El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 8 euros per entrada per veure Migrare de la companyia Maduixa. Quatre dones i un espai buit. Buit, però minat d’obstacles i fronteres invisibles, d’odis irracionals i prejudicis. Elles van haver de deixar la seva terra d’origen i, ara, el país d’arribada les rebutja. Elles el transiten buscant el seu lloc. Un lloc on poder viure, on romandre, on arrelar, on poder ser. Un lloc al qual poder denominar “llar”. Només demanen això. I lluitaran per a aconseguir-ho. Aquest espectacle és la seva lluita. La lluita de dones fortes, valentes i, sobretot, resilients.

Dissabte 22 d'octubre, a les 20 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.