amb el grup de versions Tapeo Sound System; després, Dj Arzzett.

Navarcles

Divendres, a les 11, ball a la Residència amb Pep i Maria José; a les 17 h, Joc de la residència (ambdós actes restringits als usuaris); a les 18 h, a la Font Vella, primer concurs de grups i /o solistes amateurs; a les 19 h, a l’edifici verd de l’escola Catalunya, discoteca per als més petits amb Disco Pinky; a les 19.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, el joc de la vilatana o vilatà de l’any; a les 20 h, a l’aparcament del carrer Monestir, sopar a la fresca (food-trucks); a les 21.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, bingo a la navarclina; a les 23 h, darrera de l’Ajuntament, nit de versions amb The Papa’s and The Popo’s. Gratuït. Dissabte, matí de màsters esportives; a partir de les 12 del migdia, concurs de paelles + bingo pongo; a les 17.30 h, a la plaça de Ca l’Aguilar, festa de l’escuma; a partir de les 19.30 h, a l’edifici verd de l’escola Catalunya, nit de tapeo; a les 21.30 h, a l’escola verda, rua nocturna amb els gegants de Navarcles; a les 23 h, al parc de la Planota, concert d’El Pony Pisador. Gratuït. Diumenge, a les 08.30 h, des del parc del carrer piscines i esports, ball amb la xaranga; concurs de pesca (06.30 h) i donació de sang (sala de plens de l’ajuntament, de 10 del matí a 1 del migdia); fira de la quitxalla, al parc Marcel·lí Monrós, de 10 a 14 h; a les 12 h, repic de campanes; a les 17.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, tarda de jocs amb l’avi Mateu; futbol (18.30h); a les 19 h, a la plaça de l’Ajuntament, festa de confeti; a les 20 h, darrera l’ajuntament, sopar de carmanyola; a les 22 h, vespre de monòlegs amb l’Edu Mutante. Gratuït; a partir de les 23 h, pàdel nocturn per a joves al complex esportiu Tres Pins. Dilluns, desena edició del torneig de partides ràpides d’escacs, a les 10 del matí, a la plaça de l’Ajuntament; a les 12 h, al parc Marcel·lí Monrós, ballada de gegants; després, vermut de festa major (gratuït); a partir de les 18 h, a pati del Katna, pintada del pati; a les 19 h, darrera de l’Ajuntament, espectacle amb Trastos Band; a les 19.30 h, a l’escola Verda, concert amb Xarop de Nit; a les 20 h, al pati del Katna, festa eivissenca; al mateix lloc, a les 21.30 h, còctels sense alcohol per a joves; a les 22 h, al parc de la Planota, castell de focs; a les 22.30 h, a l’edifici verd de l’escola Catalunya, concert de final de festa amb Xarop de Nit. Gratuït.

Castellbell i el Vilar

Divendres, a les 11 h, inaguració de l’exposició «La cara nord», a l’Església de Sant Maria del Vilar. De Mireia Tudela i Maria Vilarnau. Observació de la muntanya de Montserrat al llarg d’un any sencer; a les 17 h, Bingo, a l’espai Salamandra de la Piscina Municipal; a les 18 h, torneig de petanca, a la pl. Barcelona; a les 20 h, pregó a càrrec de l’alcalde d’Ibros (Jaén), Juan Matías Reyes, al davant de l’Ajuntament. Tot seguit, entrega dels diplomes al mèrit civil 2022; a les 20.30 h, Carnaval d’estiu, acompanyats per Pep Callau. Recorregut de la rua: Inici al davant de l’Ajuntament, c. del Joaquim Borràs, av. del Pare Claret i fi de festa davant de l’escola Jaume Balmes; a les 22.30 h, sopar de carmanyola o carnavalesc al bar de Festa Major; a les 23. 30 h, concert amb piratas rumbversions, al pati de l’escola Jaume Balmes. Dissabte, a les 12 h, inauguració de l’exposició «Temps de fàbrica», temps de records a Indústries Burés, a la Fàbrica del Burés i espectacle de dansa El batec de la fàbrica, a càrrec de l’Esbart Dansaire Santvicentí amb la direcció artística de Lluís Oliveras i les coreografies de Joan Maria Segura; a les 18 h, Festa Holi a la Pl. Sellarès; a les 19.30h, concert de gala amb l’Orquestra Rosaleda, al pati de l’escola Jaume Balmes; a les 23.30 h, ball de nit amb l’Orquestra Rosaleda, al pati de l’escola Jaume Balmes; ales 2 h, més música amb DJ Pica. Diumenge, a les 18 h, espectacle Polifacètic 2.0 a càrrec de màgic Pol, a la Piscina Municipal; a les 22 h, Correfoc amb la Colla de Diables Els Tronats i la col·laboració de la Colla de Diables Els Resistents. Recorregut: Des de la plaça de Valentí Puig, c. del Joaquim Borràs, av. del Pare Claret fins l’escola Jaume Balmes; a les 23.30 h, festa de Cap d’Any amb DJ Cabaret, al pati de l’escola Jaume Balmes; Dilluns, a les 11 h, missa, a l’Església de Sant Maria del Vilar, en commemoració a la patrona del poble; a les 12 h, concert de sardanes amb la cobla La Nova Vallès i vermut popular als jardins Casademon; a les 20.30h, pernilada, al pati de l’escola Jaume Balmes. Preu per tiquet: 3€ (pa amb tomàquet, pernil i beure). El tiquet s’adquireix el mateix dia a la barra de la Festa Major; a les 22 h, havaneres amb el grup Ultramar, al pati de l’escola Jaume Balmes.

Capellades

Divendres, a les 12.30 h, a la terrassa de La Lliga, vermut de glossa i corrandes amb Núria Casals, Ferriol Macip i Marcel Marimon. A les 18.30 h, al pati de La Lliga, Capvespre d’Art, que aplegarà més de 35 artistes. Organització: El Taller, Societat La Lliga i Ajuntament. A les 22 h, des de la plaça de la Bassa a la plaça Catalunya, correfoc infantil, organitzat per Dimonis de kp. A les 23.30 h, a la plaça de la Bassa, concert de la FMP amb Black-Fang, Jazzwoman i DJ Ivannox Selectach. Dissabte, a les 12 h, a les Voltes de Casa Bas, exposició Neanderlife. Moments de la vida neandertal. A les 12.30 h, al carrer Major, inici de l’espectacle itinerant On the Road, de la Cia. Bergamotto. A les 13 h, a la font Cuitora, concert-vermut Lemon Day amb el grup Telewawachi Kilili. A les 18 h, al carrer Major i plaça Sant Miquel, espectacle familiar Party Time de la Cia. Bergamotto. Organització: La Xarxa Capellades. A les 21.45 h, a la plaça de la Bassa, pregó mapping amb Eudald Carbonell i l’equip d’arqueòlegs de l’Abric Romaní. A les 22 h, a la plaça Catalunya, sopar i bingo popular de les entitats de la vila i discomòbil amb DJ Arnau Batlle. Organització: Gegants, CFSC, CFC, Hoquei Capellades. A les 00 h, a la plaça de la Bassa, concert de la FMP amb els grup sMilenrama i Eterns. Diumenge, a les 13 h, a la font Cuitora, concert vermut amb el grup Germà Negre-Gira 10 anys!. A les 18 h, al carrer Major i plaça Sant Miquel, espectacle ReBOOMBori! amb la Cia. Roger Coma. A les 20 h, als jardins Capelló (porxada), clàssics de festa major amb el pianista i compositor Albert Guinovart. Organització: Paper de música i Ajuntament. A les 22 h, inicia a la plaça Àngel Guimerà i final a la plaça Verdaguer, correfoc amb els Dimonis de Capellades. A les 21.30 h, paseillo de la plaça Verdaguer a la plaça Àngel Guimerà. A les 00 h, als jardins de Casa Bas, concert de flamenc & fusió amb Pol Sánchez Projecte. A les 00 h, a la plaça de la Bassa, Nit de PD’s de la FMP. Dilluns, a les 8 h, toc de matinada amb els grallers i tabals de Capellades. A les 11.15 h, a l’església de Santa Maria, ofici solemne amb ball de gegants, gegantets i l’Esbart Dansot. A les 12.45 h, a la font Cuitora, matí de cultura popular i tradicional amb els Falcons de Capellades, colles convidades i seguici popular de Capellades. A les 12.45 h, de la plaça Verdaguer a la font Cuitora, cercavila tradicional de festa major amb els gegants, gegantets, capgrossos i músics. A les 18 h, a la plaça dels Infants (plaça de Sant Miquel), espectacle familiar The full Hause, amb la Cia. Electrico 28. A les 19 h, a la plaça Catalunya, sardanes amb la cobla Costa brava. A les 19.30 h, al camp de futbol, partit de festa major: CF Capellades-CE Riudebitlles. A les 22 h, al jaciment Abric Romaní, concert amb Tarta Relena. Col·labora The Lemon Day i àrea d’Equitat. A les 22.30 h, a la piscina Blava, concert de festa major i ball amb l’orquestra Costa brava. A les 23.30 h, a la plaça Catalunya, Nit Jove amb la Festa Blaix i els DJ’s Edgar Manchado i Jaume Riu. Col·labora l’àrea de joventut.

Sallent (Festa major del Cornet)

Divendres, a les 20 h, Cornet a la fesca: sopar amb food trucks i wine bar. Decanta’t pel vi, música en directe i presentació de vins. A les 21.30 h, jam session amb partocipació oberta i dirigida per Dan Arisa. Dissabte, a les 19 h, torneig de bitlles catalanes. A les 20 h, Cornet a la fresca: sopar amb food trucks i wine bar. A les 21.30 h, concert amb Blú (grup de versions). Diumenge, a les 18 h, xerrada Agricultura regenerativa i adaptacions als canvis climàtics, a càrrec de Mas Les Vinyes. A les 20 h, Cornet a la fresca: sopar amb food trucks i wine bar. A les 21 h, havaneres a càrrec del grup Roca Grossa. Dilluns, a les 11.30 h, missa solemne. A les 12.30 h, ball de cascavells i concert Orígens a càrrec de Sant Arisa i Giuseppe Costa. Durant el matí, paradetes de productes artesans i exposició de motos clàssiques de Montesa. A les 18.30 h, animació infantil: Ajuda a la professora Bapum a trobar la fórmula màgica de la Festa Major!, a càrrec d’@idoia_ animadora_infantil. A les 20 h, Cornet a la fresca: sopar amb food trucks i wine bar i concert de festa major a càrrec de Maryan i Francesc. Al vespre, matalàs inflable per als infants. Organització: Associació d’Amics de Cornet.

Estrenes de cinema

El doctor Nate Daniels, un home nou enviudat, decideix realitzar un viatge planejat temps enrere i tornar amb les seves filles a Sud-àfrica, el país on va conèixer la seva esposa. L'objectiu és visitar una reserva de caça gestionada per Martin Battles, biòleg expert en fauna salvatge i vell amic de la família. Però el que comença sent una experiència per sanar ferides es converteix en una aterradora lluita per la supervivència quan comença a aguaitar-los un lleó, que, després de fugir d'uns caçadors furtius, ara veu tots els humans com a enemics. Gènere: Acció Durada: 93 minuts Edat: +12 A Data: divendres, 12 de d'agost de 2022 Pantalles: Cinemes Bages Centre (Manresa) i Yelmo (Abrera).

'Por los pelos'

Juanjo, Sebas i Rayco són tres exemples, entre milions, de com l'alopècia, a més de la caiguda dels cabells, comporta també la caiguda de l'autoestima, de la seguretat i fins i tot, de la masculinitat. Rayco, és cantant de reggaetón i té més entrades que el Corte Inglés. Juanjo és un pusil·lànime quarantó que lluïa amb dignitat el descampat del seu cap fins que es va casar amb Inma. Sebas, al contrari que el seu amic Juanjo, porta tancat a l'armari dels calvos des que va descobrir el perruquí de pèl natural. Gènere: Drama Durada: 106 minuts Edat: +12 A Data: divendres, 12 de d'agost de 2022 Pantalles: Cinemes Bages Centre (Manresa).

'Con canas y a lo loco'

Mackenzie està cansada de fer totes les coses que ha de fer per estar al dia i sortir endavant als seus 30 anys. El seu desig més profund és tenir-ne més de 60 per poder simplement descansar, relaxar-se i posar-se un bon jersei de llana. Però quan el seu somni es compleix després d'un esdeveniment estrany i es converteix en Rita, una dona de 65 anys, Mack descobreix que la vellesa no és exactament el que ella imaginava. Gènere: Altre Durada: 95 minuts Edat: +7 A Data: divendres, 12 de d'agost de 2022 Pantalles: Cinemes Bages Centre (Manresa).