Eduard Gener, músic de Solsona, o Soulsona, va treure el 20 de setembre el seu cinquè disc, Swing de Comarques. És el segon autoeditat, des del seu estudi Jezz, i el primer autopromocionat. Es pot comprar a jezz.cat, a eduardgener.com i a la botiga Cal Davesas, en format digital i físic. Demà (21 h), el presentarà al Teatre Comarcal de Solsona, darrere del piano de cua blanc, amb Toni Vilaprinyó al baix, Andreu Moreno a la bateria, Montserrat Isanta als cors i amb un atrezzo d’il·luminació especial per l’ocasió.

Descriu aquest nou disc com «el més gamberro». Per què?

Per una qüestió de so, sona granger, una miqueta cru, una miqueta directe, amb pocs instruments, amb molta sala. I en l’àmbit de cançons i lletres hi ha bastantes llicències així mig iròniques. És un disc de so clàssic, per mi és un disc de temps ràpid. És més juganer. M’ho he passat bé fent-lo.

És un homenatge al músic autodidacta de poble. Podria posar-hi noms?

Està una mica inspirat en la Diamant Club. Tots eren músics, però treballaven d’altres coses aquí, però, en canvi, van fer una gira de concerts per Berga, Andorra, Lleida... Això està en un llibre del Josep Colillas, que era el teclista, es diu La meva vida com a músic. Era gent que no es plantejava en cap moment ser professionals, però en el mateix moment ho eren d’alguna manera. He coincidit amb una generació que és molt més tècnica, en que el títol importa molt més, que la seguretat de sentir-te músic, burocràticament parlant, és important. I per mi això és l’antijoc. Per la generació de la Diamant Club em dona la sensació que la música era una aventura, per buscar un so, buscar experiències. I jo veig la música igual. Amb el temps m’he adonat que m’agraden aquest tipus de músics i que m’acabo relacionant amb ells i escoltant aquest tipus de música. Swing de comarques és un homenatge a aquesta gent que diu: «Anem a jugar amb la música, no he d’anar a la ciutat, ho faig a la meva manera i és autèntic». Penso que quan entres en una gran institució musical és tot molt homologat.

En diverses cançons apareixen cors femenins, què aporten?

M’agrada la veu femenina perquè jo tinc molt poca tessitura com a músic, una octava com a molt, no puc anar més amunt ni més avall, per això la meva veu és molt lineal. És una marca de la casa que fa que reciti més que canti molts cops, però a la vegada és una limitació com a cantant. Tenir una veu femenina que repeteixi la melodia m’agrada, queda molt brillant.

En quin moment de la seva carrera està?

No estic debutant, ara ja he fet el que havia de fer, he trobat el públic que més o menys puc tenir. Sí que és cert que he fet un gran esforç els últims cinc anys de fer l’estudi i de buscar-me jo el meu so. Em trobo en un moment que tinc un control absolut de la meva carrera, em puc gravar els discs. Tot i això, faig de productor, treballo per altra gent i faig classes perquè si no no m’hauria sortit a compte muntar un estudi. Com que veig que tampoc estem en un país en el qual la música que faig tingui una tradició clara, em veig una mica en l’obligació d’insistir bastant amb l’estil, perquè m’agrada i perquè crec que és l’única manera de dir, «ei!». Crec que en l’àmbit de l’ofici t’has de diversificar si vols viure d’això, però en l’àmbit artístic m’he especialitzat. Per mi l’únic sentit que té el músic minoritari és que siguis concret, que facis alguna cosa diferent, que facis alguna cosa teva.

Per què ha escollit com a imatge l’església de Sant Andreu de Montconill?

Té una creu grega a la façana i em va agradar molt. Per mi és un homenatge a aquest món de les esglésies que conec molt, és una connexió de nostàlgia. Les línies són com agafar runa i pintar-la, que és com el que jo intento, agafar un estil que potser és més antic i donar-li una volta i posar-lo el 2022. És idea de l’Erika Escudero, la dissenyadora.

I quin és el futur de Swing de comarques?

Ja hi ha un vídeo amb animacions de la cançó Mirall i el videoclip de la cançó Swing de comarques. Després de Solsona, el 5 de novembre actuaré a Barcelona, i el 19 de novembre, als Carlins de Manresa.