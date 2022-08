El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10 euros per entrada per veure El Gegant del pi. Un debut lluminós de l’actor Pau Vinyals com a autor i director. Un procés de creació per trobar les paraules de tots els silencis que habiten en una família, un poble. ‘El gegant del Pi’ és una autoficció de l’herència rebuda, d’un intent per encarar la construcció d’una llar. Es pot fugir del passat familiar?

Dijous 15 de setembre, a les 19 h a la Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.