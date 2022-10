La itinerància del 7è Festival Test arriba a Santpedor amb quatre propostes de circ i teatre de petit format. El Test està impulsat pel centre de producció i residència d’artistes Cal Gras, d’Avinyó, i té el suport de la xarxa de Pobles Creatius, de la qual n’és part la localitat amfitriona de diumenge.

Després de començar el recorregut a Gironella i Avinyó, a principis de juliol, el Test ha fet estada a Balsareny, Callús i Navàs abans d’arribar a Santpedor, sempre amb la voluntat d’apropar les arts escèniques a la ciutadania. Al llarg d’aquest mes i el següent, el certamen continuarà girant per Artés (22 d’octubre), Santa Maria d’Oló (23), Navarcles (29), Sant Salvador (1 de novembre), Sallent (6), Sant Feliu Sasserra (20) i Cabrianes (27).

Els quatre espectacles que es representaran, de forma gratuïta, el diumenge a Santpedor tenen una durada no superior als 20 minuts i permeten els espectadors tenir una experiència intensa per la proximitat amb els artistes. Els muntatges es faran en diferents espais, i l’inici serà a la plaça Gran U d’Octubre.

La programació inclou tres espectacles de teatre de text i un de circ. Aquest darrer és Guurka, de la Cia. Derecha Izquierda, amb interpretació de Gaston Villamil i Caro Franco. L’un és una mica babau, ella una mica dolenta, però s’assemblen més que no es pensen. Acrobàcies al terra, amb verticals, ponts i màstil xinès són els arguments d’una proposta regada amb humor.

Babar, de La Treva, dirigit per Fèlix Casanellas i interpretat per Eloi Tres, presenta el Babar, que va fugir dels caçadors i és el rei dels elefants, i l’Azziz, que vol ser rei de Mali però viu prop de Torrelles. També en el terreny del teatre de text i amb un to de drama s’escenificarà La imatge, a càrrec de La Confiança. Josep M. Teixell és l’autor i Àlex Pereira i Adriana Segurado els actors de la història del llibertari Daniel i la seva dona, l’Emília: van rescatar la imatge de la Mare de Déu dels Àngels durant la guerra i ara no saben si vendre-la a un feixista o passar gana. En clau de comèdia, Ets la llet!, de NonGrata -Jordi Ciurana i Alba Teixidó- parla de la Júlia i l’Ernest, que tenen una criatura i, al cap de poc temps, una accident capgirarà les seves vides.