El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10 euros per entrada per veure El Mar: visió d'uns nens que no l'han vist mai. Aquesta és la història d’una promesa que no es va poder complir, la que va fer un mestre als seus alumnes. El mestre era Antoni Benaiges. Els alumnes eren els nens i nenes de l’escola rural de Bañuelos de Bureba (Burgos). La promesa la va fer un dia d’hivern de l’any 1936. Els va prometre anar a veure el mar.

