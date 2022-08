Les coves de Montserrat tornaran a acollir, després de dos anys una nova edició -la setzena- del Festival Gong. Un certamen que durant aquest cap de setmana omplirà la sala de La Catedral de les Coves de Collbató després de dos anys en què ha estat impossible per l’amenaça pandèmica, i l’espai exterior anomenat La Terrassa del Gong per a gaudir d’un entorn únic i d’excel·lent sonoritat on escoltar les quatre propostes musicals que presenta l’organització del festival enguany.

Tot i que la intenció de la organització era celebrar els dies 23 i 24 de juliol, l’elevat risc d’incendi i l’activació del pla Alfa al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat van impossibilitar-ne el seu desenvolupament i les dates es van moure amb l’objectiu prioritari de no variar la programació.

La oferta de grups abraçarà les noves propostes sonores. El certamen aposta per fer d’altaveu a les diferents músiques del món, a la música espiritual i als cantautors de proximitat.

El tret inicial serà dissabte (21 h. a La Catedral), amb l’actuació del Cor del Monjos del Tibet. Un grup format per sis sacerdots budistes residents al monestir de Panilla, a Osca, a qui se’ls unirà el Lama Thubten Wanchen, fundador i president de La Casa del Tibet a Barcelona. L’actuació constarà d’interpretacions musicals de mantres de la comunitat tibetana amb instruments autòctons tot invocant la pau i tolerància per tots els pobles del planeta. El director del Gong, Albert Blancafort, ha avançat que «parts del concert precisaran de la participació del públic».

El dia el clourà el trio musical Mediterraniam (22.30 h. a La Terrassa del Gong), format per Albert G. Galbany, que toca el bansuri i el hang; Joan Miró, que punteja el llaüt àrab i la guitarra espanyola; i Mario Ersinger, que interpreta l’udú i la tabla índia. Aquesta proposta combina instruments i musicalitats pròpies de l’Índia i el mediterrani amb les gairebé infinites possibilitats que ofereixen les noves tecnologies. Al festival hi presentaran Garden of senses, una iniciativa de música contemplativa que dona lloc a composicions fresques i innovadores.

El segon i últim dia de certamen començarà, amb l’actuació a La Catedral (a les 21 h.), on Jorge Da Rocha interpretarà Being Lost As Usual (BLAU), el seu nou treball en solitari. Una aposta del músic portuguès establert a Catalunya que incorpora nous instruments que obren el camí a noves textures musicals. Blancafort confessa que «segurament és l’actuació que més m’interessa des d’un punt de vista artístic» i no dubta en definir-la com a «molt recomanable».

L’actuació que tancarà la setzena edició d’aquest cicle serà la que protagonitzarà el grup Tabor, que portarà una obra creada en especial per a l’ocasió, Ars Organica. Una proposta creada mitjançant sons que s’han captat a la muntanya, s’han samplejat i s’han utilitzat per a compondre la peça. Una proposta «molt especial» segons el director del Gong.