Netflix estrena aquest divendres la sèrie policíaca Una família modélica. El thriller protagonitzat per Dong-ha presenta un pare de família amb problemes econòmics i un matrimoni a punt de separar-se que quan descobreix un sac de diners relacionats amb un assassinat, acabarà implicat amb una organització criminal. Avui també s’estrena la segona temporada de la comèdia Yo nunca, sobre el pas a la vida adulta.

HBO Max ha incorporat al seu catàleg la sèrie britànica Sherlock, la moderna actualització del Sherlock Holmes, ambientat en el Londres del segle XXI i protagonitzada per Benedict Cumberbatch i Martin Freeman. Dissabte publicarà la sèrie completa de ciència ficció Misfits i a partir de dilluns que ve The office .

Amazon Prime Vídeo proposa a partir d’aquest divendres vuit capítols de la sèrie A League of Their Own. La producció adapta la pel·lícula de Penny Marshall (Ellas dan el golpe, 1992) sobre la lliga professional femenina que va salvar el beisbol en la II Guerra Mundial.

Apple TV+ estrena avui els primers episodis de Después del huracán. Basada en fets reals, la sèrie adaptada el llibre de la periodista guanyadora del Premi Pullitzer Sheri Fink que narra l’impacte de l’huracà Katrina i les seves conseqüències en un hospita.

Filmin estrena aquest divendres la sèrie All you need, la producció alemanya LGTBIQ+ del moment. El treball, que arriba a la plataforma amb 2 temporades, aborda temes com les cites online, el desig, els perjudicis, la violència, els estereotips de gènere i el racisme des del punt de vista de quatre homes homosexuals. Dimarts que ve Filmin estrena la segona temporada del thriller Traces, el CSI a l’escocesa.

Movistar +. La sèrie spin-off de Breaking Bad’ arriba al seu final. Movistar+ estrenarà dimarts que ve el darrer capítol de Better Call Saul. La sèrie, que en els darrers capítols ha comptat amb la presència d’actors de la producció original, ara clou les aventures del particular advocat Saul Goodman.

Disney+ ofereix des de dimecres la minisèrie Yo soy Groot. La sèrie d’animació de Marvel segueix un extraterrestre en la seva versió jove. Amb Vin Diesel en el paper protagonista.