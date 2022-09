El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte d'1 euro per entrada i sessió per el 18è Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya. La programació presenta en estrena catalana el millor cinema d’autor de la propera temporada, començant per la Palma d’Or del darrer festival de Canes, de Ruben Östlund, i sumant els esperats nous films de François Ozon, Jaime Rosales, Hirokazu Kore-eda, Bertrand Bonello, Cristian Mungiu…

Del 23 de setembre al 2 d’octubre a Manresa, Navarcles i Sant Fruitós de Bages Més informació a: festivalclam.org Obtindreu el descompte presentant el carnet del Club a les taquilles del CLAM