De la reacció entusiasta al darrer festival de Canes, passant per l’enorme èxit de recaptació a França, el seu país d’origen, fins arribar al Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya. La nuit de 12 (2022) de Dominik Moll, el director de la brillant Harry, un amigo que os quiere, serà avui el film encarregat de donar el tret de sortida a la divuitena edició del Clam. Una estrena estatal absoluta per obrir aquest vespre, a les 21h, a la Sala 1 de Multicinemes BagesCentre de Manresa (amb capacitat per a 300 persones) un certamen que projectarà una vintena d’estrenes catalanes i, en total, una trentena de films d’autor. La projecció anirà precedida de les paraules del cineasta i sotsdirector del festival Gerard Quinto, que presentarà la sessió inaugural, amb un guió del periodista Joan Barbé. És la nit institucional amb l’alcalde i les alcadesses de les tres seus del festival, Marc Aloy (Manresa), Alba Pérez (Navarcles) i Àdria Mazcuñan (Sant Fruitós), així com dels representats de les institucions, entitats i patrocinadors d’aquesta edició. Amb photocall, com mana la tradició. El festival s’allargarà fins al 2 d’octubre.

La cineasta Neus Ballús serà la primera convidada La cineasta Neús Ballús, premiada per Sis dies corrents (2021) al festival de Locarno i als darrers premis Gaudí (millor direcció, pel·lícula, muntatge, protagonista masculí i actor secundari) serà la protagonista d’una xerrada, dissabte (20 h, Bages Centre) amb la periodista Marta Armengou. Finalment, i per motius personals, la directora Irene Moray, autora del premiadíssim curt Suc de síndria, no podrà assistir a la conversa prevista a dues bandes. El premi Pere Casaldàliga es lliura a Navarcles La cooperativa l’Olivera, nascuda l’any 1974 a Vallbona de les Monges, ha estat distingida amb el Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat d’enguany, un dels premis referencials del CLAM. L’entitat rebrà el premi i l’homenatge del festival en un acte que se celebrarà diumenge (12 h, Teatre Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles. Amb aquest premi, que lliurarà Enric Canet, Director de Relacions Ciutadanes, Casal dels infants Acció Social als Barris.