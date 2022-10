Un festival de proximitat i de petit format, en un entorn privilegiat i que tindrà com a caps de cartell músics i xefs. És la proposta de l’ÓH Festival, que uneix música i gastronomia i que se celebrarà aquest dissabte i diumenge, a diferents espais de Món Sant Benet com, per exemple, la Plaça de la Creu, l’Absis i la seva terrassa, els Jardins de Montserrat o el Claustre, on es faran actuacions sorpresa que es desvelaran en el mateix moment i que necessitaran inscripció prèvia. Aquesta primera edició, que espera reunir entre 700 i un miler de persones cada dia, està organitzat per la Fundació Catalunya La Pedrera i la comunitat de música independent Acqustic.

El festival, amb diferents activitats familiars, tindrà la participació d’artistes com Ramon Mirabet, com a cap de cartell (dissabte) i la santpedorenca Anaïs Vila o els manresans Jo Jet i Maria Ribot, que preestrenaran els seu nou treball i que seran els encarregats de tancar l’estrena d’aquest certamen (diumenge); també acturan Iglú; Gerard Aledo; Besmaya; Canela n’Drama; David Canal; David Ros i Cesc Sansalvadó. Quant als artistes gastronòmics, l’Óh Festival comptarà amb Ivan Margalef i Xavier Benito; Joseba Cruz; Marc Puig-Pey; Marcos Ferrer; Jordi Álvarez; Jon Cake; Maria Piñol; Lluc Crusellas i Marino Macías. El festival, que se celebrarà dissabte de 12 del matí a 11 de la nit i, diumenge, de 12 a 2/4 de 10 del vespre, arrenca pensant, ja en la seva continuïtat. I, també, en els amants del clàssic: hi haurà una pantalla per veure el partit de diumenge entre el Madrid i el Barça.