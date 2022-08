El paisatge gris i boirós de Yolanda Urango que ahir va merèixer els 1.000 euros del Primer Premi en el 92è Concurs Exposició d’Artistes Manresans estava llest per ser lliurat a l’organització fa un mes quan un gran incendi devorava bona part del terme del seu municipi natal. Hectàrees de vida calcinades per les flames. I l’artista, amb l’ai al cor, va sentir la necessitat d’afegir l’expressió (no cremeu el bosc) al títol original de l’obra, Sensacions. Al costat de Les imprescindibles, d’Aina Sallés (500 euros), que va obtenir l’accèssit, i les altres 41 obres presentades, l’aquarel·la d’Urango es pot veure a l’Espai 7 del Casino de Manresa fins l’11 de setembre.

«Va ser un dia molt dur», va recordar l’artista d’aquell diumenge en el que tenia un ull posat en l’exposició de la seva obra que acollia el mateix Espai 7 que ahir era l’escenari del seu triomf i un altre en l’incendi. El paisatge de Sensacions, però, era previ, un treball creat a partir «d’una fotografia que vaig veure i em va agradar molt». La imatge li va permetre a Urango experimentar amb «les boires i les atmosferes» així com les «textures del grafit i l’aquarel·la granulada». Per a una pintora devota del paisatge, el repte era llaminer. I li permetia presentar-se al concurs amb una obra inèdita. «Hauria estat fàcil agafar un quadre de l’exposició, però jo volia que fos una peça especial», va afegir Urango, que s’ha presentat al certamen en nombroses ocasions. Superat el tràngol, i amb el cos sacsejat per tantes emocions, Urango farà una pausa «per descansar» abans de tornar a agafar els pinzells. Abelles i ovelles Com és habitual, l’obra guanyadora del Concurs d’Artistes Manresans llueix al fons de la sala rectangular al costat de la que ha merescut l’accèssit d’aquesta 92a edició, Les imprescindibles, d’Aina Sallés (Manresa, 1988). «Veient la temporada que portàvem amb els incendis i la sequera, vaig voler expressar la necessitat de cuidar els boscos i els animals, que aporten coses bones a la natura». Elaborada amb la tècnica de la pintura acrílica, l’obra de Sallés «és un homenatge a les abelles i les ovelles» que parteix d’una preocupació vital pel medi ambient. «Tenia clar el tema del quadre i, potser per aquest motiu, vaig tardar més que de costum a fer-lo», afegeix l’artista resident a Camps. «Jo sóc d’anar molt ràpid a l’hora de pintar», va indicar, «però amb aquesta obra hi vaig estar uns quants dies, matisant, treballant els colors, jugant amb la llum». Habitual en el circuit expositiu dels establiments de restauració de la ciutat, Salles continuarà incidint en el medi ambient i els animals en les seves properes obres. «Suposo que cap a la tardor tornaré a exhibir més peces», va dir. Tot i les restriccions dels darrers dos anys causades per la pandèmia, el Concurs Exposició d’Artistes Manresans no ha deixat de celebrar-se, tal i com van remarcar l’alcalde Marc Aloy i el president del Cercle, Joan Carrió. «Hi ha obres de molt nivell, amb molta diversitat d’estils i de tècniques», va afegir aquest darrer.