El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 12 euros per entrada per veure Una noche sin luna, de Juan Diego Botto. Una peça commovedora i sorprenent que ens parla de Lorca des d’una sensibilitat del segle XXI, com si el mateix Federico fos avui aquí amb nosaltres. Un recorregut amb molta ironia, emotivitat i sentit de l’humor per alguns dels aspectes menys coneguts de la vida i obra de Lorca: el seu pas per la residència d’estudiants, les crítiques rebudes per Yerma, la seva relació amb la premsa, els seus amors, la tensió dels seus últims anys…

Dijous 27 d'octubre, a les 19 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.