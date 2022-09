Aquest cap de setmana es presenta ple de festes majors i fires per gaudir i estirar al màxim el poc estiu que queda. La Catalunya Central te grans actes com la festa major de Sallent, Solsona o Cardona que portaran als escenaris artistes com Buhos, Doctor Prats o Strombers.

Cardona

Festa Major: Divendres, Nit de l’Empalme. A les 23 h, El primer Fuentes, cercavila a càrrec de la Banda de Música de Cardona. A les 23.50 h, a la plaça de bous, pregó popular a càrrec de les campiones de lliga del Futbol Femení Cardona. A les 00 h, Txupinasso. Tot seguit, concerts amb Buhos, La Banda de Neón i UltraRumba (tribut a Estopa). Durant tota la nit, We Love Music-On a la plaça de la Fira de Dalt. Dissabte, a les 8 h, corre de bou pels carrers / Encierro. A les 12 h, repic general de campanes anunciant la festa major. A les 12 h, al passeig de la Fira, espectacle infantil La llebre i la tortuga. A les 13 h, acte de commemoració de la Diada al monument de l’Onze de Setembre. Encesa de la flama de la resistència catalana custodiada per Cardona. Discurs de l’alcalde, Ferran Estruch, i lectura del manifest del Memorial 1714 a càrrec de Salvador Bonada, de l’Associació Memorial 1714, acompanyats per la Coronela de Barcelona. Sortida en comitiva cap al castell, on es farà l’ofrena floral al baluard de Sant Llorenç en memòria dels defensors del castell en la Guerra de Successió del 1711; lectura del manifest a càrrec de Clara Sunyer i Capdevila, alumna de l’institut Sant Ramon. Interpretació del cant d’Els segadors, a càrrec de la Coral Cardonina. A les 17.45 h, trasllat de la Mare de Déu del Patrocini, des de la capella de l’Hospital fins al temple parroquial, acompanyada de la Banda de Música de Cardona, dels nens/es del Ball de bastons i autoritats. En arribar a la plaça Mercat, Ball de bastons i Ball de l’Àliga. Dins el temple, actuació dels Bastoners al final de la Novena. Amb la col·laboració de Lluís Marmi i Jordi Sort. a les 19.30 h, a la plaça de bous, Corre de bou tradicional, amb la típica cargolera, i exhibició de toreig. L’acte serà amenitzat per la Banda de Música de Cardona. Tot seguit, des de la plaça de la Fira i fins a la plaça del Vall, cercavila nocturna de gegants amenitzada per la Banda de Música de Cardona. A les 22.30 h, a la plaça del Vall, sopar d’Aston. A les 22.45 h, amb inici al carrer Teatre, correfoc amb les Bruixes de Cardona i el Drak Kalium. A la plaça Mercat hi haurà ball de lluïment per part de les colles i es tornarà a la Plaça del Vall pel mateix recorregut. A les 23.30 h, a la plaça del Vall, concerts amb els grups Vizuri i Waikiki, a càrrec de la colla Aston. A les 23.30 h, al passeig de la Fira, concert a càrrec de l’orquestra Almas Gemelas. Diumenge, a les 10 h, a la plaça de bous, plantada de Gegants. A les 10.15 h, al monument de l’Onze de Setembre: ofrena floral, discurs institucional, interpretació de l’Himne Nacional de Catalunya a càrrec de la Coral Cardonina. Galeig dels Trabucaires de Sant Ramon de Cardona .A les 11 h, ofici solemne en honor del Sant Nom de Maria. Cantarà la Coral Cardonina sota la direcció d’Ovidi Cobacho. A les 12.15 h, passacarrers i ballada de gegants a la plaça de bous amb la participació de les colles de Navarcles, Balsareny, Cervelló, Sant Vicenç d’Hortons, el Pont de Vilomara, l’Hospitalet-barri Sant Josep, Manotes de Tro de l’Hospitalet i Minigeganters-Manresa. Amb els gegants locals de Planès, la Coromina, raval de Sant Joan i Geganters i Grallers de Cardona. Estaran acompanyats pels grallers de les diferents colles i de la Banda de Música de Cardona. A les 17.30 h, a la plaça de bous, Corre de bou tradicional, amb la típica cargolera, i exhibició de toreig. L’acte serà amenitzat per la Banda de Música de Cardona. A les 20.30 h, al passeig de la Fira, sardanes amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. Ales 22.30 h, a la plaça de bous, concert de la Banda de Música de Cardona. Tot seguit, a la plaça del Vall, ball de festa major amb l’Orquestra Cimarron. A les 00 h, al passeig de la Fira, concert a càrrec de Les Que Falta Band. Seguidament, DJ Rial. Dilluns, a les 8 h, corre de bou pels carrers / Encierro. A les 11.30 h, al passeig de la Fira, espectacle infantil No hi havia una vegada. A les 12 h, ofici solemne en honor a la Mare de Déu del Patrocini. Cantarà la Coral Cardonina, sota la direcció d’Ovidi Cobacho. S’interpretaran les músiques del Ball de bastons i els Versets a la Mare de Déu del Patrocini. En finalitzar, l’Àliga de Cardona ballarà a l’interior del temple. A les 12.30 h, a la plaça de bous, Corre de bou infantil amb El Calaixó. A les 13 h, al passeig de la Fira, sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa. A les 17.30 h, a la plaça de bous, Corre de bou tradicional amenitzat per la Banda de Música de Cardona. A càrrec de les penyes taurines (Calaixó, Les Barreres i La Corneta). A continuació, a la plaça de bous, sardanes amb la Cobla Baix Empordà (interpretaran la sardana de Cardona). A les 23 h, castell de focs de festa major a càrrec de Pirotècnia Igual. A les 23.30 h, al passeig de la Fira, ball de festa major amb Cafè Trio.

Solsona

Festa Major: Divendres, de 15 a 20 h, 41è Concurs de pintura ràpida sobre Solsona i el seu entorn. Des de les 15 h i fins al vespre, a la catedral, besamans a la Mare de Déu del Claustre. A partir de les 17 h, a la plaça del Camp, 11è Concurs de músics al carrer. Organització: Joventut Solsonina. Col·laboració: Ajuntament de Solsona. A les 17.30 h, a la plaça de Sant Joan, concert de cobla a càrrec de l’orquestra Montgrins. A les 18 h, a la plaça de l’U d’Octubre, espectacle familiar de circ Nüshu, a càrrec de la companyia Capicua. A les 19.30 h, a la plaça Major, sardanes a càrrec de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona i la Cobla Montgrins. A les 22.30 h, a la plaça de Sant Pere, concert + jove a càrrec de La Patxanga amb Arnau Moltet i Mike Cande. Organització: Consell Municipal d’Adolescents. Col·laboració: Ajuntament de Solsona. A les 23 h, a la sala polivalent, ball de festa major amb l’orquestra Montgrins. Dissabte, de 9 a 13.30 h, 41è Concurs de pintura ràpida sobre Solsona i el seu entorn. A les 10 h, a la catedral, missa de difunts. A les 10 h, 43a Pujada ciclista al Pi de la Torregassa. Concentració a les 9.30 h, a la plaça del Camp. Tret de sortida al carrer del Parc (adjacent al pati de l’escola Setelsis). Hi haurà esmorzar per a tothom i es lliurarà un diploma commemoratiu a totes les persones participants al punt d’arribada, que també serà a la plaça del Camp. Organització: Penya Ciclista L’Esforç i Ajuntament de Solsona. A les 12 h, a la plaça del Camp, concert familiar Els superherois, a càrrec del grup Pop per Xics. A les 17 h, des del passeig del Pare Claret, pujada a peu al Castellvell amb l’estelada gegant amb l’acompanyament dels Grallers d’Oliana. Organització: Casal Popular La Fura. Col·laboració: Ajuntament de Solsona. a les 17.15 h, al capdamunt del passeig del Pare Claret, partides d’escacs simultànies amb un gran mestre internacional. Organització: Club d’Escacs L’Elefant. A les 17.30 h, a la torre del Castellvell, estesa de l’estelada i presentació del llibre Guia pràctica contra l’extrema dreta, de Jordina Arnau i Alba Sidera. Hi haurà coca i xocolata per a tothom. Organització: Casal Popular La Fura. Col·laboració: Ajuntament de Solsona. A les 19.30 h, a la plaça Major, sardanes a càrrec de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A les 21 h, a la plaça de Ramon Llumà, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Solsona. Parlament a càrrec del periodista, empresari i col·leccionista d’art Tatxo Benet, actuació musical amb Roger Mas, cant d’Els Segadors amb l’Orfeó Nova Solsona i galejada dels Trabucaires de Solsona. Organització: Ajuntament de Solsona, Consell Comarcal del Solsonès, ANC de Solsona i Òmnium Cultural del Solsonès. A les 21 h, a la plaça del Camp, sopar popular amb l’actuació de les DJ Pussil de Asalto. Tot seguit des de la plaça del Camp, 10è Barramiau amb la Trinxaranga. A les 22 h, al teatre comarcal, representació de #LODELBISBE4.0. A les 22.30 h, a la plaça de la Catedral, concert amb O Val das Mouras. Organització: Orfeó Nova Solsona i Ajuntament de Solsona. A les 01 h, a la plaça del Camp, concert jove amb Strombers i Hey Pachucos. Organització: Joventut Solsonina. Col·laboració: Ajuntament de Solsona. Diumenge, d’11 a 14 h, al passeig del Pare Claret, a l’altura del Casal de Cultura i Joventut, castells inflables per al públic infantil. D’11 a 14 h, jornada de portes obertes al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. A les 18 h, al teatre comarcal, representació de #LODELBISBE4.0.

Salllent

Festa Major: Divendres, a les 20.30 h, a la plaça de la Vila, pregó de festa major a càrrec del Dimoni de Sallent. A continuació, l‘esvalotada, amb la banda Els Secretaris del Dimoni. Es poden comprar carraques a Botiga Vilaró, Estanc Sorribas i Esports Martí. Organització: Gegants i Nans de Sallent i Esbart Vila de Sallent. A les 22 h, a la Torre del Gas, Nit de Dj’s amb Dj Arzzett, Dj Mark G i Les Dj’s Moonies. A les 22.30 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, concert a càrrec de The Txandals. Dissabte, a les 9 h, al pavelló d’esports Agustí Rueda, 16è torneig 3x3 de bàsquet de festa major. A les 10 h, visita guiada a la Casa Torres Amat, amb el nou espai del Centre d’Interpretació i recorregut perla sala noble. Entrada gratuïta. Més informació i reserves: www.sallenturisme.cat o 671 40 54 83. A les 12 h, a la plaça Sant Antoni Maria Claret, audició de sardanes amb la cobla Contemporània. Organització: Colla de Dansaires Sallentins. A les 12 h, a la sala Joan Puig i Elías, 45a exposició i lliurament dels premis guanyadors del concurs de fotografia d’Enramades 2022. A les 17 h, cal carrer Secretari Bonet, tobogan aquàtic gegant. A les 19 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, concert a càrrec de l’orquestra Maravella. A les 22 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, ball de nit a càrrec de l’Orquestra Maravella. Es recuperarà el ball del Fanalet. A les 22.30 h, a la Torre del Gas, concert a càrrec de Doctor Prats. Diumenge, a les 9 h, a la pista de petanca, partit de lliga: CP Cornet-CP Santa Margarida de Montbui. A les 9.30 h, al local de la Societat Ocellaire de Sallent, esmorzar de germanor. A continuació, lliurament de premis de la temporada 2021-2022. A les 10.45 h, al parc municipal Pere Sallés, acte institucional de l’11 de Setembre, amb la col·laboració de l’Esbart Vila de Sallent, Ràdio Sallent, Coral Nova Harmonia, EMM Cal Moliner i Castellers de Santpedor i Tirallongues de Manresa. A les 11.45 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, ballada de gegants i nans de Sallent, acompanyats per l’Orquestra Cobla Rosaleda. A les 12.30 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, actuació castellera amb les colles Castellers de Santpedor i Tirallongues de Manresa. A les 16 h, al camp de fubtol municipal partit de pretemporada: Juvenil A-Damm FC (cadet A). Organització: CE Sallent. A les 18 h, al camp de futbol, torneig de festa major Barri de l’Estació: CF Estación-CF Montbui. Organització: CF Estación. A les 19 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, concert a càrrec de l’orquestra Metropol. A les 22.30 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, ball de confeti a càrrec de l’orquestra Metropol. Dilluns, a les 11 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, espectacle infantil i ball d’escuma AquaFest, a càrrec de la Companyia Mestumacat. A les 17.30 h, a la Torre del Gas, concert infantil de rock & roll a càrrec del grup Orelles de Xocolata. A les 20 h, a la Torre del Gas, concert a càrrec de The River Troupe Gospel. A les 22 h, al pont de la Concòrdia, castell de focs a càrrec de Pirotècnia Igual. A les 22.30 h, a la Torre del Gas, concert a càrrec d’El Patio. uExposicions: Exposició d’artistes locals, a càrrec del Cercle Artístic Sallent; i 64a exposició filatèlica i 38a exposició filatèlica infantil-juvenil, a càrrec de Sallent Filatèlic, a la sala Joan Vilà i Valentí, avui, de 20 a 21 h; dissabte, de 16 a 20 h; i diumenge, d’1.30 a 14 i de 18 a 20 h.

La Fumera: Divendres, a les 14 h, a les places de les colles, El dinar del Temperi. A les 16.30 h, a les places de les colles, La llista negra, homenatge amb objectes curiosos, fotos esbojarrades i entrebancs col·lectius. A les 17.45 h, El Temperi. A les 20 h, a Cal Teia, ball de les treballadores. A les 20.15 h, a Cal Teia, recompte de La llista negra. A les 21 h, al Pati, actuació del duet Keziah, que fusiona música i poesia, i la ballarina Nàdia Pesarrodona. A les 21.30 h, al Magatzem, actuació de Pa Torrat (versions en català). A les 23 h, a Cal Teia, concerts de Maio, Germà Negre, Insershow i PD Barraca. Amb les actuacions del Dimoni, els bastoners de Sallent i les Bruixes de Sallent amb la Tradibanda. A les 00 h, al Magatzem, Dj Laia Selectora. Dissabte, a les 11 h, a la plaça Joan Vilaseca, celebració del 12è aniversari de l’Ateneu popular Rocaus amb taller de bombolles i Ser bascu no és fàcil, eh!, en versió infantil. Jocs esportius i cooperatius al carrer. A les 12.30 h, al Magatzem, vermut amb Eloi i Txema. A les 13 h, a la plaça Joan Vilaseca, vermut d’aniversari amb DJ Wayne. A les 14 h, a la plaça Joan Vilaseca, dinar popular. Preu: 15 euros, i 10 euros per als socis de l’Ateneu. Venda a l’Eko. Tot seguit, sobretaula amb cor de carxofa. A les 17.30 h, a la plaça Joan Vilaseca, Ser bascu no és fàcil, eh! Proves d’habilitat i resistència a la basca. A les 18.30 h, a la plaça Joan Vilaseca, concurs de truites amb la tribu Quins ous! A les 19 h, al Pati, tast a cegues a càrrec de Pessics Pastisseria. Venda de tiquets al Pati. Places limitades. A les 20 h, a Cal Teia, balls tradicionals bascos amb Salbatzaile Dantza Taldea (Bilbao). A les 20.30 h, a Cal Teia, espectacle Ageràsia, a càrrec de les Fumeres Teatreres. A les 20.30 h, al Pati, La remor, poesia i música amb Roc Casagran i Guillem Cabra. A les 21.30 h, al Magatzem, concert de Mogambo. A les 23 h, a cal Teia, actuacions de Punkxada, Rodrigo Laviña y su combo, Blú versions, PD Barraca. Amb les actuacions dels Salbatzaile Dantza Taldea i les Treballadores amb la Tradibanda. A les 00 h, al Magatzem, Dj Io Xavi. Diumenge, a les 9.30 h, a les places de les colles, trabucaires. A les 10 h, a Cal Teia, esmorzar popular per les colles participants. A les 11 h, a Cal Teia, cercavila de cultura popular, acompanyada per la tradibanda. A les 11.30 h, a Cal Teia, matinal de cultura popular amb Salbatzaile Dantza Taldea (Bilbao), Va de bot (Mallorca), Trabucaires de Sallent, Esbart Vila de Sallent, Gegants i Nans de Sallent, Bastoners de Sallent, Bastoners d’Artés, gegant Maqui, geganta Joana La Negra i les Treballadores de La Fumera. Acompanyats amb música per la Tradibanda. A les 12 h, al Magatzem, vermut amb Albeta Franklin. A les 16.30 h, a la plaça de la Generalitat, inscripcions de la Carretada. A les 17 h, a la plaça de la Generalitat, La carretada, cursa de carretons pel centre del poble. A les 19 h, al Pati, comandant MG (versions d’autor). A les 19 h, a Cal Teia, actuació d’Artur Blasco, divulgador de la música popular del Pirineu. A les 21.30 h, al Magatzem, Girigall Folk. A les 23 h, a Cal Teia, ball de confeti amb La Fumera All Stars, ballada de sardanes amb la cobla La Principal de La Fumera (s’estrenarà la sardana Entre maquis i bruixes, del sallentí Jaume Riu) i PD Barraca. Amb les actuacions del Maqui i Joana la Negra amb la Tradibanda. Dilluns, a les 17 h, a la Carbonera, tarda de jocs al carrer. A les 18 h, a la Carbonera, Fumba. A les 19 h, a Cal teia, recompte del Geocaching. A les 19.30 h, La Fumerada, amb l’actuació de les Treballadores. Tot seguit, piromusical i penjada de bandera de la colla guanyadora al balcó de l’ajuntament. A les 21 h, al Magatzem, sopar de relleus. A les 21.30 h, concert de Tremenda Farraz A les 23 h, fi de festa amb Arradio Rossita.

Calders

Festa Major: Divendres a les 17 h, al centre cívic, torneig de ping-pong. A les 18 h, al Puig, ioga a càrrec de Dolors Escudé. A les 18 h, al casal de la gent gran, concurs de botifarra. A les 19 h, al casal de la gent gran, presentació de l’exposició El Moianès: Dibuix a dibuix. A les 21 h, a la plaça Major, botifarrada popular. Preu: 7 euros. Es vendran els tiquets a la barra. A les 22.30 h, a la plaça Major, pregó de festa major i, seguidament, castell de focs. A les 23.30 h, al centre cívic, concert amb ball del fanalet amb el grup de versions Blú. A continuació, Dj Whitestrong. Dissabte, de 9 a 14 h, a la plaça Major, mercat de l’estraperlo i d’entitats. A les 11 h, al centre cívic, xerrada sobre la crisi alimentària a càrrec d’Anna Correro. De 10 a 14 h, al Racó del Pou, 6a trobada de dibuix sketch a Calders. A les 12 h, a la plaça Major, sardanes amb la Cobla Berga Jove. A les 14 h, a la plaça Major, arrossada popular a càrrec del CF Calders. Preu: 12 euros. Inscripcions prèvies. A les 17 h, a la plaça Major, espectacle de màgia infantil i taller a càrrec de Sergi Serra. A les 18 h, a la plaça Major, xocolatada popular. A partir de les 19.30 h, a la plaça Major, música i foodtrucks. A les 20 h, a la parròquia de Sant Vicenç, missa vespertina. A les 21.30 h, a la plaça Major, correfoc a càrrec dels Diables de Tona. A les 23 h, a la plaça Major, concert de festa major amb el grup de versions 4Cat. A les 00.30 h, a la plaça Major, es recuperarà L’Amunt i Avall amb la txaranga Street Band Project. A lels 02 h, al centre cívic, DJs Gin & Tonic. Diumenge, a les 11 h, a la plaça Major, cercavila de gegants acompanyada de la batucada Drum & Band i arribada a la plaça amb actuació dels Falcons de Castellcir. A les 12 h, al Puig, hissada de la senyera. A les 12 h, a la parròquia de Sant Vicenç, missa solemne. A continuació, cantada pel cor local Taral·lejant Albades. A les 12.30 h, al Puig, presentació del mural del dipòsit del Puig. A les 13 h, a la plaça Major, vermut musical. A les 17 h, a la zona esportiva Les Escomes, partit de futbol de festa major: CF Calders-CE Moià. A les 18 h, a la plaça Major, havaneres amb el grup serra de Marina. A les 20 h, a la plaça Major, cloenda. Des d’avui i fins al 18 de setembre, al Casal de la Gent Gran, exposició El Moianès: Dibuix a dibuix, a càrrec del Cercle Artístic del Moianès. Horaris: laborables, de 17 a 19 h; i dissabtes, d’11 a 13.30 i de 17 a 19 h.

Coaner

Festa Major: Dissabte, a les 20 h, al pla de l’Arboç, davant del santuari, vesprada de cançó amb el grup bagenc T’embolica la troca, que presentarà el seu segon disc Aire, terra, mar. Recital de folk i sopar sota els estels: 12 euros; i 8 euros per als infants. Venda anticipada a la Cantina de Súria i a Ca la Ramona de Valls de Torruella. Diumenge, a les 8 h, caminades enllaçades amb les pujades de bandera de la Diada Nacional: des del Pla de la Font de Súria, amb acte a la Torre i seguint via font del Ferro; i des de la plaça de Sant Josep de Valls de Torruella, amb acte a a Carena. A les 10 h, coca i xocolata. A les 10.45 h, De boïgaires a carboners: històries de bosc, xerrada breu a càrrec de Bernat Comas i Ars. A les 11 h, missa i goigs a la mare de déu. A les 12 h, gatzara i vermut amb Ballaveu. També es farà una trobada de Coaners i venda de nous records.

L'Estany

Festa Major: Divendres, a les 10.30 h, al monestir, jugada al joc de l’àliga. A les 17 h, al cine, ball de confeti infantil i berenar. A les 21 h, a la pista vella, botifarrada popular i, a continuació, concert d’Aiaguscat i DJ Pere. Dissabte, a les 8.30 h, campionat de botifarra Memorial Llorenç Sentias i Font. Inscripcions al bar Monestir. A les 12 h, a l’aparcament, Holy Water Ballon Festival. A les 17 h, a la pista nova, Bubble Futbol. A les 18 h, a la plaça del Monestir, simultànies d’escacs Memorial Salvador Farràs Purtí. A les 22 h, correfoc amb els Diables de Castellterçol i, a continuació, al Cine, Dj Serra. Diumenge, a les 8.30 h, a la pista vella, campionat de botxes. A les 8.30 h, al Cine, campionat de tennis taula. A les 12 h, a l’aparcament, espectacle familiar El petit Marremangu, a càrrec de Pep Callau. A les 18 h, a la pista vella, sardanes amb la Cobla Nova del Vallès i berenar de fi de festa.

Igualada

Festa dels 15 anys de Dessota: D’11 a 14 h, de la plaça de l’Ajuntament i fins al Museu de la pell. Una celebració que fins a l’últim moment serà una sorpresa. Organització: Dessota.

Manresa

Visita a la Culla del 1522: Dissabte, a les 11 i a les 12.30 h, a la Casa de la Culla. Entrades: 4 euros i 3 euros reduïda. Gratuït per als menors de 8 anys. Amb la col·laboració de la DO Pla de Bages. Més informació www.parcdelasequia.cat.

Montmajor

Mercat i Tradició: Diumenge, a les 10 h, obertura del 26è mercat amb cercavila dels gegants convidats a la festa. A la plaça, presentació de les colles geganteres i ballada general. Parades, tradició i sorpreses. A les 14 h, al local del Comú, dinar de germanor. Encàrrecs de tiquets: 93 824 60 00. En acabar, ball amb el músic Dolfi.

El Mujal

Festa Major: Dissabte, a les 22 h, concert amb Celeste Alías i Roger Mas duet: De Gershwin a Jobim. Servei de bar i sopar amb entrepans calents a partir de les 20.30 h. Diumenge, a les 10.30 h, a l’església de la Santa Creu, missa. A les 12 h, vermut i ballada de la sardana La Festa Major de Navàs, de Jordi Busquets. A les 18.30 h, ball amb Els Solistes. Servei de bar i entrepans calents.