El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10 euros per entrada per veure Les bones intencions. Aquesta és la història de dos personatges que no saben com han arribat on han arribat, que els han ensenyat una drecera i s’han perdut pel camí, que no han sabut dir que no, que tot els ha sortit del revés. Uns desgraciats com la majoria de nosaltres.

Una comèdia en què els protagonistes comparteixen amb nosaltres la seva vida, perquè el riure, com les bones intencions, si les compartim, ens fan la vida més fàcil. Divendres 16 de setembre, a les 20 h al Teatre Conservatori de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.