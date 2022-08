L'últim cap de setmana d'agost arriba ple de festes per a gaudir d'un bon final d'estiu a les localitats de la Catalunya Central. Els Catarres, La pegatina, Buhos, Lil dami o Lagrimas de Sangre, entre els artistes que es podran escoltar. Us portem un repàs de les festivitats que no pots deixar escapar.

Festa Major de Manresa

Consulta tots els actes del cap de setmana. Els Catarres, Pedro da Costa, el piromusical o el correfoc són el més destacat.

Festa Major de Navàs

Revisa l'agenda d'activitats que portarà a Buhos a la localitat bagenca.

Festa Major d'Igualada

Coneix tots els actes del cap de setmana de la festa més gran de l'Anoia que portarà a La Pegatina i Lagrimas de Sangre als escenaris.

Festa de l'Estany a Puigcerdà

Consulta totes les activitats que es duran a terme a la localitat de la Cerdanya. L'emblemàtica cercavila de carrosses es celebrarà diumenge 28.

Festa Major d'Avià

Divendres a les 10 h, a l’aparcament del Local Avianès, jocs ximples + recollida de dibuixos del Concurs de dibuix infantil. Organització: Grup d’Esplai d’Avià. A les 18 h, a la plaça de l’Ateneu, sortida de la cercavila dels Gegants d’Avià. A les 22 h, a la sala gran de l’Ateneu, espectacle de màgia amb Mag Lari. Entrades: 10 euros. A la venda, de 8 a 15 h, a les oficines de l’ajuntament. A les 23.30 h, a la plaça Padró, concert jove amb Sense sal, Thug Life Band i PD. Dissabte, a les 12 h, al camp de futbol, partit d’Ultimate Frisbee. A les 17 h, a la plaça Abat Oliba, espectacle de titelles Les desaventures d’en Pinotxo i La rondalla dels nuvis que no volien rentar plats. Organització: Grup de Titellaires d’Avià. A les 18.30 h, al camp de futbol, partit: UE Avià-UE Engordany. A les 19.30 h, al parc del Tossal, zumba amb Janet Ferrer i Sandra Rubiralta. A les 21.30 h,sortida des del dipòsit de Cal Metge i arribada a la plaça Padró del correfoc a càrrec de la Colla de Diables els Esclata Aglans d’Avià. A les 22 h, a la sala Ateneu, havaneres amb el grup Sac i Ganxo. A la mitja part, acte de proclamació de la pubilla, l’hereu, la dama i el fadrí d‘Avià 2022. A les 23.30 h, a la pista poliesportiva, concert jove: Pepet i Marieta + Adala + PD. Diumenge, a les 11 h, a l’església parroquial, missa major en honor a Sant Lleïr, amb la col·laboració de la Coral Santa Maria d’Avià. A les 19 h, a la pista poliesportiva, concert de festa major a càrrec de Cafè Trio. A les 21 h, ball a càrrec de Cafè Trio. Dilluns, a les 12 h, a l’església parroquial, missa pels difunts del poble. A les 12 h, a la pista poliesportiva, animació infantil amb l’espectacle Sòmines de l’àrtic i recollida de dibuixos del concurs de dibuix infantil. Hi col·labora: Grup d’Esplai d’Avià. A les 18 h, al parc del Tossal, concert i ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Pirineu. A la mitja part es repartiran els premis del concurs de dibuix infantil i del joc de la pastanaga. A les 21.30 h, a l’Ateneu, obra de teatre Mans lliures, a càrrec de l’Associació Teatral Avianesa. Entrades: 8 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. A la venda, de 8 a 15 h, a les oficines de l’ajuntament.

Festa Major de Casserres

Divendres, a les 22 h, a la plaça Santa Maria, havaneres amb Cavall Bernat. A les 22 h, a la plaça de l’U d’Octubre, passacarrers amb la xaranga Casa de Barrets. A les 00 h, a la plaça de l’U d’Octubre, concert amb Auxili. A les 02 h, concert amb Jazzwoman. A les 03.15 h, PD Salas i Pd Yu. Dissabte, de 9 a 10 i de 13 a 14 h, a la sala d’exposicions (Bisbe Comilles, 73), inscripcions i segellat de les teles del 21è concurs de pintura ràpida. A les 16 h, al pavelló d’esports, torneig de botifarra. Inscripcions a partir de les 15 h. A les 16 h, al camp de la Llangotera 2.0 (davant de les piscines), Casserres Salvatge. A les 16 h, sortida de la categoria adolescent. A les 17.30 h, sortida de la categoria jove/adulta. A les 22 h, a la plaça Santa Maria, ball amb l’orquestra Gran Premier. A les 23 h, a la plaça de l’U d’Octubre, concerts sorpresa organitzats per l’Assemblea Veterana. Diumenge, a les 12.30 h, a la plaça Santa Maria, sardanes amb la Cobla Principal de Berga. A les 17 h, al camp de futbol municipal Lluís Calveras, presentació del Casserres CF. Partit de festa major: Casseres CF-CCR Alt Berguedà. A les 19 h, a la plaça Santa Maria, concert amb l’orquestra Solistes. A les 19 h, a la plaça de l’U d’Octubre, tast gastronòmic amb actuació en directe organitzat per l’equip de les Piscines de Casserres. A les 22 h, a la plaça Santa Maria, ball amb l’orquestra Solistes. A les 23 h, a la plaça de l’U d’Octubre, concert amb Mr. Hyde. A les 01 h, DJ Simmin. a les 04 h, DJ Pics. A les 05 h, joc de les cadires. Dilluns, a les 17.30 h, a la plaça Santa Maria, lliurament d’obsequis del dibuix infantil. A les 18 h, a la plaça Santa Maria, actuació infantil amb Xaxipiruli. A les 20 h, a la plaça Santa Maria, ball amb Marta Solsona.

Festa Major de la Coromina

Divendres, a les 20 h, concert de jazz a càrrec de Vignesh Melwani i Carla Motis Duo i Martin Burguez & His Rhythm combo. Organització: A tot Jazz Cardona. Hi haurà servei de bar i entrepans. A les 22 h, La Cua del Gat presenta l’espectacle teatral A mi no em diguis amor, de Marta Buchaca. A les 23 h, correfoc a càrrec de Bruixes de Cardona i el grup de batucada Batùkagasal. Dissabte, a les 17 h, animació infantil a la zona esportiva amb inflables i jocs d’aigua. A les 17.30 h, partir de futbol de veterans de festa major. 10è Trofeu Josep Torrents. A les 18.45 h, passacarrers amb el drac Kallum i la batucada Batùkagasal des de la zona esportiva i fins a la plaça Jacint Verdaguer. Tot seguit, coca i xocolata i tradicional Trencaolles. A les 20.30 h, passacarrers amb els Gegants de la Coromina i els grallers de Cardona. A les 22 h, La Cua del Gat presenta l’espectacle teatral A mi no em diguis amor, de Marta Buchaca. a les 22 h, ball a càrrec del grup Delay’s. Diumenge, a les 12 h, ofici solemne en honor a Sant Ramon Nonat i cant dels goigs amb la Coral Cardonina. A les 19 h, passacarrers amb els gegants i la Banda de música de Cardona. A les 19.30 h, La Cua del Gat presenta l’espectacle teatral A mi no em diguis amor, de Marta Buchaca. A les 20 h, audició de sardanes amb la Cobla Súria. A les 22 h, tronada aèria al carrer Bisbe Guix, a càrrec dels Amics del Piromusical. Tot seguit, concert amb el grup degversions 555 Project PCI. Dilluns, a les 12 h, missa en sufragi pels difunts.

Festa Major de la Seu d'Urgell

Divendres, a les 11 h, de la plaça Soldevila a la plaça dels Oms, cercavila infantil amb la participació dels casals d’estiu de la comarca. A les 11.30 h, pregó infantil dels casal d’estiu amb animació infantil i festa de l’escuma amb Rovell d’Ou. A les 17 h, al palau d’esports, Bàsquet 3x3. Cal fer inscripció. A les 22.30 h, al camp del Codina, taller de salsa i bachata (nivell inicial). Organització: Salseu. A les 23 h, a la plaça Catalunya, ball de festa major amb Duo Làser i Duo Bugatti. A les 00 h, a la zona de casetes, SeuRock amb Dirty Blond, The Flanders, Los Errantes, Lookmomhohands, Aliga del Grifoi Escasa Libertad. Organització: Coordinadora de Casetes. A les 00 h, a la pista poliesportiva polivalent, SeuTrònic. Organizació: Col·lectiu SeuTrònic. Dissabte, a les 9 h, a les pistes municipals de tennis, torneig de tennis. Cal fer inscripció. A les 9 h, a les pistes municipals de pàdel, torneig de pàdel. Cal fer inscripció. A les 9 h, al camp de futbol Emili Vicente, torneig de futbol7. Cal fer inscripció. A les 9.30 h, a les pistes de petanca, concurs de petanca. De 10.30 a 13.30 h, al parc del Segre, Ludoteca Espai Bombolles, amb jocs i tallers. A les 11 i a les 13 h, al pati de la biblioteca, espectacle i taller de Commedia Dell’arte El segrest de Pantalone, a càrrec de l’Escola de Teatre La Seu. A les 17 h, al palau d‘esports, futbol sala: Atlètic Club la Seu senior masculí. A les 17.15 h, a la plaça dels Oms, exhibició castellera a càrrec dels Castellers de Santpedor i de la Cerdanya. A les 18 h, a la plaça Joan Sansa, plantada de la 29a trobada gegantera. A les18.15 h, a l’ajuntament, entrega de banderes a les entitats esportives. A les 18.30 h, al palau d’esports, futbol sala: Atlètic Club la Seu senior femaní. A les 19 h, de la plaça Joan Sansa a la plaça dels Oms, cercavila de gegants, capgrossos i la Mulassa. A les 19.45 h, a la plaça dels Oms, presentació de colles geganteres convidades i ball final. A les 21 h, a la plaça dels Oms, pregó de festa major. A les 23 h, a la plaça Camp del Codina, concerts amb Froylands i I want you back (tribut a Michael Jackson), A les 00 h, a la plaça Catalunya, ball de nit amb l’orquestra La Chatta. A les 00 h, a l’espai Casetes, Nit A tot gas amb el grup local SDI Fam, Lildami, The Tyets, el grup de versions La Quinta i DJ Ernest Codina. Organització: Coordinadora de Casetes. A les 00 h, a la pista poliesportiva polivalent, SeuTrònic. Organització: Col·lectiu SeuTrònic. Diumenge, a les 10 h, al paseig Joan Brudieu, campionat d’escacs. A les 11 h, a la plaça Patalín, ball cerdà infantil. A les 12.15 h, ball cerdà geganter. A les 12.30 h, ball cerdà d’adults. A les 16.30 h, al camp de futbol Emili Vicente, trobada de futbol base: CE Ciutat La Seu. A les 18 h, partit de futbol CE La Seu. a les 19 h, a la plaça de les Monges, sardanes amb la Bellpuig Cobla. A les 17.30 h, al parc del Cadí, obertura de la taverna de Su Folk. a les 18 h, concert-ball amb La Sonsoni, que presentarà nou disc. A les 19.30 h, a la plaça Catalunya, havaneres amb Son de l’Havana. Rom cremat a càrrec de la Germandat de Sant Sebastià. A les 20 h, al parc del Cadí, concert-ball amb Bourry/Rouch (Occitània). Organització: Seu Folk. A les 22 h, al part del Cadí, ball folk amb Dijazzònic. Organització: Seu Folk. A les 00 h, a la plaça Catalunya, ball de nit amb l’orquestra Slalom Express. A les 00 h, a l’espai Casetes, Nit Al ralentí, amb Koers, el grup de versions La cosa nostra i DJ Nuncarguense. Organització: Coordinadora de Casetes. Dilluns, a les 10 h, a la zona esportiva, pedalada popular per a totes les edats. D’11 a 14 h, a la plaça de les Monges, Ludoteca XXL, espai de jocs i inflables. A les 12 h, a la plaça Catalunya, sardanes amb Vents de Riella. A les 17.30 h, a la plaça Catalunya, concert amb l’orquestra Swing Latino. A les 19 h, a la zona esportiva, cursa Volta Major. 10 km. A les 20 h, a l’església de la Sagrada Família, concert de la Coral Signum. A les 20 h, a la plaça Catalunya, sardanes amb Vents de Riella. A les 22.30 h, a la plaça dels Oms, correfoc amb els Diables de l’Alt Urgell. A les 00.15 h, a la plaça Catalunya, ball de nit amb l’orquestra Swing Latino. A les 00.30 h, a l’espai Casetes, Nit sense fi amb Gertrudis, Sixtus i Mon DJ. Organització: Coordinadora de Casetes. Dimarts, de 10.30 a 13.30 h, al pati de la biblioteca, ludocteca LudoFusta Impresionanti. Jocs i tallers, de 0 a 7 anys. De 12 a 13.30 h, al centre cívic, jornada de jocs de taula. Organització: Allau. a les 17.30 h, a la plaça Catalunya, concert amb La Principal de la Bisbal. A les 19.45 h, a la plaça de les Monges, Festa Holly. Bossa: 2 euros. A les 20 h, a la plaça Catalunya, sardanes amb La Principal de la Bisbal. A les 23.30 h, a la plaça Catalunya, ball de fi de festa amb La Principal de la Bisbal. A les 00 h, a l’espai Casetes, fi de festa amb Macrodicoco Nishka. Organització: Barra de la festa major.