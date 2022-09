El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 12 euros per entrada per veure El sopar dels idiotes. un autèntic elixir de felicitat. Adaptada per Paco Mir i dirigida per Pep Anton Gómez, l’obra té un ritme frenètic, altes dosis de bon humor i moltíssima energia, ideal per a compartir amb amics i família.

Dissabte 24 a les 20 h i diumenge 25 a les 18 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.