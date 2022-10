El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 8 euros per entrada per veure The River Troupe Gospel Sallent. Energia, força, sentiment, il·lusió, un repertori variat, combinat amb una alegria i felicitat que neix a l’escenari i s’encomana per tota la platea són els trets essencials d’aquest cor sallentí dirigit per Vicenç Alfonso i Jaume Riu, que presenta un espectacle que combina temes gospel amb un ‘Tribute’ -homenatge- a artistes que han marcat la història de la música com Madonna, Marvin Gaye, U2, Dolly Parton, Michael Jackson, Carole King, Whitney Houston i Leonard Cohen.

Diumenge 30 d'octubre, a les 18 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.