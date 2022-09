Aquest cap de setmana no et pots perdre els diferents concerts, festes, festivals, fires i concursos que ompliran de cultura la Catalunya Central. Lildami, Banda Neón i la Tropical ompliran de música la festa major d'Avinyó.

Avinyó

Festa Major: Divendres, a les 22 h, a la plaça Major, inauguració de la festa major a càrrec dels Gegants i Nans d‘Avinyó i presentació de la restauració del gegant moro. Tot seguit, correfoc. Ho organitza: Bèsties del Morrut. A les 00 h, a la pista polivalent, concert amb La Tropical. Seguidament, DDDJ. Dissabte, a les 8 h, 56è concurs de pintura ràpida i 27è concurs de dibuix infantil. A les 11 h, al Passeig, 6è concurs de paelles. A les 12 h, al camp de futbol municipal J. Herms, presentació dels equips de la temporada de futbol 22-23. Ho organitza: Centre d’Esports Avinyó. a les 14 h, al Passeig, dinar popular. Preu: 8 euros, i 5 euros els infants. A la venda al Casal del Passeig (93 013 19 19). A les 16.30 h, al Passeig, Disc Rock Show. 40 anys de Ràdio Avinyó i el Pub Tani. Ho organitza: Ràdio Avinyó. A les 18 h, a la plaça Major, trobada castellera amb els Tirallongues de Manresa, els Castellers de Santpedor i els Picapolls de la Gavarresa d’Artés. A les 22 h, al local Catalunya, el Grup de Teatre d’Avinyó presenta l’obra Pel davant i pel darrera. Entrades: 10 euros. A la venda al Casal del Passeig (93 013 19 19). A les 22.30 h, al pavelló, ball amb Cafè Trio. A les 00 h, a la pista polivalent, concert amb Lildami. Seguidament, DJ Òscar Nadal. Diumenge, a les 10 h, a l’edifici d’entitats, 48è torneig de partides ràpides. Ho organitza: Club d’Escacs Avinyó. A les 11 h, a la plaça Major, trobada gegantera i ballada dels Bastoners d’Avinyó. Ho organitza: Colla de Gegants i Nans d’Avinyó. A les 17 h, a la plaça Major, sardanes amb l’orquestra Selvatana. A les 18 h, al pati del Centre Cívic Can Tutó, Brunch electrònic amb DDDJ. A les 18 h, al pati de l’IE Barnola, espectacle familiar Quan no tocàvem de peus a terra, de Circ Pistolet. A les 19 h, al pavelló, concert amb l’orquestra Selvatana. A les 22 h, al local Catalunya, el Grup de Teatre d’Avinyó presenta l’obra Pel davant i pel darrera. Entrades: 10 euros. A la venda al Casal del Passeig (93 013 19 19). A les 23 h, al pavelló, ball amb l’orquestra Selvatana. Dilluns, a les 12 h, al Passeig, ball-vermut amb el grup Mil·lènium. A les 16 h, al passeig, cafè-concert amb el grup Mil·lènium. A les 18 h, al plaça Major, espectacle familiar Ui quin cangueli!, amb Xip Xap Teatre. A les 22 h, al pavelló, ball de confeti amb el grup Mil·lènium. A les 00 h, a la pista polivalent, concert amb Banda Neon. Seguidament, PD Xevi Festes. Dimarts, a les 17.30 h, a la plaça Major, jocs a la plaça L’estrany viatge del Sr. Tonet, a càrrec de Tombs Creatius. A les 18.30 h, al pavelló, ball amb Josep M. d’Avinyó. Ho organitza: Centre Gent Gran d’Avinyó. uExposicions: al centre cívic Can Tutó, obres del 56è concurs de pintura ràpida i del 27è concurs de dibuix infantil. A l’Espai Matiners, exposicions sobre el Combat d’Avinyó de la Segona Guerra Carlina i la Telegrafia Òptica, amb la maqueta gegants de la Torre dels Soldats. Horari: diumenge i dilluns, de 12 a 14 i de 17 a 20 h; i dimarts, de 17 a 20 h.

Berga

Fira de Santa Tecla: Dissabte, tot el dia, 2a Fira del formatge de pastors i pastores dels Països Catalans. Tot el dia, passejades amb poni, a càrrec d’Hípica Vilaformiu. Tot el dia, exposició de maquinària agrícola antiga, a càrrec dels Amics del Clàssic l’Espunyola i Josep Bonet. Tot el dia, mostra de races autòctones catalanes. Tot el dia, 2n Concurs d’hortalisses estrambòtiques de Berga. Tot el dia, fira d’atraccions. De 10 a 13 h, taller infantil: Fes el teu molinet de vent del món animal. De 10 a 14 h, Gimcana Gira la Fira: activitat transversal per gaudir en família. De 10 a 14 h, activitat infantil: agrocircuit amb minitractors. De 12 a 14 h, maridatges de vins de l’Empordà i formatges de l’Associació de Pastors i Pastores Formatgers dels Països Catalans. De 17 a 18.30 h, 21a Trobada d’acordionistes. De 17 a 20 h, Gimcana Gira la Fira: activitat transversal per gaudir en família. De 17 a 20 h, activitat infantil: agrocircuit amb minitractors. De 17 a 20 h, jocs al carrer, a càrrec de la Cia. de Jocs l’Anònima. De 18 a 20 h, maridatges de vins de l’Empordà i formatges de l’Associació de Pastors i Pastores Formatgers dels Països Catalans. Diumenge, tot el dia, 2a Fira del formatge de pastors i pastores dels Països Catalans. Tot el dia, passejades amb poni, a càrrec d’Hípica Vilaformiu. Tot el dia, exposició de maquinària agrícola antiga, a càrrec dels Amics del Clàssic l’Espunyola i Josep Bonet. Tot el dia, mostra de vehicles d’ocasió. Tot el dia, 2n Concurs d’hortalisses estrambòtiques de Berga. Tot el dia, fira d’atraccions. De 10 a 13 h, 19a trobada de puntaires. De 10 a 14 h, Gimcana Gira la Fira: activitat transversal per gaudir en família. De 10 a 14 h, activitat infantil: agrocircuit amb minitractors. A les 10.30 h, espectacle infantil, Explica’m una selva, a càrrec de la companyia Jomeloguisojmelo. D’11 a 14 h, jocs al carrer, a càrrec de la Cia. de Jocs l’Anònima. De 12 a 14 h, maridatges de vins de l’Empordà i formatges de l’Associació de Pastors i Pastores Formatgers dels Països Catalans. A les 12.30 h, concert amb el Kiwi & The Tropical Band. De 17 a 20 h, Gimcana Gira la Fira: activitat transversal per gaudir en família. De 17 a 20 h, activitat infantil: agrocircuit amb minitractors. De 17 a 20 h, jocs al carrer, a càrrec de la Cia. de Jocs l’Anònima. De 17 a 20 h, ballada country. A les 18 h, entrega de premis del 2n Concurs d’hortalisses estrambòtiques de Berga. A les 19 h, entrega d‘obsequis als ramaders i ramaderes participants a la fira.

Cardona

Festa Major: Divendres, a les 22 h, a la plaça de bous, Corre de bou popular amb vaquetes. Dissabte, a les 21.30 h, a la plaça de bous, concurs de retalladors. A les 22 h, a la plaça de bous, Corre de bou popular amb vaquetes. Diumenge, a les 12 h, acte de commemoració del 18 de setembre. Ofrena floral al monument de l’11 de setembre, ball de l’Àliga de Cardona, amb l’actuació de la Banda de Música de Cardona i parlament de l’alcalde. L’acte es clourà amb el cant d’Els Segadors. A les 12.30 h, cercavila de bous infantils amb Penya La Corneta. Inici davant de la residència Sant Jaume i fins a la plaça de bous. A les 17.30 h, a la plaça de bous, festival còmic taurí, a benefici de la residència Sant Jaume.

Aplec de Cardona: Divendres, a les 20 h, recreació històrica Viurem lliures o morirem. Sortida a la plaça del Mercat i fins a la col·legiata de Sant Vicenç del Castell de Cardona. A càrrec de la companyia de teatre El Traspunt i de l’orquestra 18 de Setembre. Entrades: 10 euros. Gratuït fins als 6 anys. A la venda a entrades.cardonaturisme.cat i a l’oficina de turisme. Al finalitzar, baixada de torxes fins al Mercat i penjada de l’estelada amb interpretació de la Muixeranga. A les 21 h, a la plaça del Mercat, sopar popular amb servei de barra. A les 22.30 h, sessió de PD amb DJ Erika. Dissabte, a les 11 h, a la plaça del Mercat, aplec familiar amb l’espectacle Ara ets tu qui canviarà la història, interpretat per Soja Taller de teles. A les 12.30 h, vermut del 18S amb servei de bar amenitzat per Alguer Vendrell. A les 14 h, arrossada popular, amb sobretaula amb quinto i mostra de glosa i cant improvisat. A les 18 h, xerrada Història i projecte de l’escola popular de Manresa, a càrrec de Dolors Pujol. A les 20 h, recreació històrica Viurem lliures o morirem. Sortida a la plaça del Mercat i fins a la col·legiata de Sant Vicenç del Castell de Cardona. A càrrec de la companyia de teatre El Traspunt i de l’orquestra 18 de Setembre. Entrades: 10 euros. Gratuït fins als 6 anys. A la venda a entrades.cardonaturisme.cat i a l’oficina de turisme. A les 21 h, entrapanada popular amb servei de barra. A les 23 h, a la plaça del Mercat, concerts amb Laket (Euskal Herria), Insershow (Països Catalans) i sessió de PD Vicenç. Diumenge, a les 8 h, caminada històrica. A les 11 h, mostra de cultura popular i cercavila. A les 12 h, ofrena floral i lectura del manifest al monument del 18 de setembre, ball de l’àliga de Cardona i interpretació dels Segadors a càrrec de la Banda de Cardona. Organització: Associació Cultural 18 de setembre.

Puig-Reig

14è festival Berguedà Folk: Divendres, a les 22 h, al pavelló petit, Sarau del Berguedà Folk, jam sessions de música i dansa. Entrada lliure. Dissabte, a les 12 h, a la plaça Mestre Badia, vermut folk amb V9 band. A les 19 h, al pavelló petit, concert de BGKO-Barcelona Gipsy Balkan Orchestra. Entrades: 15 euros. A les 22 h, ball amb Aoédées, ball amb 21 boutons i ball amb Flowk. Entrades: 20 euros. Hi ha l’opció d’adquirir un abonament que, com les entrades, es vendrà a taquilla. Organització: ACuR, Associació Cultural Rubricatus, i Ajuntament de Puig-reig.

6è Turbina. Festival d'arts escèniques: Divendres, a les 20 h, al Museu de la colònia Vidal, cine: Lagunas (la guarida del diablo), de Marc Carreté. No recomanable a menors de 14 anys. Dissabte, a les 18 h, al Museu de la colònia Vidal, performance: Amor, de Gerard Vilardaga i Iris Hinojosa. A les 18.45 h, monòlegs: Oye Polo, amb Ana Polo i Oye Sherman. A les 20 h, performance: Cabeza de pescado, de La Cinche Negra. A les 22.30 h, teles acrobàtiques: Caeli i Ales, de la Cia. Caeli. A les 23 h, concert de Cheikh Balowsky. Gratuït. Diumenge, a les 11 h, al Museu de la colònia Vidal, última visita guiada a l’exposició Miralls de la Fàbrica, col·lectiva inspirada en el poemari La Fàbrica de Miquel Martí i Pol. A les 13 h, circ: Maña, de la Cia Manolo Alcántara. Entrades: 1 espectacle 6 euros. Dissabte, tot el dia, 20 euros. Diumenge, tot el dia, 10 euros. Tot el festival (de divendres a diumenge): 30 euros. Menors de 12 anys, gratuït. Reserves i venda d’entrades: museu@museucoloniavical.org. Més informació: www.museucoloniavidal.org.

Cabrianes

Festa Major: Divendres, a les 21 h, a la plaça de la Vinya, inauguració dels Jocs Olímpics, sopar popular i actuació de Roger Andorrà amb Electrogralla i txaranga Urband. Dissabte, a les 13.30 h, arrossada. A les 16.30 h, jocs olímpics. A les 19 h, quinto. A les 22.30 h, al Centru, espectacle Hotel Flamingo, de Clownic. Entrades: 10 euros. A la venda a Cal Serra o reserves a menjami@gmail.com. Diumenge, a les 12 h, a la plaça de la Vinya, vermut i espectacle infantil amb Mortadelo & Manzani. A les 18 h, sardanes. A les 22 h, al Centru, concert de Tomeu Penya. Entrades exhaurides. Dilluns, a les 17 h, final de futbol dels jocs olímpics i inflables. A les 19 h, xocolatada i fi de festa.

Manresa

Fira Setembre: Des d’avui i fins diumenge, a Crist Rei i primer i segon tram del passeig Pere III. Una setantena de paradistes oferiran alimentació, artesania i productes varis. Organització: Fundació Turisme i Fires de Manresa.

9a FiraStiu: Diumenge, des de la plaça 11 de Setembre i fins a la plaça Espanya, parades de les botigues de Manresa, que liquidaran estocs de la temporada, des de peces de roba fins a articles de cuina, juntament amb concessionaris de cotxes d’ocasió. També hi haurà un inflable infantil i un agility caní, davant de l’edifici dels Sindicats. Organització: UBIC.

Centre Cultural el Casino: Exposició de joieria contemporània Lligams, organitzada per l’associació Pedra de Toc. mostra el treball de Mar Cucurella, Anna Estella, Cris Giménez, Núria Malé, Dorte Seeger i Pilar Freixanet. Inauguració avui, a les 19 h. Fins al 2 d’octubre. De dimarts a diumenges i festius, de 17.30 a 20.30 h. Entrada lliure.

Sant Mateu de Bages

Festa Major: Divendres, a les 20.30 h, al local social, sopar preparat per La Santa Braseria. Preu: 18 euros, i 8 euros el menú infantil. Cal haver fet inscripció. A les 22 h, Deliris impossibles amb Jordi Quimera. Màgia d’escena, escapisme, mentalisme i molt humor. Dissabte, a les 9 h, caminada des de l’oratori fins al Molí del Carné. 7 km, anada i tornada. Cal fer inscripció al 674 653 444 (WhatsApp) o a festamajorsantmateu@gmail.com. A les 9 h, sortida des de la plaça 1 d’octubre (davant de l’Ajuntament), de la pedala popular de BTT (35 km i 800 metres de desnivell). Cal fer inscripció a festamajorsantmateu@gmail.com o a @santmateudebages (Instagram). A les 17.30 h, L’arbre de sucre, amb Ada Cusidó. Adaptació pòpia d’un conte de Joles Senell. A les 20.30 h, sopar de festa major preparat per La Santa Braseria. Preu: 18 euros; i 8 euros el menú infantil. Cal haver fet inscripció. Ball amb Jordi Bruch. A la mitja part, sorteig de paneres de productes de proximitat. Diumenge, a les 9 h, repicada de campanes a l’església parroquial amb Marcel Simón A les 10 h, al costat de l’església, ioga amb Núria Anglarill. Cal fer inscripció a festamajorsantmateu@gmail.com o a @santmateudebages (Instagram). De 10 a 14 h, reobertura del Museu de les eines del camp de Sant Mateu. A les 10.30 h, al camp de futbol, futbol alevins: CF Callús-CE Puig-reig. Esmorzar gratuït per a tots els jugadors. Acompanyants: 5 euros. A les 13 h, missa solemne cantada per la Capella de Música de la Seu. Seguidament, vermut popular, sota del campanar preromànic. A les 18 h, al local social, teatre amb l’obra Tot té un preu, a càrrec del grup de teatre de l’ACR de Fals.

Collbató

Festa Major: Divendres, a les 11 h, a l’església de Sant Corneli, missa de Sant Corneli. Homenatge a la gent gran de Collbató. A les 12 h, al Casinet, festa de la gent gran, amb l’espectacle teatral El señor de las bicis, a càrrec del grup La Teatral. L’autor i directora de l’obra és Fidel Rodríguez. Activitat gratuïta. Entrades anticipades al Casal de Cultura. A les 14 h, al restaurant Hotel del Bruc, dinat homenatge a la gent gran de Collbató. Convidats els majors de 80 anys empadronats. Preu: 25 euros. Venda de tiquets al Casal de Cultura. A les 18 h, al Casal de Cultura, inauguració de l’exposició Teatre La Forja, 25 anys de teatre a Collbató. a les 21.30 h, a la plaça de l’Era (casc antic), sopar popular i ball. Cal reservar prèviament les taules al Casal de Cultura o a clbt.cutura@collbato.cat i portar el sopar de casa. Animació amb un DJ. A les 23.59 h, a la pista esportiva Martí Gil, Va Partir Tour 2022-Ràdio Flaixbac. Accés lliure. Dissabte, a les 9 h, a la pista esportiva Cal Dalmases, campionat amateur de futbol sala. A partir de 16 anys. Inscripcions gratuïtes, que es podran fer fins a mitja hora abans a la mateixa pista si no s’ha arribat al límit d’inscrits. A les 9.30 h, al camp de futbol, pedalada popular. Organització: Club ciclista Collbató. A les 12 h, a la zona esportiva Can Dalmases, Rolacirc: taller de circ i espectacle, a càrrec de la companyia Tot Circ. Accés lliure. A les 17.30 h, a la plaça de l’Era, Balambambú, espectacle familiar de la companyia Pentina el Gat, i plantada dels Gegants de Collbató. Accés lliure. A les 18 h, a la pista de petanca del Casal de cultura, campionat de petanca Casal de la Gent Gran Sant Corneli. A les 21 h, al Casinet, espectacle teatral Què fem amb la mama?, escrit i dirigit per Sílvia Baraldés. Entrada-donatiu: 7 euros. Gratuït per als menors de 13 anys. A la venda al Paperam i a Monyart Estilista Canina. Organització: Teatre La Forja-25 aniversari. A les 20 h, de la plaça de l’Era i fins a la pista esportiva Martí Gil, Seguici del Pastor. Collbató es prepara per vèncer el Marmotot, a càrrec de la colla de Diables Salnitrats de Collbató. Cercavila en la qual establiments col·laboradors oferiran un tast (tapa+ beguda) a preus populars. El seguici estarà amenitzat per una xaranga i altres sorpreses. A les 23.59 h, a la pista esportiva Martí Gil, concerts de Koers i Itaca Band. Accés lliure. A les 03 h, DJ The Jabbanews. Diumenge, a les 12 h, a la pista esportiva Martí Gil, concert Quadern de bitàcola, a càrrec de Reggae per Xics, la proposta familiar del grup The Penguins. Accés lliure. A les 12 h, a la plaça de l’Era, trobada castellera amb els Castellers d’Esparreguera, els Nois de la Torre i els Castellers de Mediona. A les 17 h, a la pista esportiva Les Illes, campionat amateur de bàsquet, en categoria grans (nascuts el 2004 o abans) i infantil-cadet (nascuts entre 2005 i 2008). Es podran fer inscripcions fins a mitja hora abans, si no s’ha arribat al límit d’inscrits. A les 19 h, al Casinet, concert de The Sey Sisters. Entrada gratuïta, que cal obtenir anticipadament al Casal de Cultura. A les 20.30 h, correfoc infantil amb inici davant del Casal de Cultura i final a la plaça de l’Era. A les 21.30 h, Salnitrada 2022, espectacle de llums i colors a càrrec dels Diables Salnitrats de Collbató, amb inici a la plaça de l’Era i final davant del Casal de Cultura.

Súria

51è Aplec a Sant Salvador: Dissabte, a les 18.30 h, caminada circular a Sant Salvador. Ruta de 10 km, amb sortida i arribada a Sant Salvador. Preu: 3 euros (inclou refresc). Cal fer inscripció a l’establiment Milar Reguant Agut o a fomentcultural@gmail.com. Organització: Centre excursionista. A les 21 h, vesprada cultural a Sant Salvador. Concert amb La Trup Duet. Entrada gratuïta. Servei de bar. Sopar: 10 euros (sopar i beguda) o 12 euros (sopar, beguda, postres i cafè). Diumenge, a les 11 h, missa a Sant Salvador. A les 12 h, danses de caramelles del Foment Cultura. A les 13 h, vermut musical a càrrec del duet Arnau i Gina. Preu: 3 euros. A les 14 h, dinar popular. Preu: 12 euros, 10 euros per als socis del Foment Cultural i 5 euros per menors de 12 anys. Cal haver fet inscripció. A les 16.30 h, sardanes amb la Cobla Súria. Organització: Foment Cultural, amb el suport de l’Ajuntament i el Centre Excursionista.