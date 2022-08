Aquest cap de setmana arriba ple d'actes, festes i concerts que faran vibrar la Catalunya Central. Lola Indigo, La Fúmiga, Niña Pastori o Dani Martin ompliran les comarques de música. Tel's perdràs?

Manresa

Festa Major: Dissabte , a les 19 h, a la Plaça Sant Domènec, 13a trobada de bateries de Manresa. Diumenge , a les 18 h, a la Plaça Major, tallers infantils: fotografia’t amb la imatgeria; a les 18.30 h, a la Plaça Sant Domènec, proclamació de la Pubilla i l’Hereu de Manresa 2022; a les 20.30 h, a la Plaça Major, mosacada infantil i celebració dels 18 anys de la Tremenda, amb la participació de Quands Band Jove; a continuació, correfoc infantil amb inici a la plaça Major.

Fonollosa

Festa Major: Divendres, a les 10 h, a la Plaça 1 d’octubre, torneig de futbolí; a les 18 h, a la Plaça 1 d’octubre o al Centre Cultura, taller «Com cuidar-te sense arruïnar-te», a càrrec de Glòria Armengol; a partir de les 22 h, a la pista poliesportiva, Nit Jove: sopar amb food-trucks i a les 12 nit, concert amb l’Orquestra Tropical; després, Dj Arzzet. Dissabte, a les 18 h, a l’exterior de la pista poliesportiva, al camp de futbol, torneig de 3x3 de futbol; inflable aquàtic i taller de pintacares per als més petits; a les 21.30 h, a la Plaça 1 d’octubre, sopar de festa major amb menú dels 80’s (preu 18 euros). Tot seguit, Boîte Lennon ‘Non Stop’ a ritme dels 80’s. Hi haurà servei de bar. Diumenge, crida amb el toc de matines; a les 10.30 h, missa en honor de Santa Elena; a les 11.30 h, a la Plaça 1 d’octubre, balla de l’Alxina, sardanes i vermut de festa major; a partir d eles 20 h, servei de bar; a les 21.30 h, a la Plaça 1 d’octubre, L’home orquestra d’en Peyu.

Gironella

Festa Major: Divendres, a les 17 h, a la Plaça de l’Estació, inici de les 8h de petanca; a les 19 h, a la Plaça de la Vila, jocs de cucanya; a les 21 h, a la Plaça de l’Església, Espai Vermusic, concert amb The best off; a les 21.30, a la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou, acte de comiat i proclamació del Pubillatge Gironellenc; a le s 23.30 h, a la Plaça de l’Estació, concert amb La Fúmiga + nit de Dj’s amb Mon Dj i Maleza Music. Dissabte, a les 9 h, a l’ Espai Santa Eulàlia, Inici del concurs de pintura ràpida i de dibuix infantil; a les 9 h, a Cal Mestre, trobada ocellaire; a les 18.45 h, al camp de futbol municipal, partit de futbol de Festa Major; a les 19 h, a la Plaça de la Vila, animació infantil amb Jaume Barri; a les 20.30 h, a la Plaça de l’església, Espai Vermusic, concert tribut a la Oreja de Van Gogh; a les 22 h, a la Plaça de la Vila, festival de dansa folklòrica Vila de Gironella amb el Nou Esbart Sant Jordi de Gironella i l’Esbart Manresà; a les 23.30 h, a la Plaça de l’Estació, concert amb Hotel Cochambre + festa Dj’s RAC105 amb Ernest Codina i Arnau Molet. Diumenge, a les 12 h, a la Plaça de la Vila, festa de l’escuma amb Gil Ratataplam; a les 12.30 h, a la Plaça de l’Església, Espai Vermusic amb concert vermut a càrrrec d’Aina Balsch; a les 12.15 h, a l’Església Nova de Santa Eulàlia, missa per a tots els difunts de la parròquia; a les 18.30h, a La Font del Balç, sessió de Dj’s; a les 19 h, a la Plaça de la Vila, festa gegant de confeti amb Jordi Callau; a les 20h, a la Plaça de l’Església, Espai Vermusic, concert tribut a Raffaella Carrà; a les 20 h, a la Plaça de l’Estació, concert amb l’Orquestra Venus; a les 23h, al Bar piscines Gironella, festa amb Pol Croketa i Dj Mordee.

Borredà

Festa Major: Divendres, a les 17.30h, a la zona esportiva, activitats infantils; ales 20 h, a la Plaça Major, classe de zumba amb Marta Sandoval; a les 22.30 h, a la Plaça Major, teatre Les Mans d’Eurídice, a càrrec de Tràfec Teatre. Dissabte, de 10 a 13 h, a la Plaça Major, tómbola de la gent gran; a les 19 h, taller de diables per a la canalla; a les 21.30 h, correfoc per als adults que acabarà al camp de futbol; a les 23 h, a laPlaça Major, ball de nit amb l’Orquestra Montecarlo; seguidament, DJ amb la mateixa orquestra. Diumenge, a les 8 h, amb sortida de davant de l’Ajuntament, caminada popular; a les 10.30 h, missa i en acabar, sardanes a la plaça major amb la cobla La Principal de Berga; a les 23 h, a la Plaça Major, ball amb Orgue de Gats.

La Valldan

Festa Major: Divendres, a 2/4 de 8 del vespre, a la Plaça Major trobada de pubilles i hereus nomenament de les pubilles i hereus d’enguany; a 2/4 de 9 del vespre pregó de festa major a càrrec de Marc Canturri Casòliva, periodista, fadrí de La Valldan 2014. Seguidament concert a càrrec del grup Cafè Trio. Dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, a la Plaça Major zumba, amb Janet Ferrer i Sandra Rubiralta; a A les 10 del vespre de la Plaça Major XXV Caminada nocturna de La Valldan. Diumenge, a 2/4 d’11 del matí cercavila amb la Cobla Pirineu i els Gegants de la Bauma. Sortida de la Plaça de l’Hostal del Bou fins a Sant Bartomeu; a les 11, missa i processió; a les 12 del migdia cercavila de tornada; seguidament sardanes a càrrec de la Cobla Pirineu; a les 7 de la tarda a la Plaça Majo, ball a càrrec del Grup Andreu’s Tercer.

Saldes

Festa Major: Divendres, a les 18 h, a la pista poliesportiva, torneig de bàsquet; a les 18.30 h, correbars amb Entrompats Band; tot seguit, birraescalada a la pista poliesportiva; a les 22.30 h, concerts amb Trinxats + A Kontra Korrent i fi de festa amb D, Ignasi Torra. Dissabte, a les 16.30 h, concurs de botifarra; ales 18 h, masterclass de zumba; a les 22 h, ball de nit amb Fermí Riu; a les 00 h, Saldes Sound, amb Dj Ignasi Torra i Dj Destor. Diumenge, a les 11 h, festa de l’escuma; a les 16.30 h, concurs de truc.

Salo

Festa Major: Dissabte, a les 9 h, exhibició i 4ª passejada de tractors (davant del local Social); a les 11 h, festa infantil (escuma i piscina pels nens); a les 21 h, botifarrada i ball amb Joan Vilandeny (entrepà + beguda 4€); a continuació Night Party (festa de l’escuma i discomòbil). Diumenge, a les 18 h, animació amb danses i cançons a càrrec d’Ai Carai; a les 20h, ball amb Lucky Luck (servei d’entrepans freds i calents).

Llívia

Cerdanya Music Festival: Divendres, a les 21 h, concert de Niña Pastori. El recinte Village obrirà a partir de les 18.30 h. Espai de restauració i concerts d’artistes emergents i locals. Entrades: 38, 48 i 58 euros: www.cerdanyamusicfestival.com. Organització: StudioConcerts. Dissabte, a les 21 h, concert de Loquillo. El recinte Village obrirà a partir de les 18.30 h. Espai de restauració i concerts d’artistes emergents i locals. Entrades: 38, 48 i 58 euros: www.cerdanyamusicfestival.com. Organització: StudioConcerts.

Puigcerdà

Summerfest Cerdanya: Divendres, a les 21 h, al camí de Sant Marc. Concert de Dani Martín. Entrades: 55 i 70 euros. Exhaurides les entrades de 65 euros. A la venda a summerfestcerdanya.com. Zona village i gastronomia. Organització: Clipper’s Live i El Badiu. Diumenge, a les 21 h, al camí de Sant Marc. Concert de Lola Indigo. Entrades: 36, 40 i 45 euros. A la venda a summerfestcerdanya.com. Zona village i gastronomia. Organització: Clipper’s Live i El Badiu.

Collsuspina

Festival GiraCird: Dissabte, a les 11, xupinaxo, amb Oriol Batlló, alcalde de Collsuspina, a la plaça Gran; a les 11.30 h, espectacle en procés de creació Le petite Cirque (primer passi), de Moi Jordana Cia de Circ, a la plaça Gran; a les 12.20 h, Lola mento, pero soy Polipatética, de la Cia La Lolamento, a l’escenari Cruïlla; a les 13 h, L’art del somni, de la Cia Alessia Virgilio, a l’escenari Trapezi; a les 15 h, al local social, espai obert de malabars; a les 17 h, Wooooow!, ala Cia La Churry, a l’escenari Cruïlla; a les 17.55 h, espectacle en procés de creació Le petite Cirque (segon passi), de Moi Jordana Cia de Circ, a la plaça Gran; a les 18.30 h, Sincronía, de la Cia. Tintilaina, a l’escenari Trapezi; a les 19.50 h, Kasumay, de la Cia Circo Los, a l’escenari Monocicle; a les 22 h, Maragda el foc, a de la Cia Foc Deluxe, a l’escenari Cruïlla. Diumenge, ales 11.30 h, espectacle en procés de creació Le petite Cirque (primer passi), de Moi Jordana Cia de Circ, a la plaça Gran; a les 12.15 h, El guardià dels jocs, de la Cia Tager, a l’escenari Cruïlla; a les 13.15 h, Circ social a l’escenari Trapezi; a les 15 h, al local social, espai obert de malabars; a les 17 h, Absurd, de la Cia Circ Vermut, a l’escenari Monocile; a les 18 h, espectacle en procés de creació Le petite Cirque (segon passi), de Moi Jordana Cia de Circ, a la plaça Gran; a les 18.30 h, Combinat de Circ, de la Cia La Trena, a l’escenari Trapezi.