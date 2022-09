Ha fet falta arribar a les darreres jornades de la Mostra per veure un dels films més esperats i un dels primers que arribaran al gran públic, ja que Netflix l’estrenarà el 28 d’aquest mes. Blonde, el gens convencional biopic de Marilyn Monroe de qui tothom parla, és un film que ja estava disponible fa un any per a la seva estrena, però que la productora i el director, Andrew Dominik, han preferit reservar per Venècia, potser per aprofitar l’atracció dels premis de la Mostra i perquè segur que tot el risc del film (per la forma, però també pels nus explícits) no haurà estat fàcil d’acceptar per Netflix. Blonde és una adaptació de la biografia homònima de Joyce Carol Oates i portava anys a la recerca de l’actriu adequada fins que van trobar a l’encisadora Ana de Armas per a interpretar el mite. El nou film ho té tot per resultar controvertit, però també per a ser estimat sense mesura. Som davant d’una proposta fosca, gens objectiva, estèticament propera a David Lynch i amb un magnetisme sorprenent. Veure’m què en pensa el jurat. De fet, ens apropem al moment en el qual ja ens hem de començar a preguntar quins poden ser els guanyadors. En tot cas, fora de la secció oficial competitiva també hi ha molta vida a Venècia, com per exemple a la secció paral·lela de la Giornate degli autori, on hem pogut veure, entre d’altres, el nou curt de Carla Simon, Carta a la meva mare per al meu fill, que ja es pot trobar gratuïtament a YouTube. També hem pogut gaudir durant la sessió de clausura del nou film dirigit per l’actor Steve Buscemi, conegut per cintes com Reservoir dogs i Fargo. Buscemi ha signat The Listener, on una voluntària escolta les trucades d’una línia de suport psicològic. I no passa res més. Però el film és sorprenentment intens i descriu un moment psicòlogic global inquietant, mentre elabora una tesis tan humanista com poderosa. Cal destacar Tessa Thompson, extraordinària actriu, coneguda per fer el paper de Valquíria a l’Univers Marvel, i que aquí demostra de nou un descomunal talent.