El passat abril l’estrena de Terra baixa a càrrec del Grup Escènic Nostra Llar de Manresa va coincidir amb la representació al teatre Kursaal de la moderna versió del clàssic d’Àngel Guimerà de la companyia sorgida del programa El llop. Van començar a preparar l’obra sense saber que la posaria de moda TV3. La casualitat ha tornat a confluir en la nova proposta que el grup teatral del Poble Nou estrena demà: El mètode Grönholm, de Jordi Galceran. «Tampoc teníem ni idea que la tornarien a estrenar a Barcelona», apunta Jordi Gener, director del Nostra Llar.

La ja clàssica comèdia sobre un procés de selecció de personal que fa aflorar els pitjors instints per assolir poder, prestigi i diners va estrenar-se el 2003 i va triomfar amb un repartiment format per Jordi Boixaderas, Lluís Soler, Jordi Díaz i Roser Batalla (TV3 fins i tot en va fer una adaptació per televisió). I ara torna a ser a la cartellera barcelonina, al teatre Poliorama, amb Enric Cambray, Marc Rodríguez, Mar Ulldemolins i David Verdaguer.

El Grup Escènic Nostra Llar, que ja va fer un muntatge de l’obra fa vuit anys, ha fet que els quatre protagonistes siguin Jordi Gener (en el paper de Ferran Augé, el típic executiu agressiu, sense escrúpols, disposat a trepitjar qui sigui), Maria Dedeu (Mercè Degàs, una dona amb un caràcter fort, que ha de superar dificultats en un món d’homes), Guillem Cirera (Carles Bueno, un executiu desimbolt, que aporta frescor i aires jovenívols) i Àlex Guix (Enric Font, l’executiu més gran, que s’esforça per crear bona imatge).

Gener, que ja va dirigir el muntatge de fa vuit anys, repeteix en el mateix paper que li va tocar fer llavors «de manera accidental». Guix, que era qui havia d’actuar-hi, «ara per fi s’estrena amb nosaltres, el recuperem en un altre personatge i així tanquem el cercle». Dedeu i Cirera ja van actuar a Terra baixa, quan va començar a sorgir la idea de fer «una obra més còmica, perquè sempre procurem canviar de registre». Arran de les obres de millora que s’han fet a la sala d’actes de la parròquia Sant Josep, es va buscar «una obra senzilla de muntatge i de número reduït d’actors, per poder assajar amb facilitat. Aquesta ja la teníem treballada i té un text molt xulo: és una comèdia que té un punt una mica àcid», apunta el director.

Les millores han habilitat un espai per a la cabina tècnica i un altre per al lavabo i també s’ha fet un tancament per tenir un vestíbul. «Serà un canvi molt vistós, en el qual espais que ja teníem han canviat de funció», exposa Gener.

El director remarca que el text d’El mètode Grönholm és fàcil de portar pels actors, «perquè s’entén perfectament la intenció de l’autor», però que s’ha treballat per «trobar el punt de crueltat combinat amb la comèdia, perquè els temes més desagradables no resultin ofensius per l’espectador». Entre les dues versions del Nostra Llar s’han retocat parts que «grinyolaven, com els comportaments masclistes o la transexualitat. Algunes s’han mantingut, perquè ajuden a explicar com és cada personatge, però altres s’han llimat perquè hi ha qüestions que sí o sí s’han de tenir en compte damunt de l’escenari».