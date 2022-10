El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 8 euros per entrada per veure Tranquila - Celeste canta Chavela. Un cant de llibertat, d’amor i de vida, una festa pels difunts, una celebració de la vida i de la mort d’una figura cabdal dins del món de la música popular, la cantant mexicana Chavela Vargas de la qual aquest 2022 es celebra el 10è aniversari de la mort. Celeste Alías hi posa la cara, la veu i el nom en aquesta celebració, explorant noves sonoritats acompanyada de dos talentosos músics: el guitarrista Santi Careta i el bateria Oriol Roca.

Dimarts 1 de novembre, a les 18 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.