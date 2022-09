Aquest divendres el festival de Sant Sebastià obrirà el teló en un any que serà molt especial perquè serà l’edició número setanta i la primera de l’etapa postpandèmia. I per celebrar-ho de la millor manera podrem gaudir, d’entrada, de dos Premis Donostia, de reconeixement a una trajectòria admirable, que en el 2022 aniran a les mans de dues figures d’alta volada: Juliette Binoche i David Cronenberg. L’actriu francesa ha omplert quatre dècades amb interpretacions incommensurables en un bon grapat de títols memorables: Mala sangre, La insoportable levedad del ser, Azul, El paciente inglés.... La Binoche ha treballat amb nombrosos cineastes majors (el desaparegut Godard, Kieslowski, Kiarostami, Ackerman...) i malgrat el seu privilegiat estatus segueix arriscant-se en projectes difícils (l’impressionant Camille Claudel 1915, de Dumont). Va coincidir precisament a Cosmopolis amb l’altre Premi Donostia d’enguany, el genial David Cronenberg. El mestre canadenc ha revolucionat el cinema fantàstic amb tot un seguit d’obres magnes que han eixamplat els horitzons del gènere: Videodrome, Inseparables, Crash... També aportà conceptes revulsius com la Nova Carn (la fusió del cos i la màquina). Però, més enllà de l’etiqueta fantàstica, la mirada transgressora i poderosament inventiva de Cronenberg ha enriquit substancialment el cinema rodat en el darrer mig segle.

D’altra banda, la Secció Oficial es presenta com una mesurada combinació d’autors consagrats, valors en alça i promeses per descobrir. Podrem veure les noves propostes de creadors imprescindibles com el barceloní Jaume Rosales (Girasoles silvestres), l’austríac Ulrich Seidl (Sparta) el coreà Hong Sang-soo (Walk Up) i el francès Christophe Honoré (Le lycéen), entre altres. I també hi haurà presència manresana perquè la nostra ciutat fou una de les localitzacions catalanes de Marlowe, el darrer film de Neil Jordan, que tancarà el certamen. El carrer Jaume I i l’emblemàtic Miami es convertiren el novembre del 2021, gràcies a la màgia del cinema, en Los Angeles de 1939. El gran Liam Neeson protagonitza aquest esperat llargmetratge, un dels innombrables plats forts que Sant Sebastià ens regalarà aviat.